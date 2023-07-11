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حلف الناتو

يضم حلف شمال الأطلسي "الناتو" 30 دولة، وقد تم تأسيسه بناء على معاهدة شمال الأطلسي التي وُقعت في واشنطن عام 1949، ويتخذ الحلف من بروكسل مقراً له. هذا وقد عزز قوته من خلال توسعه في شرق أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

تؤكد الدول الأعضاء في حلف الناتو على أنه حلف دفاعي. وتلزم المعاهدة، التي تم تأسيس الحلف بموجبها الدول الأعضاء بحل الصراعات بالوسائل السلمية. لكن في حالة الهجوم على إحدى الدول الأعضاء تلزم المعاهدة بقية الدول على مساعدة الدولة التي تتعرض لهجوم. وتعد فنلندا آخر الدول التي انضمت إليه.

عضوية السويد والعلاقة مع أوكرانيا ودعمها تطغى على قمة الناتو

عضوية السويد والعلاقة مع أوكرانيا ودعمها تطغى على قمة الناتو 11.07.2023

يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، في قمة تستمر يومين تهدف إلى إرسال رسالة تحد إلى موسكو، لكن من المرجح أن تطغى عليها فرص عضوية أوكرانيا وإتمام عضوية السويد.

ستولتنبرغ: أردوغان وافق على تأييد انضمام السويد إلى الناتو

ستولتنبرغ: أردوغان وافق على تأييد انضمام السويد إلى "الناتو" 10.07.2023

عشية قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تنطلق الثلاثاء في فيلنيوس، أعلن الأمين العام للتكتل ينس ستولتنبرغ أن الرئيس التركي أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام إليه إلى البرلمان التركي، قائلا إنه "يوم تاريخي".

عضوية أوكرانيا واستعدادات نهائية لقمة الناتو في ليتوانيا 10.07.2023

تهدف قمة الناتو المنعقدة بالقرب من روسيا إلى إظهار القوة والوحدة بين الحلفاء في غرب أوروبا وشرقها وتقدم المزيد من الدعم لأوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قام بجولة في بضع عواصم أوروبية من أجل حشد الدعم لانضمام أوكرانيا إلى الحلف العسكري.
شولتس يرفض الربط بين انضمام السويد للناتو وتركيا للاتحاد الأوروبي

شولتس يرفض الربط بين انضمام السويد للناتو وتركيا للاتحاد الأوروبي 10.07.2023

بعد اقتراح أردوغان، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الربط بين انضمام السويد لعضوية "الناتو" وترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. رغم ذلك أعرب شولتس عن تفاؤله في إمكانية انضمام السويد قريبا للحلف الدفاعي.
الدور الألماني في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

الدور الألماني في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو 10.07.2023

تطلب كييف من ألمانيا مساعدتها في الانضمام إلى حلف الناتو. وإزاء ذلك، نشر مركز بحثي ألماني خطة، يمكن بموجبها أن تنضم كييف إلى الحلف. فما موقف حكومة المستشار أولاف شولتس من هذا الملف؟

أردوغان يربط بين عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي وانضمام السويد للناتو

أردوغان يربط بين عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي وانضمام السويد للناتو 10.07.2023

قبل مغادرته للمشاركة في قمة الناتو في فيلنيوس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الاتحاد الأوروبي أن يفسح المجال أمام انضمام أنقرة إلى التكتل القاري قبل أن توافق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
زيلينسكي: نتقدم جنوباً ونطالب بضمانات أمنية من الناتو

زيلينسكي: نتقدم جنوباً ونطالب بضمانات أمنية من الناتو 10.07.2023

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته "أخذت بزمام المبادرة" في جنوب شرق البلاد بعد تباطؤ في وقت سابق، مطالباً بضمانات أمنية واضحة من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس ذا ظلت خارج الحلف.
بايدن: لا إجماع على انضمام أوكرانيا للناتو وواشنطن مستعدة لتوفير الأمن

بايدن: لا إجماع على انضمام أوكرانيا للناتو وواشنطن مستعدة لتوفير الأمن 09.07.2023

قبيل عقد قمة الناتو أوضح الرئيس الأمريكي بايدن أن واشنطن مستعدة لدعم أوكرانيا من خلال "توفير الأسلحة التي يحتاجونها والقدرة على الدفاع عن أنفسهم"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا إجماع على انضمام أوكرانيا للناتو الآن.

نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا يثير قلق جيرانها الغربيين وحلف الناتو 09.07.2023

روسيا بصدد الانتهاء من نقل أسلحتها النووية التكتيكية إلى جارتها وحليفتها الوثيقة بيلاروسيا، وفقاً لبعض المصادر. الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تراجع مؤخرًا عن تصريحاته بأنه لن يتردد في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر
زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته في دول حلف الناتو

زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته في دول حلف الناتو 09.07.2023

عقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مباحثات مع ضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة اتفاق الحبوب وانضمام بلاده للناتو. وأكد أردوغان دعم بلاده لانضمام أوكرانيا للناتو.
أوكرانيا تدعو لتعهد واضح بالالتزام بضمها إلى حلف الناتو

أوكرانيا تدعو لتعهد واضح بالالتزام بضمها إلى حلف الناتو 09.07.2023

جددت أوكرانيا دعوتها للحصول على وعد واضح بضمها لحلف الناتو وذلك قبل فترة قصيرة من بدء قمة الحلف، فيما انتقدت روسيا بشدة تعهد الولايات المتحدة بإرسال ذخيرة عنقودية لأوكرانيا في قرار لم تدعمه إسبانيا وبريطانيا.

زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته في دول حلف الناتو 08.07.2023

عقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مباحثات مع ضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة اتفاق الحبوب وانضمام بلاده للناتو. وأكد أردوغان دعم بلاده لانضمام أوكرانيا للناتو.
تقدم أوكراني في باخموت وزيلينسكي يعيد معه قادة آزوف من تركيا

"تقدم أوكراني" في باخموت وزيلينسكي يعيد معه قادة "آزوف" من تركيا 08.07.2023

اصطحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة سابقين لمعركة آزوفستال من تركيا، خارقاً الاتفاق ببقائهم هناك حتى نهاية الحرب، هذا في وقت تحدث فيه مركز أبحاث أمريكي عن تقدم في الهجوم الأوكراني على باخموت.
زيلينسكي في تركيا.. وواشنطن توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية

زيلينسكي في تركيا.. وواشنطن توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية 07.07.2023

عشية مرور 500 يوم على غزو أوكرانيا، وافق البيت الأبيض على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، فيما وصل الرئيس الأوكراني إلى تركيا لأول مرة منذ بدء غزو روسيا لبلاده.
هل حلف الناتو مستعد لمواجهة التهديدات الروسية في أوروبا؟

هل حلف الناتو مستعد لمواجهة التهديدات الروسية في أوروبا؟ 07.07.2023

يحاول حلف الناتو إزالة العقبات أمام عمليات التنسيق والنقل العسكري بين أعضائه من اجل توفير الوقت لمواجهة أي تهديدات روسية محتملة ضد أعضائه. ومن ابرز التحديات الحد من البيروقراطية وتسهيل عمليات النقل والبنية التحتية لضمان سرعة نقل القوات من نقطة لأخرى.
وثائقي - روكلا - لا عدو يلوح في الأفق حاليا

وثائقي - روكلا - لا عدو يلوح في الأفق حاليا 07.07.2023

قبل سبعة أشهر من هجوم روسيا على أوكرانيا بدأ فريق فيلم عمله في ليتوانيا، حيث يرافق قوات الناتو ورئيسة بلدية وزوجين متقاعدين وفنانا لاتفيا روسيا. ثم جاء يوم 24 فبراير 2022.
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