حكم بالمؤبد على ممثل "لندنستان" الداعية المتشدد أنجم تشودري

قضت محكمة في لندن على الداعية الإسلاموي البريطاني المتشدد أنجم تشودري بالسجن مدى الحياة بتهمة إدارة منظمة إرهابية. وهذه هي المرة الثانية التي يحكم فيها بالسجن على تشودري، وهو أحد الممثلين الرئيسيين لـ "لندنستان".

حكمت محكمة بريطانية في لندن اليوم الثلاثاء (30 تموز/يوليو 2024 على الداعية الإسلاموي البريطاني المتشدد أنجم تشودري بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة إدارة منظمة إرهابية.

وحكم القاضي مارك وول بمحكمة وولويتش كراون بأن يقضي تشودري في السجن مدة لا تقل عن 28 عاما قبل أن يصبح مؤهلا للإفراج المشروط عنه.

وكان الداعية البريطاني المتطرف أنجم تشودري قد أدين في الثالث العشرين من شهر يوليو/تموز الجاري بتهمة قيادة منظمة إرهابية، وهي إدانة إضافية للرجل الذي كان يقدم نفسه بصفته يمثل "لندنستان" وتعتبر الشرطة نفوذه كبيرا.

هذا المحامي البالغ 56 عاماً وهو من أصول باكستانية حوكم في لندن بتهمة توليه منذ 2014 الاشراف على منظمة "المهاجرون" المحظورة منذ 2010 في المملكة المتحدة وبانضمامه إلى مجموعة "جمعية المفكرين الإسلاميين" ومقرها في نيويورك وتعتبر الفرع الأمريكي لمنظمة "المهاجرون". وتم اختراق الأخيرة من قبل الشرطة الأأمريكية التي حضرت مؤتمراتها عبر الانترنت.

وأكد أثناء المحاكمة أن جمعية المفكرين الإسلاميين "غير موجودة" وأنه تم تفكيك منظمة "المهاجرون" في 2004.

ورحبت نائبة مدير شرطة نيويورك، ريبيكا وينر، بإغلاق "قضية تاريخية" بإدانة "أحد مروجي التطرف". وأشارت إلى أنه غالباً ما تتم ملاحقة "العناصر الصغار" في التنظيمات الإرهابية لكن قلما يلاحق الكبار فيها.

تصرف تشودري بصفته أحد الممثلين الرئيسيين لأوساط "لندنستان" التي نشأت في العاصمة البريطانية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. واتهم الكثير من أتباعه بالمشاركة في أعمال إرهابية في جميع أنحاء العالم. وبات تشودري معروفا من جانب السلطات ووسائل الإعلام من خلال التظاهرات الكثيرة التي نظمها أمام المساجد والسفارات ومراكز الشرطة في المملكة المتحدة. وكان يقول إنّ هدفه النهائي هو رفع راية الإسلام فوق مقر رئيس الحكومة في داونينغ ستريت.

وحُكم على تشودري في العام 2016 بالسجن خمس سنوات ونصف السنة بسبب دعوته إلى دعم تنظيم "الدولة الإسلامية" في سلسلة من مقاطع فيديو منشورة على موقع يوتيوب، بعد مبايعته زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي . وأُطلق سراحه في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعدما أمضى نصف مدّة عقوبته، لكنّه ظلّ تحت المراقبة للمدّة المتبقية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)