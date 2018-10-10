حكومة ميركل تدعم الولايات بمليارات اليورو لدمج اللاجئين

تدعم حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الولايات والبلديات المختلفة في البلاد بمبلغ 1,2 مليار يورو لتخفيف أعباء دمج اللاجئين فيها للسنتين القادمتين 2020 و2021، وفق قانون جديد أقره البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019). ويأخذ القانون الجديد وضع البلديات بشكل خاص بنظر الاعتبار، حيث يخصص القانون حيزا ماليا واسعا لمساعدتها.

وجاء القانون الجديد تطبيقا عمليا للاتفاق الذي حصل في المشاورات التي جرت بين المستشارة ميركل ورؤساء حكومات الولايات. وبموجب الاتفاق تحصل الولايات عام 2020 على مبلغ 700 مليون يورو وفي العام التالي 2021 على مبلغ 500 مليون يورو.

كما يخصص القانون مساعدات مالية لتخفيف العبء المالي عن البلديات عبر تحمل الحكومة الاتحادية لتكاليف سكن ومعيشة اللاجئين المعترف بهم قانونيا واللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية إلى جانب تكاليف أساسية للاجئين العاطلين عن العمل حتى نهاية 2021، حيث كانت المخصصات الاتحادية تنتهي بنهاية العام الجاري.

وبموجب القانون الجديد سيتم تقليص أعباء البلديات في السنتين المذكورتين بحجم حوالي 1,8 مليار يورو، وفق ما صرح به النائب المحافظ عن بافاريا سيباستيان بريم. من جانبه قال النائب المحافظ من حزب ميركل ماركوس أوول، إن الحكومة الاتحادية ستقدم ما حجمه 6 مليارات يورو للولايات والبلديات خلال السنتين القادمتين. فيما كان هذا المبلع في العام الجاري 2019 بحدود 5,3 مليار يورور.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.ا)