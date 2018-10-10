 حكومة ميركل تدعم الولايات بمليارات اليورو لدمج اللاجئين | أخبار | DW | 15.11.2019

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أخبار

حكومة ميركل تدعم الولايات بمليارات اليورو لدمج اللاجئين

أقر البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ قانونا تدعم بموجبه الحكومة الاتحادية الولايات والبلديات المختلفة بمبلغ إضافي يتجاوز المليار يورو لتخفيف أعباء تكاليف دمج اللاجئين فيها.

لاجئون في دورة للاندماج بمدينة هانوفر

الحكومة الألمانية تخصص مبالغ إضافية لدعم جهود حكومة الولايات في دمح اللاجئين

تدعم حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الولايات والبلديات المختلفة في البلاد بمبلغ 1,2 مليار يورو لتخفيف أعباء دمج اللاجئين فيها للسنتين القادمتين 2020 و2021، وفق قانون جديد أقره البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019). ويأخذ القانون الجديد وضع البلديات بشكل خاص بنظر الاعتبار، حيث يخصص القانون حيزا ماليا واسعا لمساعدتها.

مختارات

وجاء القانون الجديد تطبيقا عمليا للاتفاق الذي حصل في المشاورات التي جرت بين المستشارة ميركل ورؤساء حكومات الولايات. وبموجب الاتفاق تحصل الولايات عام 2020 على مبلغ 700 مليون يورو وفي العام التالي 2021 على مبلغ 500 مليون يورو.

كما يخصص القانون مساعدات مالية لتخفيف العبء المالي عن البلديات عبر تحمل الحكومة الاتحادية لتكاليف سكن ومعيشة اللاجئين المعترف بهم قانونيا واللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية إلى جانب تكاليف أساسية للاجئين العاطلين عن العمل حتى نهاية 2021، حيث كانت المخصصات الاتحادية تنتهي بنهاية العام الجاري.

وبموجب القانون الجديد سيتم تقليص أعباء البلديات في السنتين المذكورتين بحجم حوالي 1,8 مليار يورو، وفق ما صرح به النائب المحافظ عن بافاريا سيباستيان بريم. من جانبه قال النائب المحافظ من حزب ميركل ماركوس أوول، إن الحكومة الاتحادية ستقدم ما حجمه 6 مليارات يورو للولايات والبلديات خلال السنتين القادمتين. فيما كان هذا المبلع في العام الجاري 2019 بحدود 5,3 مليار يورور.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.ا)

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    الورود كانت الهدية الأمثل ليعبر اللاجئون السوريون عن شكرهم للشعب الألماني. حيث نزل مئات اللاجئين السوريين للشوارع للمشاركة في حملة "شكرا ألمانيا".

  • Initiative Danke Deutschland - Monis Bukhari

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    المدون السوري ومؤسس البيت السوري في ألمانيا مؤنس بخاري (في الصورة) هو صاحب مبادرة "شكرا ألمانيا" ويقول: "أرغب في أن أهدي وردة لشعب ألمانيا الذي ساندني، آملا أيضا في تعاطف من لا يرغب بوجودي في ألمانيا."

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    الورود ترافقها عبارات الشكر كرمز بسيط على الاعتراف بجميل ألمانيا. وقال بخاري لـ DW عربية إن اللاجئين السوريين يشكلون نحو 40 بالمائة من السوريين المقيمين في ألمانيا. والسوريون بشكل عام يريدون شكر ألمانيا على ما قدمته لأبناء سوريا.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    وارتدى بعض الشباب المشارك ملابس موحدة، وطبعوا على ملابسهم كلمات تعريفية باللغة الألمانية. في الصورة هنا مكتوب على قميص أحد المشاركين "نحن لاجئون قدمنا من سوريا، ونقول شكرا ألمانيا.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    الألمان الذين كانوا متفاجئين من هذا النشاط، وماهيته، تجاوبوا معه بسرعة، وارتسمت الابتسامات على وجوه الصغار والكبار، الألمان والسوريين.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    من خلال مبادرة "شكرا ألمانيا" يحاول اللاجئون السوريون كسر الحواجز بينهم وبين الألمان، الذين يشكك بعضهم في وجود اللاجئين أصلا في بلده. و تقبل ألمان الورد بداية، مع الشكر، ليتملكهم الفضول بعدها عن أسباب هذه الحملة.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    النشاطات المختلفة للسوريين استمرت طيلة يوم السبت (10 أكتوبر/ تشرين الأول)، الذي انطلقت فيه مبادرة شكرا ألمانيا، وحاول المشاركون تنويع الهدايا المقدمة، فاختار البعض الورود، وآخرون اختاروا توزيع الشيكولاتة.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    بعض السوريون قاموا بتحضير صناديق هدايا صغيرة، ووضعوا بها بعضا من الحلويات المنزلية، وغلفوها بطريقة جميلة ووزعوها على الألمان.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    تشابكت أيادي سوريين مع أيادي ألمان في الشوراع والمنتزهات، وارتفعت أصوات الموسيقى الفلكلورية العربية في بعض المدن، ورقص اللاجؤون "الدبكة" السورية مع الألمان، في مشهد أضفى البهجة على وجوه الجميع.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    وشارك الأطفال السوريون في الحملة، ورفع بعضهم شعارات شكر وتقدير لما قدمته ألمانيا، كما شاركوا أهاليهم في توزيع الورود.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    وشهدت مدن ألمانية تجاوبا كبيرا للأشتراك في الحملة، وذلك بعد تأسيس صفحة على الفيسبوك للتنسيق لهذا الغرض. وامتلأت الشوراع بمئات من الشباب السوري، الذين تطوعوا للانضمام إلى المبادرة. (إعداد : علاءجمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

انطلقت في ألمانيا مبادرة "شكرا ألمانيا" التي ينظمها سوريون تقديرا لدور ألمانيا في استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين. وامتلأت شوارع مدن ألمانية بسوريين يقدمون ورودا للمواطنين الألمان مقرونة بعبارات رقيقة. (12.10.2015)  

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كما كان متوقعا، فقد قال مصدر مسؤول في برلين إن الحكومة الاتحادية أقرت في جلستها الأسبوعية تخصيص مبلغ 6.85 مليار يورو (7.87 مليار دولار) للولايات الألمانية الست عشرة لمساعدتها في تغطية تكاليف إسكان ودمج اللاجئين.

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