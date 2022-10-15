 حكومة جديدة في العراق بعد أكثر من عام على الأزمة السياسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.10.2022

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أخبار

حكومة جديدة في العراق بعد أكثر من عام على الأزمة السياسية

سلم رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي قيادة البلاد إلى رئيس الحكومة الجديد محمد شياع السوداني. وتعهد السوداني، الذي نالت حكومته ثقة البرلمان بتعزي علاقات بلاده الخارجية وعدم الدخول في سياسة المحاور.

رئيس الحكومة العراقية الجديد محمد شياع السوداني.

رئيس الحكومة العراقية الجديد، محمد شياع السوداني، يتعهد بتعزيز علاقات بلاده الخارجية وعدم الدخول في سياسة المحاور.

بعد عام من التوتر الذي وصل إلى عنف دام أحياناً، أصبح للعراق أخيراً الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) حكومة جديدة بعد منح البرلمان الثقة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه، الذي عليه أن يواجه الآن تحديات جمّة سياسية واقتصادية.

مختارات

تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد لقصف صاروخي أسفر عن 10 جرحى، قبيل جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، وتخللته مراحل من العنف والتوتر.

عاد التظاهر إلى ساحة التحرير بغداد في "ذكرى الغضب"، وقال مسؤولون إن 18 فرداً من شرطة مكافحة الشغب أصيبوا بجروح طفيفة، فضلاً عن تسجيل 28 حالة اختناق على الأقل بين المتظاهرين.

هل مازال مقتدى الصدر ممسكا بخيوط اللعبة السياسية رغم إعلانه اعتزال العمل السياسي؟ وهل مازال مسيطرا على أنصاره؟ ومن يحرك الشارع العراقي؟ حلفاء الصدر في الأمس يبحثون عن حلفاء جدد وسط أنباء عن ميلاد تحالف جديد.

ويشكّل هذا الضوء الأخضر للحكومة الجديدة محطة حاسمة في مسار الخروج البطيء من أزمة سياسية عانى منها العراق على مدى أكثر من عام، أي منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

 لكن أخيراً، صوّت النواب في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، بالغالبية المطلقة على الحكومة الجديدة، وفق بيان رسمي صادر عن مكتب السوداني.

وصوّت النواب بغالبية النصف زائدا واحدا من 329 نائباً، على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائباً بحسب دائرة إعلام البرلمان.

وتتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيراً شيعياً، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستّة وزراء من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكوّن الكردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد. وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة.

ويخلف السوداني البالغ 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في أيار/مايو 2020.

 وقبيل بدء الجلسة، قال السوداني في كلمةٍ أمام البرلمان "سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا".

وكلّف السوداني، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه. وهو مرشّح القوى السياسية الموالية لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي.

رئيسان جديدان للدولة والحكومة في العراق، فهل تنفرج الأزمة؟

وخلال الجلسة، أبدى النائب المعارض علاء الركابي من حركة امتداد المنبثقة من احتجاجات تشرين، اعتراضه على الحكومة الجديدة، ما أدّى إلى حصول شجار داخل القاعة. لكن الجلسة تواصلت بعد ذلك. 

وقال الركابي بعد الجلسة أمام صحافيين "طوال عقدين من الزمن أحزاب السلطة نفسها تتوافق في ما بينها... يشكلون حكومات محاصصة دمرت البلد". وأضاف "نحن ضد هذه الحكومة وقد ولدت ...وولدت معها معارضة سياسية في البرلمان العراقي".

ولم يُمثّلالتيار الصدري، الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي في هذه الحكومة، فيما كان زعيمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قد تعهّد سابقاً أنه لن يشارك فيها. وخلال العام الماضي، تصاعدت الخلافات والتوتر بين طرفي الأزمة، التيار الصدري والإطار التنسيقي، بشكل كبير.

وفي أواخر آب/أغسطس، تجلّت عنفاً دامياً في الشارع، قتل فيه أكثر من 30 من مناصري الصدر في اشتباكات مع الجيش وقوات الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في الدولة وممثلة بجزء كبير في الإطار التنسيقي.

وتعهد السوداني بعدم الدخول في سياسة المحاور وإتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع وحل المشاكل بين الحكومة الإتحادية وحكومة كردستان وفقا للدستور العراقي.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    اعتزال السياسة نهائيا!

    مع استمرار التوتر والانسداد السياسي في العراق أعلن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي المثير للجدل، عن اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق كافة المؤسسات. وقال الصدر، في بيان "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر" مشيرا إلى أن الكل في حل منه.

  • الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    العودة إلى السياسة

    هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الصدر اعتزاله السياسة. إذ أنه توارى عن الأنظار عام 2008 وسافر إلى إيران للتحصيل العلمي والدراسة الحوزية على يد كبار فقهاء الشيعة في حوزة قم العلمية حتى عام 2011. وبعد عودته إلى السياسة والمشاركة في السلطة أعلن اعتزاله للسياسة عام 2014 وأمر بإغلاق كل المكاتب التابعة له وقال "أعلنَ عدم تدخلي بالأمور السياسية كافة".  

  • رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    من هو مقتدى الصدر؟

    ولد مقتدى الصدر في النجف عام 1973، وهو سليل عائلة دينية عريقة. أبوه آية الله العظمى محمد صادق الصدر وهو مرجع شيعي وقد اغتيل عام 1999 في عهد صدام حسين مع اثنين من أبنائه. كما أنه صهر آية الله العظمى محمد باقر الصدر. وتجدر الإشارة إلى أن مقتدى الصدر ليس مرجعا دينيا ولم يصل إلى مرتبة مجتهد، ولا يستطيع إصدار فتاوى دينية.

  • أنصار مقتدى الصدر يرفعون صورته في بغداد

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    أنصار مخلصون وملتزمون!

    يعد أنصار التيار الصدري، من الأكثر إخلاصا والتزاما بتعليماته وأوامره. وهو من أكثر الزعماء العراقيين قدرة على حشد الشارع. وقد تبين ذلك في أكثر من حدث، والاعتصام الحالي منذ عدة أسابيع في المنطقة الخضراء يثبت ذلك.

  • تجمع جماهيري لأنصار الصدر في بغداد

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    ملايين المؤيدين

    يعد مقتدى الصدر من أكثر زعماء الشيعة نفوذا في العراق. إذ له ملايين الأنصار ولاسيما بين الفقراء. وتعد مدينة الصدر في بغداد معقله الرئيسي. ويمتلك تياره شبكة واسعة من المؤسسات الخيرية التي أسسها والده.

  • أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    أكبر كتلة برلمانية

    رغم أن مقتدى الصدر لا يتولى أي منصب حزبي أو رسمي، إلا أن تأثيره ونفوذ السياسي واسع جدا. إذ أن تياره يشارك في الحكومة، وهو كان صاحب أكبر كتلة برلمانية بـ 73 نائبا، قبل تقديم استقالتهم. ولتياره دور كبير في الأزمة السياسية التي يمر بها العراق.

  • الجسلة الاولى للبرلمان العراقي

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    استقالة نواب الكتلة الصدرية

    في تصعيد مع الخصوم السياسيين، استقال نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب "البرلمان" في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما دعاهم زعيمهم مقتدى الصدر إلى تقديم استقالاتهم، في ظل الجمود المستمر بخصوص تشكيل حكومة.

  • أنصار التيار الصدري يحتجون أمام مجلس القصاء الأعلى

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    مطالبة القضاء بحل البرلمان

    في 10 آب/ أغسطس 2022، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية ولا التدخل في أمور السلطتين التنفيذية والتشريعية. إذ ينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

  • إسقاط تمثال صدام حسين في بغداد

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    دور بارز بعد سقوط نظام صدام

    التيار الصدري عبارة عن شبكة واسعة منتشرة في مختلف أنحاء العراق بين الشيعة، مؤلفة من شخصيات سياسية واجتماعية ودينية وعسكرية. ويمتلك منظمات ومؤسسات خيرية واجتماعية وسياسية وإعلامية وعسكرية. ويشارك التيار بفاعلية وقوة في الحياة السياسية ومراكز القرار في العراق منذ سقوط نظام صدام. إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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