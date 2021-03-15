 حلول سريعة للحصول على مساحة تخزين إضافية في هاتفك | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 18.03.2021

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علوم وتكنولوجيا

حلول سريعة للحصول على مساحة تخزين إضافية في هاتفك

"الذاكرة الممتلئة" أمر يزعج مستخدمي هواتف آندرويد لاسيما الهواتف الأقدم والأرخص. بعض الحيل البسيطة تقدم الحل وتمكنك بضغطة واحدة، من الحصول على مساحات تخزين إضافية في هاتفك.

صورة أرشيفية لرجل يستخدم هاتفه الذكي في مدينة هامبورغ بألمانيا عام 2017

ينصح الخبراء بمسح ذاكرة التخزين المؤقت بشكل منتظم

"لا توجد لديك مساحة تخزين كافية" رسالة مزعجة يعرفها مستخدمو الهواتف الذكية، وبالرغم من أن الهواتف الحديثة تتنافس على تقديم مساحات تخزين كبيرة بالإضافة إلى إمكانية تركيب وحدة تخزين خارجية، لكن أصحاب الهواتف الآندرويد الأقدم والأرخص ومن لا تتوافر لديهم إمكانية شراء وحدة تخزين إضافية، يواجهون مشكلة كبيرة خاصة بمساحة التخزين على الهاتف.

مختارات

التطبيق الصوتي الذي يعمل بالدعوة فقط هو صاحب الترند هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه موجود حصرا على أجهزة ابل، ولا يوجد في متاجر منافستها الرئيسية غوغل. فمتى ستسفيد هواتف أندرويد من التطبيق؟

يجب ألا تكون شركات الانترنت الكبرى قادرة على فحص بيانات وسلوك مستخدمي الإنترنت بشكل كامل. هذا ما أراده السياسيون الأوروبيون. لكن قانون حماية البيانات الأوروبي بدلاً من أن يقوم بتقييد عمالقة الإنترنت، كان له تأثير معاكس.

كلمة السر الأسهل والأسرع لحل هذه المشكلة هي "ذاكرة التخزين المؤقت" والتي يعني محوها من كل تطبيق على هاتفك، الحصول على مساحة إضافية كبيرة. ورغم سهولة هذا الحل، إلا أن الكثير من مستخدمي الآندرويد ليس لديهم علم به ولم يستخدموه من قبل، وفقا لاستطلاع للرأي، أظهر أن نص مستخدمي الآندرويد تقريبا ليس لديهم دراية بهذه الخاصية أو لا يستخدموها بشكل منتظم.

"ذاكرة التخزين المؤقت" هي تقنية مفيدة هدفها بالأساس، تخزين التطبيقات للبيانات الأكثر استخداما مثل المواقع الالكترونية على سبيل المثال، حتى لا يتم تحميل هذه البيانات في كل مرة يتم فيها فتح موقع معين، لكن على الجانب الآخر يكمن عيب هذه التقنية في تجميع كم هائل من البيانات على الهاتف بمرور الوقت. محركات البحث ومواقع التواصل بالتحديد لديها ذاكرة تخزين مؤقت كبيرة ويمكن أن تكون أحد الأسباب الرئيسية لالتهام مساحة التخزين على هاتفك.

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نصائح للإقلاع عن إدمان التواصل الرقمي

ينصح الخبراء وفقا لمجلة "فوكوس" الألمانية، بمسح ذاكرة التخزين المؤقت، وهو أمر يتم سريعا ولا يحتاج سوى الدخول على قائمة المعلومات عبر "الإعدادات" والذي يحمل المعلومات الخاصة بمساحة التخزين الخاصة بالتطبيق، والذي يظهر حجم ذاكرة التخزين المؤقت ويعطي الإمكانية لمسحها.

من يجد صعوبة في هذه الطريقة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت، يمكنه اللجوء لما يطلق عليه الخبراء "الحل بضغطة زر واحدة"، لاسيما وأن هناك الكثير من التطبيقات للاندرويد تعمل على تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت وتقوم بذلك لجميع التطبيقات الموجودة على الهاتف، مرة واحدة

البديل الثالث يتمثل في الاستعانة بتطبيق خارجي يمكن تحميله على الهاتف. هناك تطبيقات مجانية خاصة بالآندرويد، تعمل بالأساس في البحث عن البيانات غير المستخدمة ومسحها  بالإضافة إلى التطبيقات المجانية هناك تطبيقات بمقابل مادي تعمل على تنظيف كل تطبيق على الهاتف بشكل مستقبل وتزيل كل البيانات الزائدة عن الحد.

ا.ف/ع.ج.م

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  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (AFP/Getty Images/T. Schwarz)

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  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

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  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (AFP/Getty Images/T. Schwarz)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

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  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

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