حلول سريعة للحصول على مساحة تخزين إضافية في هاتفك

"لا توجد لديك مساحة تخزين كافية" رسالة مزعجة يعرفها مستخدمو الهواتف الذكية، وبالرغم من أن الهواتف الحديثة تتنافس على تقديم مساحات تخزين كبيرة بالإضافة إلى إمكانية تركيب وحدة تخزين خارجية، لكن أصحاب الهواتف الآندرويد الأقدم والأرخص ومن لا تتوافر لديهم إمكانية شراء وحدة تخزين إضافية، يواجهون مشكلة كبيرة خاصة بمساحة التخزين على الهاتف.

كلمة السر الأسهل والأسرع لحل هذه المشكلة هي "ذاكرة التخزين المؤقت" والتي يعني محوها من كل تطبيق على هاتفك، الحصول على مساحة إضافية كبيرة. ورغم سهولة هذا الحل، إلا أن الكثير من مستخدمي الآندرويد ليس لديهم علم به ولم يستخدموه من قبل، وفقا لاستطلاع للرأي، أظهر أن نص مستخدمي الآندرويد تقريبا ليس لديهم دراية بهذه الخاصية أو لا يستخدموها بشكل منتظم.

"ذاكرة التخزين المؤقت" هي تقنية مفيدة هدفها بالأساس، تخزين التطبيقات للبيانات الأكثر استخداما مثل المواقع الالكترونية على سبيل المثال، حتى لا يتم تحميل هذه البيانات في كل مرة يتم فيها فتح موقع معين، لكن على الجانب الآخر يكمن عيب هذه التقنية في تجميع كم هائل من البيانات على الهاتف بمرور الوقت. محركات البحث ومواقع التواصل بالتحديد لديها ذاكرة تخزين مؤقت كبيرة ويمكن أن تكون أحد الأسباب الرئيسية لالتهام مساحة التخزين على هاتفك.

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ينصح الخبراء وفقا لمجلة "فوكوس" الألمانية، بمسح ذاكرة التخزين المؤقت، وهو أمر يتم سريعا ولا يحتاج سوى الدخول على قائمة المعلومات عبر "الإعدادات" والذي يحمل المعلومات الخاصة بمساحة التخزين الخاصة بالتطبيق، والذي يظهر حجم ذاكرة التخزين المؤقت ويعطي الإمكانية لمسحها.

من يجد صعوبة في هذه الطريقة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت، يمكنه اللجوء لما يطلق عليه الخبراء "الحل بضغطة زر واحدة"، لاسيما وأن هناك الكثير من التطبيقات للاندرويد تعمل على تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت وتقوم بذلك لجميع التطبيقات الموجودة على الهاتف، مرة واحدة

البديل الثالث يتمثل في الاستعانة بتطبيق خارجي يمكن تحميله على الهاتف. هناك تطبيقات مجانية خاصة بالآندرويد، تعمل بالأساس في البحث عن البيانات غير المستخدمة ومسحها بالإضافة إلى التطبيقات المجانية هناك تطبيقات بمقابل مادي تعمل على تنظيف كل تطبيق على الهاتف بشكل مستقبل وتزيل كل البيانات الزائدة عن الحد.

ا.ف/ع.ج.م