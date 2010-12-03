مصطلح للتعبير عن سيناريو حل سياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. في هذا السياق ينبغي تقديم ضمانات دولية توفر أسس التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

يفترض في حل الدولتين الاستناد إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يقول بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عن طريق المفاوضات، لكن الخلاف يتركز على حدود الدولتين، وخاصة في القدس ورام الله وما حولهما. قرار الأمم المتحدة حسب التفسير العربي حدد العودة إلى حدود ما قبل 1967 وهذا من أبرز أسباب الخلاف.