حكم نادر.. سجن تسعة شرطيين بعد إدانتهم بالقتل والتعذيب في مصر

حكمت محكمة مصرية السبت على تسعة شرطيين بالسجن ثلاث سنوات لتعذيبهم بائع سمك حتى الموت في واقعة تعود للعام 2016، على ما أفادت مصادر قضائية، بينما أكد مصدر لوكالة "أ ف ب" أنه يمكن للمتهمين استئناف الحكم.

ويعد الحكم نادرا نسبيا بحق شرطيين في بلد يكثر فيه اتهام عناصر الأمن بارتكاب انتهاكات. وأظهر تقرير لتشريح الجثة أن مكين عانى من جلطات دموية في رئتيه بسبب ضغط شديد سبّبه شخص وقف على ظهره.

واحتجزت الشرطة مجدي مكين، بائع السمك القبطي البالغ 50 عاما، في مركز للشرطة في الأميرية في شمال القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. وبعد ذلك بوقت قصير، تسلمت عائلته جثته وهي تحمل آثار التعذيب.

وكانت القضية تتضمن محاكمة عشرة رجال شرطة، لكن القاضي برّأ أحدهم. وأدين المتهمون التسعة، وهم ضابط شرطة وثمانية أمناء شرطة، بتهمة تعذيب مكين حتى الموت، فضلاً عن تزوير محضر اعتقاله.

وتتهم الجماعات الحقوقية بانتظام أجهزة الأمن المصرية بممارسة انتهاكات حقوقية والتعذيب، وهو ما تنفيه وزارة الداخلية بشكل مستمر.

ولعبت وحشية الشرطة دورا كبيرا في تأجيج الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.

إ.ع/ص.ش (أ ف ب)