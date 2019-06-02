 حكومة ميركل بعد استقالة ناليس.. مستقبل مجهول وخيارات صعبة | سياسة واقتصاد | DW | 03.06.2019

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سياسة واقتصاد

حكومة ميركل بعد استقالة ناليس.. مستقبل مجهول وخيارات صعبة

الاستقالة المفاجئة لرئيسة الحزب الاشتراكي، أندريا ناليس، خلقت أزمة سياسية داخل حزبها والحكومة الألمانية، ومن غير المستبعد أن تكون لها انعكاسات خارجية أيضا. فما هو مصير حكومة ميركل والخيارات المتاحة للخروج من الأزمة؟

Angela Merkel und Andrea Nahles (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

باغتت أندريا ناليس الجميع عندما أعلنت عن استقالتها من جميع المناصب، إذ لم يكن أحد يتوقع ذلك. فقد كانت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي تعتزم إعادة انتخابها كرئيسة للكتلة النيابية في اجتماعها المقرر يوم الثلاثاء في الرابع من مايو/أيار 2019. والآن جاءت هذه الاستقالة المفاجئة للوسط الحكومي والسياسي في ألمانيا وطرحت مجموعة أسئلة من قبيل: من سيرأس الحزب الاشتراكي بعد ناليس ومن سيقود الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان؟ وما هو مستقبل الائتلاف الحكومي بين الحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي؟ 

بعد استقالة ناليس ظهرت أنغيلا ميركل أمام وسائل الإعلام وأعطت تصريحا مقتضبا لم يتجاوز 88 ثانية، أعنلت فيه عن استمرار الائتلاف الحكومي في عمله "بكل حزم وقبل كل شيء بروح عالية من المسؤولية".

ثمن باهظ للتحالف مع ميركل

لكن هل شريك ميركل أي الحزب الاشتراكي يريد هو أيضا الاستمرار في الائتلاف الحكومي؟ فالحزب لم يكن يرغب بعد الانتخابات التشريعية عام 2017 في تشكيل ائتلاف حكومي جديد مع الاتحاد المسيحي بقيادة ميركل. لكن بعد فشل المحادثات بشأن تشكيل ائتلاف حكومي بين الاتحاد المسيحي والخضر والليبراليين، غيًر الحزب الاشتراكي موقفه انطلاقا من شعوره بالمسؤولية تجاه البلاد والناخبين حسب ما أعلن عنه آنذاك. وفي مؤتمر استثنائي للحزب الاشتراكي وافق فقط ثلثا مندوبي المؤتمر على تشكيل ائتلاف حكومي مع الاتحاد المسيحي بقيادة ميركل وهو الثالث منذ عام 2005.

لكن هذا القرار كلف الحزب الاشتراكي فقدان المزيد من شعبيته في الانتخابات اللاحقة، ليس فقط في ألمانيا بل أيضا على صعيد أوروبا. ومؤخرا حسر الحزب في معقله التاريخ ولاية بريمن التي يظل يحكمها منذ 73 عاما، حيث فاز حزب ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، لأول مرة في انتخابات هذه الولاية. ولا عجب أن تؤثر هذه الهزائم المتتالية للاشتراكيين على الحزب وتشعر ناليس بالضغط عليها.

والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يجب أن تخشى الآن وأكثر من أي وقت مضى من انهيار الائتلاف وسقوط حكومتها، قبل انتهاء ولايتها. وبالتالي يمكن فهم كلماتها المقتضبة عقب استقالة ناليس بدعوة الحزب الاشتراكي لمواصلة الاستمرار في الحكومة. كما أن انهيار حكومة ميركل قد تكون له انعكاسات على الاتحاد الأوروبي أيضا. فالبرلمان الأوروبي الجديد ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية يواجهون صعوبة في تشكيل المفوضة الأوروبية الجديدة. فلا المعسكر اليساري ولا اليميني لديه الأغلبية في البرلمان الأوروبي. وكرئيس جديد للمفوضية الأوروبية يتم تداول اسم الألماني مانفريد فيبر، لكن وجود ائتلاف حكومي متصدع في بلده قد يقلص من فرصه لشغل هذا المنصب.

Berlin PK Annegret Kramp-Karrenbauer CDU (Getty Images/S. Gallup)

أنعريت كرامب كارنباور، رئيسة حزب الاتحاد المسيحي، دعت لاستمرار الحكومة في عملها، وربما تكون هي المستشارة القادمة بعد ميركل

الخضر سيستفيدون من انتخابات جديدة

حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيح، لديهما رغبة ومصلحة كبيرتين في صمود الائتلاف الحكومي وتجاوزه لهذه الأزمة، لتعزيز موقفها في بروكسل وفوز مرشحهما فيبر برئاسة المفوضية الأوروبية. وأعربت رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب كارينباور، عن أملها في أن يبقى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الحكومة، وقالت "اتفاقية التحالف تمثل الأساس لتغييرات ضرورية وتمثيل المصالح الألمانية في أوروبا والعالم".

مختارات

انتخب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا رئيسة جديدة له وهي أندريا ناليس بمجموع 66 بالمئة من الأصوات، لتصبح أول سيدة تتولى رئاسة الحزب في تاريخه الذي يبلغ نحو 155 عاماً. (22.04.2018)

بعد تصويت ثلتي أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصالح الدخول في ائتلاف حكومي مع التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، تباينت ردود فعل الأطراف الرئيسية في الحياة السياسية إزاءها. أهمها نرصدها لكم هنا! (04.03.2018)

أحزاب المعارضة أيضا تراقب عن كثب التطورات السياسية الأخيرة في البلاد وانعكاسات استقالة ناليس على حكومة ميركل التي تنتهي ولايتها في خريف عام 2021. وفي حال الدعوة إلى انتخابات مبكرة، فإن حزب الخضر ربما يكون أكبر الفائزين فيها، وبالتالي لديه أمل كبير بالمشاركة في الحكم. فقد كشف استطلاع للرأي مؤخرا أن حزب الخضر حصل على 27 بالمائة من الأصوات، متفوقا ولأول مرة على الاتحاد المسيحي المكون من الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي. في حين حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقط على 12 في المائة. فالمحافظون (الاتحاد المسيحي) والخضر بإمكانهم أن يعولوا على غالبية مشتركة مستقرة ولن يكونوا بحاجة إلى الليبراليين الذين رفض رئيسهم، كريستيان ليندنر، عن الدخول في ائتلاف حكومي عام 2017 بالقول "من الأفضل عدم الحكم بدل الحكم بشكل خاطئ".

حكومة أقلية ستكون محفوفة بالمخاطر

جملة ليندنر هذه سيتذكرها كثيرون بعد الصدمة التي أحدثتها ناليس باستقالتها، لأن الكثيرين كانوا يعتبرون أنه من الخطأ مساعدة الاشتراكيين لميركل على تولي المستشارية لولاية رابعة، والتي  قد تنتهي مبكرا قبل اتمامها. وفي حال انسحاب الحزب الاشتراكي من الائتلاف الحكومي، فإنه إلى جانب الانتخابات المبكرة هناك إمكانية لتشكيل حكومة أقلية. لكن حينها سيتوجب على المستشارة، التي ربما لن تكون ميركل وإنما رئيسة حزبها كرامب كارنباور، لتنفيذ أي مشروع سياسي أو تمرير أي قانون في البرلمان البحث عن غالبية جديدة، وهذه صيغة تبقى مستبعدة بالنظر إلى التحديات الاداخلية والدولية.

مارسيل فورستناو/ م.أ.م

  • Angela Merkel und Friedrich Merz (Imago/photothek)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    فريدريش ميرتس

    الخبير الاقتصادي (62 عاماً) الذي اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات، عاد الآن للظهور على الواجهة، حيث أعلن استعداده للترشح لخلافة ميركل على منصب رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حسب صحيفة بيلد. وسيجري الانتخاب خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018.

  • Deutschland Friedrich Merz CDU in Berlin (imago/J. Heinrich)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    مناهض لسياسة ميركل

    كان ميرتس، وهو خبير اقتصادي، منافسا لميركل على مدى سنوات طويلة، ورئيسا سابقا للكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الإجتماعي (البافاري) بالبوندستاغ. وانتقد سياسة ميركل الخاصة باللاجئين وقال إن سياسة الباب المفتوح "قرار اتخذ بليل، ولم يكن سياسية أوروبية عن تفكير".

  • Nach Landtagswahl im Saarland - CDU Annegret Kramp-Karrenbauer Angela Merkel (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    أنغريت كرامب ـ كارنباور

    اختارتها ميركل كخليفة مستقبلية لها رغم قلة شهرتها على المستوى الاتحادي، بعد أن كانت رئيسة حكومة سارلاند. التنمية الاقتصادية التي "لا تترك أحدا في الخلف" هي واحدة من السياسات التي تؤمن بها كرامب ـ كارنباور. كما تعتبر واحدة من الداعين لسياسة ميركل المرحبة باللاجئين. وقد أعلنت بالفعل سعيها لتصبح رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي.

  • Deutschland CDU Bundesparteitag in Köln Jens Spahn (Reuters/K. Pfaffenbach)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    ينس شبان

    أعلن هو الآخر خوضه الانتخابات على رئاسة الحزب. عمره 38 عاما فقط وأصبح برلمانيا اتحاديا عام 2002، وتقلد بعد ذلك منصب المتحدث باسم الصحة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى عام 2015. "شاب، مثلي الجنس ومحافظ" هكذا وصفته مجلة شتيرن. وقد كان وراء تمرير قرار القضاء على ازدواجية الجنسية الممنوح لبعض الشباب الأجانب منذ عام 2000، وذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عام 2016.

  • Jordanien Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen besucht Bundeswehr (picture-alliance/AP Images/M. Kappeler)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    أورزولا فون دير لاين

    هي أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا. بدأت حياتها المهنية في مجال الطب، حيث درست الصحة العامة في جامعة ستانفورد في أمريكا. واحدة من أهم المتحدثات في قضايا الأسرة. دعت إلى تحقيق مكاسب لأسر الجنود. وأثناء التحقيقات التي أجريت ضد المشتبه فيهم بالتطرف اليميني داخل الجيش، اعتبرت الاتهامات مسا معنويا بكيان الجيش. كما أنها واحدة من الداعين إلى توثيق الروابط الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

  • Julia Klöckner und Angela Merkel (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    يوليا كلوكنر

    تقود كتلة المعارضة للمحافظين في ولاية راينلاند بالاتينات. "ملكة النبيذ" سابقا تشغل حاليا منصب نائب ميركل داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. درست العلوم السياسية واللاهوت. وهي معروفة بموقفها المائل إلى التحفظ إذ تعارض الإجهاض، وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية واقترحت خطة بديلة لسياسة اللاجئين المعمتدة من طرف ميركل.

  • Berlin Kanzlerin Merkel und Peter Altmaier (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    بيتر ألتماير

    رئيس ديوان المستشارية الذي يتبنى مواقف ميركل التقدمية في مجالات سياسية عديدة. قدم من سارلاند، وعمل لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. ألتماير كان وزير البيئة سابقا، الذي يملك من العمر59 سنة، اشتهر بـ"دبلوماسية المطبخ". كما يلقب بـ"الحارس الشخصي لميركل" المدقق في تفاصيل السياسة والمتقبل لـ"للأفكارالخاصة بحماية البيئة".


مختارات

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

بعد تراجع كبير لشعبية حزبها في الانتخابات المحلية أعلنت المستشارة ميركل أنها ستترك منصبها كرئيسة للحزب ولن تترشح لولاية جديدة لمنصب المستشارة، رافضة تزكية شخص لخلافتها وتاركة الأمر لأعضاء الحزب. فمن خلفاؤها المحتملون؟ (29.10.2018)  

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