يضم حلف شمال الأطلسي "الناتو" 30 دولة، وقد تم تأسيسه بناء على معاهدة شمال الأطلسي التي وُقعت في واشنطن عام 1949، ويتخذ الحلف من بروكسل مقراً له. هذا وقد عزز قوته من خلال توسعه في شرق أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
تؤكد الدول الأعضاء في حلف الناتو على أنه حلف دفاعي. وتلزم المعاهدة، التي تم تأسيس الحلف بموجبها الدول الأعضاء بحل الصراعات بالوسائل السلمية. لكن في حالة الهجوم على إحدى الدول الأعضاء تلزم المعاهدة بقية الدول على مساعدة الدولة التي تتعرض لهجوم. وتعد فنلندا آخر الدول التي انضمت إليه.
تهدف قمة الناتو المنعقدة بالقرب من روسيا إلى إظهار القوة والوحدة بين الحلفاء في غرب أوروبا وشرقها وتقدم المزيد من الدعم لأوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قام بجولة في بضع عواصم أوروبية من أجل حشد الدعم لانضمام أوكرانيا إلى الحلف العسكري.
روسيا بصدد الانتهاء من نقل أسلحتها النووية التكتيكية إلى جارتها وحليفتها الوثيقة بيلاروسيا، وفقاً لبعض المصادر. الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تراجع مؤخرًا عن تصريحاته بأنه لن يتردد في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر
يحاول حلف الناتو إزالة العقبات أمام عمليات التنسيق والنقل العسكري بين أعضائه من اجل توفير الوقت لمواجهة أي تهديدات روسية محتملة ضد أعضائه. ومن ابرز التحديات الحد من البيروقراطية وتسهيل عمليات النقل والبنية التحتية لضمان سرعة نقل القوات من نقطة لأخرى.