 حكم بسجن بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية | أخبار | DW | 08.03.2019

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أخبار

حكم بسجن بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية

رغم أن الادعاء طالب بعقوبة السجن لـ 24 عاما، إلا أن القاضي حكم بسجنه أربع سنوات تقريبا. إنه بول مانافورت الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية. غير أن مانفورت ينتظره حكم آخر الأسبوع المقبل قد يبقيه في السجن حتى الوفاة.

USA Alexandria - Hohe Haftstrafe für Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort (picture-alliance/AP/D. Verkouteren)

حُكِم على بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابيّة، بالسّجن لمدّة 47 شهراً (أربع سنوات تقريبًا)، بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

مختارات

تلقى فريق المدعي العام الاتحادي مولر الذي يحقق بشأن تواطؤ ممكن بين موسكو وحملة ترامب في 2016، دعماً قوياً من قبل القضاء الذي أكد أن مدير حملة ترامب الانتخابية كذب "عمداً" على المحققين. (14.02.2019)

اتهم بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب الانتخابية بالتآمر ضد الولايات المتحدة وغسيل أموال، ذلك في إطار التحقيق في تدخل روسي في الانتخابات. ترامب رد على الفور نافيا وجود "تواطؤ" مع روسيا خلال حملته الانتخابية. (30.10.2017)

فتشت عناصر (إف. بي. آي) منزل بول مانافورت الرئيس السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي وسط تحقيق جار حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. فيما تحدثت تقارير عن مصادرة ملفات ووثائق مالية. (09.08.2017)

ويُعتبر الحكم الصادر بحقّ مانافورت، أمس الخميس في محكمة اتّحادية في الإسكندريّة بفرجينيا، أقلّ بكثير من توصيات وزارة العدل الأميركيّة، التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض عليه عقوبةً بالسّجن بين 19 و24 عاماً.

وتحدث مانافورت (69 عاما) أمام المحكمة قبل النطق بالحكم. وقال للقاضي إنه كان لديه الكثير من الوقت للتفكير بينما كان وراء القضبان في الحبس الانفرادي، وطلب التعاطف معه. وقال مانافورت للقاضي تي. إس إيليس: "كان العامان الماضيان أصعب السنوات بالنسبة لعائلتي ولي". وأضاف: "إن القول بأنني أشعر بالإهانة والخجل أقل بكثير (من الواقع)".

وقال القاضي إيليس إنّ "مانافورت ارتكب جرائم خطرة". كما طلب القاضي من مانافورت دفع تعويضات تتراوح بين 6 و 25 مليون دولار، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار. وقال القاضي إن الوقت الذي قضاه مانافورت في السجن منذ أن أدانته هيئة محلفين في آب/أغسطس سيُحسب في عقوبته. لكن القاضي عبر عن خيبة أمله من عدم قبول مانافورت المسؤولية المناسبة عن جرائمه.

تنتظره أحكام أخرى الأسبوع المقبل

وبول مانافورت هو أحد سبعة شركاء أو مستشارين سابقين لترامب اتُهموا في إطار التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

وشغل مانافورت منصب رئيس حملة ترامب لمدة شهرين، وأصبح هدفا للمحققين بعد أن تبين أنه كان من بين مسؤولي حملة ترامب، الذين حضروا اجتماعا في حزيران/ يونيو 2016 في برج ترامب بنيويورك مع "الروس" الذين تردد أنهم شوهوا سمعة منافسة ترامب، هيلاري كلينتون. لكن من الجدير بالذكر أن التهم التي حكم عليه بسببها لا ترتبط بعمله في حملة ترامب أو التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات.

وذكرت شبكة بلومبرغ الخميس، أن مانافورت قد يواجه 10 أعوام إضافية بالسجن عندما يصدر حكم ضده يوم 13 آذار/ مارس في واشنطن في اتهامات بالتآمر تتعلق بعمله مع الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه الموالي لروسيا في الفترة من 2005 إلى 2014. وتصرف مانافورت بشكل غير قانوني لصالح يانوكوفيتش، وفقا للادعاء، وحصل على ملايين الدولارات وقام بتبييضها عبر عدد من الدول ولم يسدد ضرائب عليها.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • USA Donald Trump und sein Schiegersohn Jared Kushner im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    استقالة على الأبواب؟

    يعيش جاريد كوشنر؛ كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب، متاعب عديدة منذ الشهور الأولى في منصبه، آخرها ما كشفه موقع "ذي إنترسبت" الأميركي في مارس/ آذار، إذ سعت شركته العقارية في أبريل/ نيسان2017 إلى تأمين تمويل قطري قوبل بالرفض. هذه الأنباء المتلاحقة دفعت بالسيناتوركريس مورفي للتصريح أنه من الواجب على كوشنر الاستقالة إذا ما تأكد تأثيره على السياسة الخارجية الأمريكية ضد قطر لأجل مصالح مالية خاصة.

  • Ivanka Trump (AFP/Getty Images/J. Watson)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    مطرودة من البيت الأبيض!

    كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الشهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي إبعاد ابنته إيفانكا وزوجها جارد كوشنير من البيت الأبيض. كما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن الرئيس ترامب بات يشعر بخيبة أمل متزايدة من صهره ومستشاره كوشنير. وكان ترامب قد سحب منه الحق في الاطلاع على مستندات سرية تتعلق بأمن الولايات المتحدة.

  • Hope Hicks (Reuters/C. Barria)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    رائعة، ولكن...

    في 28 فبراير/ شباط، أعلنت هوب هيكس استقالتها. هكيس، التي عملت لصالح عائلة ترامب منذ 2012، لم تذكر سبباً لاستقالتها، واكتفت بالقول: "أعجز عن إيجاد كلمات أعبر فيها عن امتناني للرئيس دونالد ترامب"، فيما وصفها ترامب قائلاً إنها "رائعة حقاً"، ومؤكداً على أنه سيفتقدها إلى جواره. هيكس عملت سكرتيرة صحفية لترامب خلال حملته الانتخابية، وتولت منصبها في البيت الأبيض في أغسطس/ آب الماضي كمديرة للاتصالات.

  • USA Anhörung James Comey, früherer FBI-Direktor (Reuters/J. Ernst)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    لم يكن دقيقاً .. فأُقيل!

    أُقيل جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي)؛ يوم 9 مايو/ أيار 2017. وذلك بحجة إعطائه معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. بعد استقالته هدد كومي بكشف معلومات محرجة عن الرئيس الأمريكي ترامب.

  • John F. Kelly (Picture-Alliance/AP Photo/S. Walsh)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    قد يقال من منصبه!

    جون كيلي، الذي نفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إقالته أو استقالته من منصبه، يعيش وضعاً صعباً قد يؤدي الى إطاحته، بعدما أغضب الرئيس الأميركي ترامب بأسلوب تعامله مع اتهام موظف في البيت الأبيض بعنف أسري. وقد تجاوز توتر العلاقات بين جون كيلي، كبير الموظفين، وكوشنير، الذي مُنع من الاطلاع على أسرار مهمة، إلى ترامب، الذي بدا متوتراً وهو يسأل إن كان كوشنير استثناءاً، فأجاب بأنه أوكل الأمر إلى جون كيلي.

  • München MSC 2018 | US-Nationaler Sicherheitsberater Herbert R McMaster (Imago/photothek/F. Gaertner)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    على أهبة المغادرة!

    أعلنت وسائل إعلام أميركية يوم الجمعة الماضي (2 مارس/ آذار2018) عن إمكانية مغادرة مستشار الأمن القومي، هربرت ريموند ماكماستر، للبيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، بحسب ما نقلت قناة "سي إن إن". كما نقلت أنه سيترك منصبه إثر "نقاط توتر عديدة" مع الرئيس، وفي ظل العلاقة المضطربة القائمة بينهما أحياناً. وكان ترامب قد أعلن عن تعيينه في20 فبراير/ شباط 2017 بعد قرابة أسبوع من استقالة مستشاره السابق مايكل فلين.

  • USA Michael Flynn in Washington (picture-alliance/abaca/R. Sachs)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    التهمة: "تضليل" الإدارة الأميركية"

    أعلن البيت الأبيض استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، على خلفية اتهامه بـ "تضليل" الإدارة الأميركية بشأن إجرائه اتصالات مع روسيا قبل تسلّمه منصبه. وكان فلين قد قدم استقالته يوم 13 فبراير/ شباط2017.

  • Washington Sally Q. Yates Vize-Justizministerin (Getty Images/P. Marovich)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    رفضت قراره، فأُطيح بها!

    أقال دونالد ترامب ليلة الاثنين 31 يناير/ كانون الثاني2017 وزيرة العدل السابقة؛ سالي ييتس، بعد رفضها الدفاع عن قرار ترامب الذي يخص منع سفر مواطنين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رفضها هذا أدخلها في قلب "أكبر جدلٍ" شهدته أيام ترامب الأولى في الرئاسة، حسب ما تناقله كثير من المواقع الإخبارية.

  • USA Gary Cohn in New York (Getty Images/D. Angerer)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    كتب استقالته...

    نقلت وكالة رويترز قبل ستة أشهر أن غاري كون كتب مسودة استقالته بالرغم من أنه لا يزال في منصبه. كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كتب مسودة استقالته بسبب ما اعتبره رد فعل ضعيف من الإدارة على الاشتباكات التي وقعت بين محتجين من النازيين الجدد وآخرين مناهضين للعنصرية. لكنه قرر الاستمرار في منصبه.

  • USA | Pressekonferenz Justizminister Jeff Sessions über DACA-Programm (REUTERS/Y. Gripas)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    قدم استقالته أكثر من مرة!

    يقال إن جيف سيشنز قدم استقالته السنة الماضية مرة واحدة على الأقل. وزير العدل الأمريكي، الذي نأى بنفسه عن التعامل مع التحقيقات حول علاقة إدارة ترامب مع روسيا، أثار “خيبة أمل كبيرة” عند ترامب. وقد عاد الرئيس الأمريكي بداية الشهر الجاري (مارس/ آذار 2018) ليشن هجوماً جديداً عليه، واصفاً قراره بطلب التحقيق في احتمال إساءة التصرف في قضية التنصت غير القانوني بأنه "معيب". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

بات ترامب مؤخراً أكثر عزلة من أي وقت مضى، إذ انصرف عنه أنصاره أو صرفهم بسب اختلاف آرائهم أو خلافات تسببت فيها قراراتهم، فيما تروج أخبار عن استعداد آخرين للانعتاق من التوتر الداخلي للبيت الأبيض. (05.03.2018)  

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يواجه ترامب أخطر تصعيد في التحقيقات ضده، تشمل أيضا عشرات الأشخاص والكيانات في محيطه من بينهم ولداه وصهره. ويهدف تحقيق جديد لمجلس النواب إلى الكشف عما إذا كان ترامب أو إدارته شاركوا في عرقلة العدالة وفي قضايا فساد عام.

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إف. بي. آي يداهم منزل المدير السابق لحملة ترامب ويصادر وثائق 09.08.2017

فتشت عناصر (إف. بي. آي) منزل بول مانافورت الرئيس السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي وسط تحقيق جار حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. فيما تحدثت تقارير عن مصادرة ملفات ووثائق مالية.

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ردا على نيويورك تايمزـ ابن ترامب ينشر جزءا من رسائله مع الروس 11.07.2017

أشاد الرئيس الأمريكي بابنه البكر الذي نشر رسائل الكترونية تكشف أن موسكو أرادت مساعدة والده. وتكشف الرسائل أنه التقى محامية روسية كانت على ما يبدو تريد تزويده بمعلومات مؤذية لمنافسة والده الديمقراطية هيلاري كلينتون.

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