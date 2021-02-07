حلول طبيعية لمشكلة السيلوليت وشد الجلد

تلعب السمنة دورا كبيرا في ظهور السيلوليت لدى النساء، لكن النحافة الزائدة أيضا تتسبب كذلك في ظهور هذه المشكلة الجلدية. ويمكن التصدي لها عبر عدة وسائل، أهمها استخدام بعض المواد الطبيعية التي تساعد في شد الجلد. والسيلوليت هو تغيير في طبقات الجلد يحصل عند الفتيات بعد أن يصلن سن البلوغ، فتظهر على جلدهن ندب غائرة.

تلك الندب تظهر عادة في منطقة الحوض والبطن والساقين، وذلك يعود إلى حدوث فتق من الدهون تحت الجلد داخل النسيج الضام الليفي.

وسبب المشكلة لا يقتصر على الوزن فقط بل له صلة بالأنسجة الضامة. واستعرض موقع "فراوين" الألماني 10 نصائح لمواجهة هذه المشكلة المزعجة:

.1 البعد عن الدهون: التغذية الصحية والتحكم في الوزن هي أساس مكافحة السيلوليت. لأن السمنة تزيد من درجة تخزين الدهون في الجسم وتحت الجلد. لكن من المهم أيضا تجنب النحافة الشديدة فهي تساعد على ظهور التجاعيد في الجلد.

2- الرياضة: ينصح الخبراء بعمل تمرينات يومية لمدة 10 دقائق لمنطقة البطن والساقين.

3- السباحة: تساعد السباحة في تحريك الجسم كله وبالتالي الإسراع في عملية حرق الدهون. لذا تعتبر من أهم الأنشطة الرياضية المناسبة للتخلص من السيلوليت.

4- الضغط العصبي: يتسبب الضغط العصبي في إفراز نوعية من الأحماض في الجسم تساعد في ظهور السيلوليت.

5- التدليك: تقع الكثير من النساء في خطأ الاهتمام الزائد ببشرة الوجه مع إهمال بشرة الجسم. ويساعد التدليك بكريمات بشرة الجسم على ضخ الدم وزيادة رونق الجلد.

6- حمام الملح: يساعد الاستحمام بملح البحر الغني بالمغنسيوم، في تنشيط الدورة الدموية والاسترخاء.

7- البطاطا: تحتوي البطاطا على مواد تساعد في شد البشرة، لذا يمكن تقشير البطاطا وتقطيعها لحلقات رفيعة ووضع هذه الحلقات على المناطق المصابة بالسيلوليت في الجسم وتركها على الجسم لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الجسم بالماء البارد.

ا.ف/ع.أ.ج