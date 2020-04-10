 حل مؤقت لمأساة 150 مهاجرا على متن سفينة ″آلان كردي″ الألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2020

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أخبار

حل مؤقت لمأساة 150 مهاجرا على متن سفينة "آلان كردي" الألمانية

بعد مأساة جديدة عاشتها سفينة "آلان كردي" عرض المتوسط، تمّ التوصل إلى حل ينهي معاناة 150 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا. لكنه حل مؤقت لأن مصيرهم لا يزال مجهولا.

Rettungsschiff Alan Kurdi (picture-alliance/AP/Ansa/R. Ingenito)

سفينة آلان كردي الألمانية

بوادر انفراج بدت تظهر في قضية السفينة الألمانية "ألان كردي" التي على متنها يوجد 150 لاجئا، وفق ما أكدته وزارة النقل الإيطالية اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020)، التي ذكرت أن المهاجرين العالقين على السفينة الألمانية الخاصة التي تكرس نشاطها لإنقاذ المهاجرين في عرض المتوسط، سوف يتم نقلهم إلى سفينة أخرى حيث سيخضعون للحجر الصحي كإجراء احترازي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

مختارات

بعد أسبوع قضته في عرض البحر إثر إنقاذ عشرات المهاجرين من الغرق، حصلت سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" على إذن بالرسو في ميناء إيطالي. وسيتم توزيع المهاجرين الذين تم إنقاذهم على عدة دولة أوروبية من بينها ألمانيا. (02.11.2019)

وقد قام الصليب الأحمر الإيطالي إضافة إلى الهيئة الطبية الإيطالية بفحص جميع المتواجدين على متن السفينة، ولم ترد أنباء عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المهاجرين أو طاقم السفينة.

وكانت السفينة التابعة لمنظمة "سي آي" الناشطة في المجال الحقوقي قد أنقذت 150 شخصا من الغرق قبالة السواحل الليبية، كانوا على متن قاربين خشبيين. ورحبت المتحدثة عن المنظمة غوردن إسلار في مكالمة هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية بهذه الخطوة، موضحة أن السفن التابعة للبحرية الإيطالية مجهزة بشكل أفضل ويمكنها استضافة هؤلاء المهاجرين خلال مدة الحجر، وأضافت أنا "ممتنة لهذا الحل".

لكن ما بقي مبهما هو مصير هؤلاء المهاجرين بعد فترة الحجر الصحي. فبالنسبة لإيطاليا، فإن ألمانيا هي المسؤولة عن استقبالهم لكون سفينة "آلان كردي" تحمل راية ألمانيا. وسبق لإيطاليا ومالطا أن حذرت في العديد من المناسبات المنظمات العاملة عرض المتوسط بأن موانئها مقفولة تماما أمام المهاجرين في زمن كورونا، بينما طلبت ألمانيا المفوضية الأوروبية بالعمل على "تنسيق مشترك" حول مصير المهاجرين الذين تمّ انقاذهم. وأضافت الخارجية الألمانية أنها على "تواصل مع العديد من الأطراف والدول الأعضاء داخل التكتل الأوروبي، مبدية استعدادها لتحمل جانب من المسؤولية.

و.ب/ م.أ.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


 

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