 حكومة ما بعد ميركل تستعد لتخفيف القيود على الجنسية المزدوجة | تعرف على ألمانيا | رحلة مع DW عربية في مختلف معالم ألمانيا | DW | 26.11.2021

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تعرف على ألمانيا

حكومة ما بعد ميركل تستعد لتخفيف القيود على الجنسية المزدوجة

كشف الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا عن إصلاح جذري في قانون الجنسية والهجرة أبرزه لتبسيط الحصول على الجنسية الألمانية والسماح بالجنسية المزدوجة.

ألمانيا لديها واحدة من أقل معدلات المقيمين حاملي الجنسية المزدوجة في أوروبا

ألمانيا لديها واحدة من أقل معدلات المقيمين حاملي الجنسية المزدوجة في أوروبا

من بين الأمور التي تم التعهد بها في اتفاقية الائتلاف المكونة من 177 صفحة، والتي أعلن عنها الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر يوم الأربعاء المنصرم (24 نوفمبر/تشرين الثاني)، إصلاح جذري لقوانين الجنسية والهجرة إلى ألمانيا. وجاء في النص "نريد بداية جديدة في سياسة الهجرة والاندماج تنطبق على دولة هجرة حديثة".

مختارات

الحكومة الألمانية تعبر عن قلق متزايد من تنامي دخول أعداد المهاجرين بشكل غير قانوني إلى البلاد. اليونان مصدر أساسي لكن بيلاروس باتت أيضا نقطة انطلاق للاجئين.

تم دفن جثة مهاجر سوري شاب على الحدود البولندية البيلاروسية. ولا يوجد حتى الآن حل سياسي لإنقاذ آلاف المهاجرين على الحدود وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء. والمنظمات الإنسانية عاجزة والحرب الدعائية ضد المهاجرين مشتعلة.

أقرّ التحالف المسيحي بزعامة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، مشروع قانون جلب العمالة المتخصصة. وسيتم عرض المشروع غداً على مجلس الوزراء لإقراره وإرساله للبرلمان لاعتماده بشكل نهائي.

وتنص الاتفاقية على تبسيط الطريق إلى جواز السفر الألماني والسماح بالجنسية المزدوجة للمهاجرين في ألمانيا، وهو ما يُسمح به حاليا فقط لمواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، كذلك تنص الاتفاقية على تسريع وتبسيط طلبات اللجوء والإقامة. وقالت عضوة حزب الخضر بالبرلمان الألماني، لويز أمتسبيرغ لقناة DW: "مع هذا الائتلاف سيكون الخط الفاصل لسياسة اللجوء التقليدية التي عاشتها بلادنا في السنوات الماضية وللتأكد فعليا على أن الأشخاص الذين يعيشون هنا بشكل دائم، والذين من المتوقع أيضا أن يعيشوا هنا بشكل دائم، يتم منحهم الفرصة لتثبيت إقامتهم ومنحهم العمل والمجال لتعلم اللغة وذلك بدون شروط."

حزب ميركل المحافظ مرتاب من الاتفاقية

رالف برينكهاوس، من الكتلة البرلمانية للديمقراطيين المسيحيين الذين هم الآن في المعارضة بعد 16 عاما من الحكم في ألمانيا، مرتاب من خطط الائتلاف الجديد، وقال: "بالتأكيد لم نطبق مثل  هكذا انفتاح مبالغ فيه بسياسة الهجرة. لذلك نحن قلقون تماما من أن يكون هذا القرار عامل جذب للهجرة غير الشرعية." وأعرب عن قلقه بشأن الأشخاص: "الذين يأتون إلى ألمانيا بدون أساس قانوني، ومن ثم يُسمح لهم بالبقاء بعد فترة زمنية معينة. أعتقد أن هذا خطأ للغاية."

ومع ذلك وفي وقت سابق من هذا العام، دعا وزراء الاندماج من 16 ولاية ألمانية الحكومة الفيدرالية إلى تخفيف قواعد الجنسية. حيث حث مؤتمر وزراء الاندماج الألماني، الذي بدأ في عام 2007 تحت قيادة ميركل، إلى تنسيق الولايات والحكومة الفيدرالية في سياسة الهجرة.

توقع زيادة طلبات الحصول على الجنسية

تعرف ألمانيا أحد أدنى معدلات الجنسية المزدوجة في أوروبا وذلك راجع إلى القوانين الحالية. ومن بين الجاليات التي ستستفيد من هذا الانفراج القانوني في سياسة الهجرة، الجالية التركية. فهناك حوالي 3 ملايين تركي أو شخص من أصل تركي في ألمانيا، هاجر عدد كبير منهم في ستينيات القرن المنصرم، وفق اتفاق بين ألمانيا وتركيا، للعمل في ألمانيا.

ولكن بسبب القوانين الألمانية المعمول بها حتى الآن، فإن أقل من 10 في المائة فقط من هؤلاء المهاجرين يحملون الجنسيتين الألمانية والتركية. ووفقا لدراسة أجراها "مركز التقدم الأمريكي" فإن 55 في المائة منهم يحملون الجنسية التركية فقط.

انفراجة قانونية للاجئين

في الاتفاقية يمكن أيضا للشباب الذين أظهروا "اندماجهم" في ألمانيا الحصول بسرعة على الإقامة. هذا القرار قد يكون مهما للأشخاص الموجودين حاليا في ألمانيا على أساس "الترخيص بالإقامة المؤقتة". وترى المستشارة السياسة القانونية لمنظمة الدفاع عن حقوق اللاجئين الألمانية "برو أزيل"، يوديت فيبكه،  أنه من الإيجابي تسهيل حقوق الإقامة الكاملة للاجئين. وأوضحت المدافعة عن حقوق اللاجئين لـ DW: "بسبب القيود في السنوات الأخيرة يعيش حوالي 200 ألف شخص في وضع "النرخيص بالإقامة المؤقتة"، واتفاقية الائتلاف هذه ستتمخض عنها أفكار جيدة تنظم حياة المزيد من هؤلاء الأشخاص وتسوي وضعهم القانوني في ألمانيا."

إيليوت دوغلاس / ع. اع.

  • Krieg in Syrien Aleppo ARCHIVBILD 2012 (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    هروب من الحرب والفقر

    في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

  • Syrien Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    البحث عن ملجأ على الحدود

    بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

  • Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Getty Images/M. Cardy)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    رحلة طويلة سيرا على الأقدام

    في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

  • Symbolbild Flüchtlingsboot Küste Libyen (Reuters/D. Zammit Lupi)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    محاولات يائسة لعبور البحر

    عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

  • Deutschland ungarische Soldaten schließen den Grenzzaun zu Serbien bei Roszke (picture-alliance/epa/B. Mohai)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    ضغط على الحدود

    الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    إغلاق باب كان مفتوحا

    يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Türkei Flüchtlinge in der Sanliurfa Provinz (Getty Images/AFP/A. Altan)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    توقيع اتفاق مع تركيا

    في بدايات العام 2016، وقع الاتحاد الاوروبي وتركيا اتفاقا يتم بموجبه إرجاع اللاجئين الذين يصلون اليونان إلى تركيا. الاتفاق تعرض لانتقادات من مجموعات حقوقية. وتبعه توتر كبير بين الطرفين التركي والأوروبي عقب قرار للبرلمان الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

  • Griechenland Flüchtlingsunterkünfte in Lagadikia (Getty Images/AFP/S. Mitrolidis)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    لا نهاية في الأفق

    مع تنامي المشاعر المعادية للاجئين في أوروبا، تكافح الحكومات من أجل التوصل إلى حلول توافقية لمعالجة أزمة اللجوء خاصة بعد الفشل الكبير لمحاولة إدخال نظام الحصص لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي. الحروب والأزمات في منطقة الشرق الأوسط لا تبدو قريبة الحل وأعداد اللاجئين الذين يموتون في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر في تزايد. الكاتبة: راشيل ستيوارت/ سهام أشطو