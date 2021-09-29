 حكم غيابي بسجن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

حكم غيابي بسجن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي

ذكرت مصادر إعلامية وقضائية أن محكمة تونسية أصدرت حكما غيابيا بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات. محامية المرزوقي قالت إنها تجهل التهم الموجهة له.

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في صورة من الأرشيف (01/09/2019).

حكمت محكمة تونسية غيابيا حكما الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أربع سنوات.

أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء (22 كانون الأول/ ديسمبر 2021) حكما غيابيا بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي أربع سنوات مع النفاذ العاجل، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويلاحق المرزوقي، حسب الوكالة نفسها، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وربط اتصالات مع دولة أجنبية "الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".

مختارات

وبدأ القضاء بالتحقيق في هذه التهمة بعد تصريحات أدلى بها المرزوقي في وقت سابق قال فيها إنه عمل على إفشال القمة الفرنكوفونية التي كانت مقررة في جزيرة جربة جنوب تونس نهاية 2020. وقالت المنظمة إنها اضطرت في نهاية المطاف إلى تأجيلها لعام إضافي لأسباب لوجيستية.

وظهر المرزوقي أيضا في وقفة احتجاجية في باريس طالب من خلالها الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع الرئيس قيس سعيّد ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان في 25 يوليو/ تموز الماضي وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور.

ووصف المرزوقي إجراءات سعيّد بالانقلاب وقال إنه بات فاقدا للشرعية ودعا إلى عزله.

وأفادت الوكالة أن الحكم صدر عن المحكمة الابتدائية بالعاصمة وهو "يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل". ولم يصدر تعليق على الفور من الرئيس الأسبق بشأن قرار المحكمة.

بيد أنّ لمياء الخميري محامية المرزوقي أفادت في اتصال مع وكالة فرانس برس بأن موكّلها لم يتبلّغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي دين بها.

وكان قاض تونسي قد أصدر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.

وكان سعيّد قد أعلن في 25 يوليو/ تموز إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 سبتمبر/ أيلول تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.

ومذّاك ضاعف المرزوقي إطلالاته التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطاحة سعيّد، واصفا إياه بأنه "انقلابي" و"دكتاتور".

والمرزوقي (76 عاما) معارض بارز لدكتاتورية زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس لتونس بعد الثورة (2011-2014).

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:49

آلاف المواطنين يتظاهرون في تونس بين مؤيد ومعارض للرئيس

مواضيع ذات صلة

CORRECTING PHOTOGRAPHER BYLINE TO SLIM ABID - Tunisia's President Kais Saied, center, leads a security meeting with members of the army and police forces in Tunis, Tunisia, Sunday, July 25, 2021. Troops surrounded Tunisia's parliament and blocked its speaker Rached Ghannouchi from entering Monday after the president suspended the legislature and fired the prime minister following nationwide protests over the country's economic troubles and the government's handling of the coronavirus crisis. (AP Photo/Slim Abid)

الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة 29.09.2021

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة، "في أقرب الآجال". يأتي ذلك بعد أكثر من شهرين من إعلان التدابير الاستثنائية. وستكون رمضان أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس.

epa02741801 Tunisian army soldiers are seen during the funeral of Tunisian Colonel Mohamed Taher Ayari, who was killed a day earlier, in Tunis, Tunisia, 19 May 2011. According to media sources, two Islamist militants and a senior Tunisian military officer were killed during a shoot-out in the north-eastern town of Rouhia on 18 May. A further two military members were injured in the shoot-out between the army and militants, while a third suspect got away. EPA/STR

الأزمة السياسية في تونس تتصاعد.. أي دور يلعبه الجيش؟ 21.09.2021

يمكن القول إن المؤسسة العسكرية التونسية هي الوحيدة في العالم العربي التي لم تنخرط في السياسة. أما الآن فيخشى البعض من اصطاف الجيش إلى جانب الرئيس قيس سعيّد الذي اتخذ إجراءات وصفتها بعض القوى التونسية بأنها "غير دستورية".

January 14, 2020, Tunis, Tunisia: Tunisian General Secretary of Labour Union (UGTT), Noureddine Taboubi makes a speech during the anniversary..Tunisians gather at the Tunisian General Labour Union (UGTT) building for the 9th Anniversary of ousting President Zine El Abidine Ben Ali. (Credit Image: © Jdidi Wassim/SOPA Images via ZUMA Wire

تونس ـ اتحاد الشغل يطالب باشراك الأحزاب في أي حوار وطني 23.10.2021

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بدور للأحزاب في العملية الديمقراطية، رافضا أي حوار مستوحى من فكرة "اللجان الشعبية". جاء ذلك عقب إعلان الرئيس سعيّد عزمه إطلاق حوار وطني "مختلف تماما عن التجارب السابقة" يشارك فيه الشباب.