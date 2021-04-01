 حكومة ميركل تطرح خطة لتوحيد إجراءات مواجهة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.04.2021

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أخبار

حكومة ميركل تطرح خطة لتوحيد إجراءات مواجهة كورونا

وفق ما اشارت إليه المستشارة ميركل في وقت سابق، تسسعى الحكومة الألمانية لتوحيد إجراءات كورونا، لمواجهة الموجة الثالثة من الفيروس. وتطالب المسودة بفروض قيود على الحركة في الليل وإجراء اختبارات فحص سريعة إلزامية.

المستشارة أنغيلا ميركل تريد أن تكون إجرءات كورونا موحدة في عموم ألمانيا.

المستشارة أنغيلا ميركل تريد أن تكون إجرءات كورونا موحدة في عموم ألمانيا.

طرحت الحكومة الألمانية الاتحادية مسودة قانون بهدف توحيد إجراءات مكافحة الموجة الثالثة من كورونا على مستوى ألمانيا. وكانت المستشارة أنغيلا ميركل قد اشارت في مقابلة سابقة أنها تدرس خيارات عديدة تقدم فيها الحكومة الاتحادية مقترحات لتوحيد إجراءات كورونا.

وجاء في المسودة، التي أًرسلت إلى الكتل البرلمانية والولايات واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) السبت (10 أبريل/ نيسان 2021)، أنه من بين الإجراءات المقترحة تقييد التجوال من الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحاً.

وبحسب معلومات الوكالة الألمانية، طلبت وزارة الصحة من الكتل البرلمانية تقديم اقتراحات بشأن المسودة بحلول الساعة 12 ظهراً يوم غد الأحد.

وفي حالة بلوغ معدل الإصابة 100 حالة لكل مائة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، تنص مقترحات المسودة على تشديد قواعد الاختلاط الاجتماعي، حيث لن يُسمح بالاجتماعات الخاصة للأسرة إلا مع شخص آخر، شريطة ألا يزيد إجمالي عددهم عن خمسة أشخاص دون احتساب الأطفال.

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جدل واسع في ألمانيا بشأن إجراءات كورونا

وقد تُطبق استثناءات قليلة فقط على قيود التجوال، على سبيل المثال في حالات الطوارئ الطبية أو الذهاب إلى العمل، ولكن ليس للتنزه الانفرادي في المساء. وباستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات وكذلك متاجر الكتب ومحلات الزهور ومتاجر مستلزمات الحدائق، سيُحظر فتح المحلات التجارية.

وبحسب المسودة، ستكون اختبارات الكشف عن كورونا إلزامية لطلاب المدارس. كما تنص المقترحات على إغلاق المدارس في حال ارتفع معدل الإصابات في منطقة ما عن مائتي حالة لكل مائة ألف نسمة في غضون ثلاثة أيام متتالية. وقد تُستثنى فصول مراحل التخرج من الإغلاق.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)

  • Ostern Symbolbild, Mädchen mit Osterkorb Foto: Fotolia.com

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    تقاليد دينية وثقافية ممتزجة

    عيد القيامة أو عيد الفصح أو أهم أعياد الديانة المسيحية ويحتفل به المسيحيون بذكرى صلب المسيح ومن ثم قيامته. الاحتفال بالعيد في ألمانيا امتزج بعادات شعبية وثقافية مختلفة بعضها لا يمت بصلة لجذور العيد الدينية.

  • Das Abendmahl von Leonardo da Vinci

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    خميس الأسرار

    ويحتفل به بذكرى العشاء الأخير والذي جمع السيد المسيح وتلاميذه للمرة الأخيرة قبل أن يتم اعتقاله وصلبه. في العشاء الأخير أخذ السيد المسيح رغيفًا من الخبز وباركه ثم أعطاه للتلاميذ اللذين أكلوا من صحن السيد المسيح نفسه. تطور هذا التقليد فيما بعد وليصبح تقديم القربان المقدس أحد ركائز الصلاة عند معظم الطوائف المسيحية وفيه يقدم رجل الدين قطعة صغيرة ورقيقة من الخبز للمؤمنين.

  • Karfreitagsprozession in Lohr am Main Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lby

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    جمعة الآلام

    يستذكر المسيحيون في يوم جمعة الآلام أو الجمعة العظيمة صلب السيد المسيح ومحاكمته ودفنه. في بعض مناطق ألمانيا تقام استعراضات في هذا اليوم للتذكير بهذه المناسبة. معظم المسيحيين المؤمنين في ألمانيا وخاصة الكاثوليك يصومون هذا اليوم، بمرور الوقت تحول صيام يوم الجمعة وعدم أكل اللحم تقليدا اجتماعيا ودينيا.

  • Ostereier als Hintergrund

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    بيض الفصح

    بيض الفصح هو الذي يتم عمله ضمن تقاليد الاحتفال بعيد الفصح ويزخرف ويلون بألوان براقة. حسب التقاليد الألمانية يخبأ البيض ويطلب من الأطفال العثور عليه صباح يوم الأحد. يرمز بيض الفصح إلى قيامة السيد المسيح من الأموات وبدأ العمل بهذا التقليد في القرون الوسطى حين حرمت الكنيسة أكل اللحم والبيض إثناء فترة الصيام، لذلك تم طبخ البيض وتزيينه لحفظه ومن ثم يتم إعطاءه كهدية بعد انتهاء فترة الصيام.

  • Ein Hase mit Ostereiern auf einer Wiese Foto: Patrick Pleul

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    أرنب الفصح

    من الناحية البيولوجية لا يمكن للأرانب حمل بيض الفصح وتقديمه في عيد الفصح، لكنها ومن الناحية الرمزية موجودة للإشارة بحلول عيد الفصح وحلول فصل الربيع ووقت خصوبة الأرض. استعملت في القرون السابقة رموز الديوك واللقالق أيضا لجلب البيض وللدلالة على قدوم عيد الفصح أما اليوم فقد احتكرت الأرانب البرية هذه المهمة الرمزية وأضافت في سلالها، بالإضافة إلى البيض الملون، كثير من الحلوى.

  • gebackenes Osterlamm (Kuchen) Foto: Thomas Geuking Portfolio

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    حمل الفصح

    ويعود هذا التقليد إلى تقاليد عيد الفصح اليهودي وذبح الحملان في هذا اليوم لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر. أما الحمل في المسيحية فيشير إلى عذاب السيد المسيح وآلامه. في الوقت الحاضر تعد كعكة على شكل حمل وتقدم في عيد الفصح.

  • Osterkerze Foto: AFP PHOTO

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    شمعة الفصح

    بدأ هذا التقليد أولا لإيقاد الضوء في الكنائس لإقامة الصلوات في ليلة عيد الفصح. يرمز ضوء الشمعة إلى عودة السيد المسيح إلى الحياة وانتصاره على الموت.و يتم إيقاد جميع شمعات الكنيسة إثناء الصلاة من خلال شمعة الفصح في إشارة إلى أن نور الإيمان سيستمر في العطاء.

  • Osterfeuer Foto: Bernd von Jutrczenka dpa/lni

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    نار الفصح

    هو تقليد ألماني قديم استخدم لدفع المعاناة والأرواح الشريرة عنهم وجلب الحظ السعيد لهم. في الوقت الحاضر يتم غالبا إيقاد نار الفصح في القرى الصغيرة في ألمانيا إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح.

  • Zwei Kirchenglocken nebeneinander im Glockenturm Foto: dpa

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    أجراس الكنائس

    في يوم الأحد تدق أجراس الكنائس إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح وإشارة إلى قيامة السيد المسيح من الأموات.

  • Oster-Demonstranten mit einem großenn Plakat gegen Atomraketen. Foto: dpa/lno

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    تظاهرات الفصح

    هذا التقليد بدأ حديثا في سنة 1960 في ألمانيا وكان يخرج فيه المتظاهرون احتجاجا ضد عمليات التسلح والحروب في العالم خلال أيام الحرب الباردة. في الوقت الحاضر يتظاهر الآلاف في مثل هذا اليوم من أجل السلام في العالم. لكن إجراءات مواجهة جائحة كورونا ستؤثر على مثل هذه الفعاليات في ألمانيا هذا العام.

    الكاتب: غونتر بيركينستوك / زمن البدري


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