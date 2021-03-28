"حلحلة" السفينة الجانحة بالسويس وبدء عملية إعادتها لمسارها

أعلنت الشركة المالكة لحاملة الحاويات "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام أن السفينة "استدارت" لكن لم يتم تعويمها بعد، وفق ما أفاد متحدث وكالة فرانس برس الإثنين (29 مارس/آذار 2021). وقال المتحدث باسم شركة "شوي كيسن" إن السفينة "عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة لكن تمت حلحلتها".

وكانت الشركة إنشكيب لخدمات الشحن إن سفينة الحاويات الجانحة التي تسد قناة السويس منذ نحو أسبوع قد أعيد تعويمها ويجري حاليا تأمينها. وذكرت إنشكيب، وهي شركة عالمية للخدمات البحرية، في تغريدة على تويتر أن عمليات إعادة تعويم السفينة إيفر جيفن البالغ طولها 400 متر نجحت في الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي وأنه يجري حاليا تأمينها.

من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر اليوم إنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة". وأوضح أن "السفينة القاطرة الهولندية +إيه بي إل غارد+ وصلت مساء الأحد وشاركت في جهود تعويم السفينة".

وذكرت هيئة قناة السويس أن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في الممر المائي قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق اليوم الاثنين. وأضافت الهيئة في بيان أنه تم تعديل مسار السفينة إيفر جيفن بشكل ملحوظ بنسبة 80 بالمائة وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

وغيرت خدمة فيسل فايندر لتعقب السفن وضع السفينة بموقعها الإلكتروني إلى"جارية". وتحركت مؤخرة السفينة التي تبلغ حمولتها أكثر من 200 ألف طن، لتبتعد عن الضفة الغربية للقناة، بحسب المواقع.

ع.ج.م/م.س (أ ف ب، رويترز)