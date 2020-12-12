 حكم نادر.. سجن تسعة شرطيين بعد إدانتهم بالقتل والتعذيب في مصر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.12.2020

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حكم نادر.. سجن تسعة شرطيين بعد إدانتهم بالقتل والتعذيب في مصر

تسلمت عائلة مجدي مكين جثته وعليها آثار تعذيب، بعدما احتجزته الشرطة في قسم الأميرية، والآن وبعد أربع سنوات من الحادثة، أصدرت محكمة مصرية حكما نادرا على المتهمين بتعذيبه حتى الموت وتزوير محضر اعتقاله.

الشرطة المصرية

حكم نادر.. القضاء المصري يحكم ضد ضباط شرطة في قضية تعذيب

حكمت محكمة مصرية السبت على تسعة شرطيين بالسجن ثلاث سنوات لتعذيبهم بائع سمك حتى الموت في واقعة تعود للعام 2016، على ما أفادت مصادر قضائية، بينما أكد مصدر لوكالة "أ ف ب" أنه يمكن للمتهمين استئناف الحكم.

مختارات

أكثر من 4300 شخص تعرضوا للاعتقال أثناء الاحتجاجات المنتقدة للحكومة في مصر. واحدة منهم هي إسراء عبد الفتاح، التي تضغط منظمات غير حكومية ودبلوماسي أمريكي من أجل إطلاق سراحها.

اتهمت منظمة العفو الدولية نيابة أمن الدولة العليا في مصر بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة آلاف المنتقدين وتعليق الضمانات لمحاكمات عادلة. واتهمت السلطات الأمنية بالتعذيب والتورط في حالات اختفاء قسري.

ويعد الحكم نادرا نسبيا بحق شرطيين في بلد يكثر فيه اتهام عناصر الأمن بارتكاب انتهاكات. وأظهر تقرير لتشريح الجثة أن مكين عانى من جلطات دموية في رئتيه بسبب ضغط شديد سبّبه شخص وقف على ظهره.

واحتجزت الشرطة مجدي مكين، بائع السمك القبطي البالغ 50 عاما، في مركز للشرطة في الأميرية في شمال القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. وبعد ذلك بوقت قصير، تسلمت عائلته جثته وهي تحمل آثار التعذيب.

وكانت القضية تتضمن محاكمة عشرة رجال شرطة، لكن القاضي برّأ أحدهم. وأدين المتهمون التسعة، وهم ضابط شرطة وثمانية أمناء شرطة، بتهمة تعذيب مكين حتى الموت، فضلاً عن تزوير محضر اعتقاله.

وتتهم الجماعات الحقوقية بانتظام أجهزة الأمن المصرية  بممارسة انتهاكات حقوقية والتعذيب، وهو ما تنفيه وزارة الداخلية بشكل مستمر.

ولعبت وحشية الشرطة دورا كبيرا في تأجيج الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.

إ.ع/ص.ش (أ ف ب)

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