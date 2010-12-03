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حل الدولتين

مصطلح للتعبير عن سيناريو حل سياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. في هذا السياق ينبغي تقديم ضمانات دولية توفر أسس التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

يفترض في حل الدولتين الاستناد إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يقول بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عن طريق المفاوضات، لكن الخلاف يتركز على حدود الدولتين، وخاصة في القدس ورام الله وما حولهما. قرار الأمم المتحدة حسب التفسير العربي حدد العودة إلى حدود ما قبل 1967 وهذا من أبرز أسباب الخلاف.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP, r) und der Ministerpräsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Salam Fajad, geben am Dienstag (18.05.2010) nach der ersten Sitzung des Deutsch-Palästinensischen Lenkungsausschusses im Auswärtigen Amt in Berlin eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Treffens. Foto: Tim Brakemeier dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

ألمانيا تساهم في إقامة مؤسسات دولة فلسطين المقبلة 03.12.2010

قالت الحكومة الألمانية إنها لم تفقد الأمل في حل أزمة الشرق الأوسط رغم العراقيل، وإنها تقدم المساعدات لإقامة بنية تحتية لدولة فلسطين المقبلة قبل تحقيق حلّ الدولتين، ودعت المجتمع الدولي لدعم اليمن.
Symbolbild USA Israel Palästina Naher Osten Quelle: AP; Design: DW

ضغوط أمريكية لتبنّي حلّ الدولتين وتأييد إسرائيلي للسياسة الأمريكية تجاه إيران 06.05.2009

عقب اجتماع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أكد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز تمسّك بلاده بحلّ الدولتين، في الوقت الذي لا يزال فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يتجنّب الحديث علنا عن إقامة دولة فلسطينية.
Peace dove cut out with Israel and Palestine flags, partial graphic

تباين آراء الخبراء حول جدية حكومة نتنياهو في تعاملها مع عملية السلام 01.04.2009

تجنب نتنياهو خلال خطابه الحديث عن حلّ الدولتين، وهو ما أثار حفيظة الفلسطينيين. ففيما يرى البعض في ذلك إستراتيجية للمماطلة وكسب الوقت، يؤكّد خبراء أن نتنياهو يريد تمهيد الطريق لقيام دولة فلسطينية.