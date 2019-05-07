 حكم نهائي بإعدام 13 متهماً في قضية تنظيم ″أجناد مصر″ | أخبار | DW | 07.05.2019

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أخبار

حكم نهائي بإعدام 13 متهماً في قضية تنظيم "أجناد مصر"

أحكام إعدام جديدة بحق "متشددين" في مصر تصدرها أعلى محكمة مدنية في البلاد ولا يمكن الطعن عليها. وأدانت محكمة النقض المتهمين بـ"تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر وارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة".

Ägypten | Massenverurteilungen mit 75 Todesurteilen für Anhänger der Muslimbruderschaft (Reuters/A. A. Dalsh)

صورة من داخل محكمة مصرية (أرشيف)

أيدت محكمة النقض المصرية الثلاثاء (7 مايو/ أيار 2019) حكم الإعدام بحق 13 متهماً في قضية "تنظيم أجناد مصر"، بعد إدانتهم باستهداف وقتل رجال الشرطة وتهديد الأمن والسلم العام، حسب ما ذكرت مصادر قضائية ومحام مصري. ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد، وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن.

ما هو تنظيم أجناد مصر؟

وكان التنظيم قد أَعلن لأول مرة عن وجوده في يناير/ كانون الثاني 2014، وقال إنه شن أول هجماته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. وتقول الشرطة إن قائد ومؤسس التنظيم هو همام عطية، الذي قتل في اشتباك مع قوات الأمن في أبريل/ نيسان 2015.

وتوقفت هجمات تنظيم أجناد مصر بعد قليل من مقتل عطية. وقالت الشرطة إن عطية كان قيادياً بارزاً في تنظيم "أنصار بيت المقدس" المتشدد في محافظة شمال سيناء، ثم أنشق عنه 2013، وأسس تنظيم أجناد مصر.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 غيّر تنظيم أنصار بيت المقدس اسمه إلى "ولاية سيناء" وأعلن مبايعته لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

اتهامات وعقوبات

وتقول لائحة الاتهامات في القضية إن المتهمين "نفذوا 46 عملية إرهابية استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة" وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن.

وأدانت المحكمة المتهمين بـ"تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل العمل بالدستور، وتولي قيادة فيه والانضمام له، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية وتلقى تدريبات خارج البلاد. وارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة في الفترة من نهاية 2013 حتى مايو (أيار) 2015".

وشملت المحاكمة 45 شخصا بينهم همام عطية، الذي سقطت الدعوى الجنائية عنه لمقتله. وقال مسؤول قضائي إن النقض أيدت في القضية نفسها أيضا السجن المؤبد (25 عاما) لـ17 متهما والسجن 15 عاماً لمتهمين اثنين والسجن 7 سنوات لسبعة متهمين. وبرأت المحكمة خمسة متهمين. وقال مصدر قضائي والمحامي خالد المصري، الذي يمثل عدداً من المتهمين في القضية إن محكمة النقض أيدت أيضا أحكام السجن اليوم. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 7 ديسمبر/ كانون الأول بهذه الأحكام.

Archivbild 2013 Verurteilung von Mursi-Anhängern 02.12.2014 (AFP/Getty Images/P. Baz)

انصار الرئيس السابق محمد مرسي في مسيرة تطالب بعودته للحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2014

وكثف متشددون في مصر هجماتهم على قوات الأمن وأهداف أخرى منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/ تموز عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومنذ عزل مرسي، شنت السلطات الأمنية حملة قمع واعتقالات واسعة لمؤيديه من الإسلاميين، نتج عنها سجن الآلاف وإعدام العشرات. كما تدور منذ عزله مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات إسلامية متطرفة في أنحاء البلاد، خصوصا في شمال ووسط سيناء، أوقعت مئات القتلى من الجانبين.

يذكر أنه منذ بداية العام 2019، نُفذ حكم الإعدام في 15 شخصاً بمصر، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، رويترز)

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


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الأمم المتحدة قلقة إزاء التعذيب وتنفيذ أحكام إعدام في مصر  

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طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية "بوقف جميع عمليات الإعدام"، بيد أن هذه المطالبة لم تجد آذانا صاغية في القاهرة إذ تم تنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص مدانين باغتيال النائب العام هشام بركات. (20.02.2019)  

مقتل قيادي بارز في تنظيم "أجناد مصر"

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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

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