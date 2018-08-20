حكومة ميركل تقدم مساعدات إضافية للولايات لدعم اللاجئين

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت لرويترز إن الحكومة الاتحادية الألمانية وافقت اليوم الأربعاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2018) على دفع 6.85 مليار يورو (7.87 مليار دولار) لولاياتها الست عشرة العام القادم لمساعدتها على تغطية تكاليف إسكان ودمج المهاجرين واللاجئين.

وقال زايبرت إن قانونا أعدته وزارة المالية في حكومة ميركل لتقديم مساعدات للولايات الألمانية في مسألة الهجرة في 2019 يتضمن 2.44 مليار يورو مخصصة للاندماج، بما في ذلك تكاليف تعلم اللغة الألمانية، و1.8 مليار يورو مساعدات إقامة، و500 مليون يورو دعما للسكن والإيواء.

وأضاف زايبرت أن الولايات تحصل شهريا وعلى كل لاجئ مسجل لديها مبلغ 670 يورو. كما تحصل الولايات على نفس المبلغ لكل لاجئ مرفوض مقيم لديها لحين ترحيله.

يذكر أن أجمالي ما سيقدمه القانون يصل إلى مبلغ 15 مليار يورو للولايات والبلديات لمساعدة المهاجرين حتى 2022. وسبق أن تلقت الولايات الألمانية تدفقات مالية استثنائية من الحكومة الاتحادية لتغطية النفقات المرتبطة بالهجرة خلال ذروة تدفق اللاجئين في 2015 و2016.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)