 حل طبيعي فعال لمتلازمة القولون العصبي | علوم وتكنولوجيا | DW | 01.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

حل طبيعي فعال لمتلازمة القولون العصبي

تزداد حالات الإصابة بمتلازمة القولون العصبي لتجعله من الأمراض الشائعة في الكثير من دول العالم. وفيما يبحث الكثير من المصابين عن العلاج في العقاقير والتغذية الصحية فقط، يمكن لأمر بسيط آخر أن يقلل من أعراضها، فما هو؟

مشاهدة الفيديو 04:52

ما علاقة الزوائد المعوية اللحمية بمرض السرطان؟

باتت متلازمة القولون العصبي حالة شائعة جداً، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة انتشارها في الدول الصناعية تتراوح بين 10 و20 بالمائة. والمصابون بالقولون العصبي يعانون في العادة من آلام في البطن وتغييرات في التغوط مثل التغوط غير المنتظم، وكذلك الإمساك أو الإسهال، إضافة إلى الأعراض الأخرى كانتفاخات البطن.

ويبحث الكثير من المصابين عن دواء ناجع للقولون العصبي، بينما يوجد العلاج في أيديهم: تقنيات الاسترخاء التي تعيد الهدوء إلينا، يمكن أن تساعد المصابين بهذه المتلازمة. فحمام ساخن أو نزهة طويلة على الأقدام يمكن أن يكون تأثيرهما في التخفيف من أعراض القولون العصبي وأفضل بكثير من الأدوية أو الغذاء الصحي.

فأسباب الكثير من مشاكل عسر الهضم ليست أسباب جسدية فحسب، بل ويعود جزء كبير منها إلى طبيعتنا العقلية والنفسية. وبالتالي فإن الهدوء والاسترخاء النفسي والتغلب على أسباب التوتر ستمكن المصاب من التغلب على الأعراض المزعجة لهذا المرض.

مشاهدة الفيديو 03:56

المطبخ - مرتع الجراثيم!

زيادة حساسية الأمعاء

في فترات التوتر الذي يعتري الأنسان من حين إلى آخر، يحتاج الدماغ إلى الكثير من الطاقة التي يستمدها من الأمعاء، وهذا ما يؤثر بطبيعة الحال على عملية الهضم. فتكون النتيجة: القيء والإسهال وتشنجات البطن وفقدان الشهية.

وإذا أصبح مثل هذا الوضع الاستثنائي هو القاعدة في حياة الشخص واستمرت مراحل التوتر لفترة أطول، فسوف تُصاب الأمعاء بضرر بالغ. كما أن التروية الدموية ستتعرقل، ما ينتج عنه انخفاض إنتاج الغشاء المخاطي، وهو ما يصيب أمعائنا في مقتل.

مختارات

في الوقت نفسه تطلق الخلايا المناعية في جدار الأمعاء خلال فترات التوتر والإجهاد العديد من مواد الإشارات المزعجة. وبالتالي يتم تحفيز الأمعاء بشكل مفرط، لتكون ردة فعلها أكثر حساسية على نحو متزايد. في بعض الأحيان يكفي أن يكون السروال أضيق من اللازم عن البطن لتحريك هذه الأعراض المزعجة.

لماذا ترتفع نسبة الإصابة بمتلازمة القولون العصبي؟

أصبحت متلازمة القولون العصبي مرضاً واسع النطاق يصيب ما يصل إلى واحد من كل رابع شخص في ألمانيا وحدها، وباتت تصيب النساء أكثر من الرجال. ومع ذلك لا توجد أسباب معروفة لمتلازمة القولون العصبي، كما أن الصورة السريرية لحالات الإصابة تختلف من شخص إلى آخر.

لكن وعلى الرغم من ذلك، يعتقد الخبراء أن التوتر المزمن الذي يصيب الناس أكثر من أي وقت مضى، يعد أحد أسباب زيادة مشاكل الأمعاء. بيد أن المعاناة من متلازمة القولون العصبي تبقى حبيسة الصمت، فواحد فقط من بين كل ثلاثة أشخاص يجرؤ على الذهاب إلى الطبيب لطلب العلاج منها.

ويبقى هنا أن نذكر أن إرشادات الطبيب تبقى مهمة للغاية. إذا كان المرضى يعانون من أعراض حادة، فإن الأطباء يصفون مضادات الاكتئاب في بعض الأحيان. فقد تبيّن أن الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المعوي حساسة للعقاقير النفسية، إذ تحصل الأمعاء بمفعولها على راحة أفضل هي الأخرى.

ع.غ/ ز.أ.ب

  • Symbolbild Magenschmerzen

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تلعب الألياف دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، خاصة الألياف غير قابلة للهضم والتي توجد في الخضروات الفواكه والحبوب الكاملة.

  • Leinsamen

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تنصح جمعية التغذية الألمانية (DEG) بتناول كمية 30 غراماً من الألياف على الأقل في اليوم الواحد. وتعتبر بذور الكتان مصدراً مهماً للألياف النباتية.

  • 10.12.2014 DW Fit & Gesund Vollkornbrot

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تعتبر الحبوب الكاملة مورداً رئيسياً للألياف، فأربعة شرائح من الخبز الكامل تحتوي على 15 غراماً من الألياف.

  • Hülsenfrüchten

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    البقوليات بدورها تتوفر على كميات مهمة من الألياف، إذ أن 100 غرام من البقوليات تحتوي على سبع غرامات من الألياف. لكن يجب توخي الحذر، فتناول البقوليات بكميات كبيرة يتسبب في انتفاخ البطن.

  • default

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    ينصح أيضاً بتناول وجبات تحتوي على الخضار أكثر من مرة في اليوم الواحد. فهي تحتوي على كثير من الألياف التي تحفز الأمعاء. وينصح بصفة خاصة بتناول القرنبيط والجزر والبطاطس.

  • default

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    ما قيل عن الخضار ينطبق أيضاً على الفواكه، وبصفة خاصة أنواع التوت المختلفة.

  • default

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تساعد الفواكه المجففة مثل الخوخ والمشمش والتين على التخلص من الإمساك. وتحتوي مائة غرام من الفواكه المجففة على ثمانية إلى 10 غرامات من الألياف.

  • default

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    إلى جانب تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف، يُنصح أيضاً بتناول كميات كافية من السوائل.

    الكاتب: ع.ش


مختارات

أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

يعاني كثير من الناس من مشاكل في الجهاز الهضمي التي تتسبب في الإصابة بالإمساك وانتفاخ البطن أو المغص. ويمكن تجنب هذه المشاكل أو التخفيف من حدتها من خلال تناول بعض المواد الغذائية الغنية بالألياف، نتعرف على بعضها. (16.01.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ما علاقة الزوائد المعوية اللحمية بمرض السرطان؟  

المطبخ - مرتع الجراثيم!  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  