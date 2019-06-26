 حكاية ″المومياء الناطقة″ في مصر.. بين العلم والأساطير | عالم المنوعات | DW | 03.07.2019

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منوعات

حكاية "المومياء الناطقة" في مصر.. بين العلم والأساطير

"لعنة الفراعنة" و"المومياء الناطقة" مادة خصبة للأفلام والروايات وحكايات لم تفقد إثارتها رغم مرور السنوات. يؤكد عمال التنقيب في المناطق الأثرية المصرية أن إحدى المومياوات تحدثت إليهم ..رواية يحاول العلم تفسيرها.

Ägypten Fund von 50 Mumien in al-Minya (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

كثيرة هي الحكايات المثيرة التي يتناقلها عامة الناس من سكان المناطق الأثرية المصرية، والتي تقترب في تفاصيلها من الأساطير. ومن بين تلك الحكايات، ما يرويه عمال التنقيب والترميمات الأثرية في قرى ونجوع منطقة القرنة الغنية بمعابد ومقابر الفراعنة، غرب مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر،  قصة المومياء التي تحدثت الى العمال طالبة منهم أن يغطوا ما تعرى من جسدها .

وروى أحد شيوخ المرممين، والذى طلب عدم  ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تفاصيل ما جرى قبيل سنوات مضت في مقبرة الكاهن منتومحات في منطقة العساسيف الأثرية، قرب معبد الملكة حتشبسوت.وقال إنه في أحد الأيام عندما توجه مع آخرين  للعمل بمشروع لترميم مقبرة الكاهن منتومحات الشهير بأمير طيبة، لفتت نظرهم من بين مجموعات المومياوات التي وجدوها في المقبرة، مومياء لأحدى نساء مصر القديمة، فنظر إليها هو ورفاقه من العمال والمرممين ووجدوا شفتاها تتحرك وملاح وجهها تتغير، وكأنها تريد أن تقول شيئا، وبالطبع اعتقدوا أن الأمر مجرد خيال، تركوها وانصرفوا للقيام بالأعمال المكلفين بها.

Ägypten Restauration Grab Pharao Tutanchamun (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

شغف لا ينتهي بأسرار الفراعنة

وأضاف أنه في اليوم الثاني تكرر ما جرى ولفتت المومياء المثيرة نظرهم، وحين تأملوها وجدوها تتحدث إليهم بلغة قريبة من لغة الإشارة وكأنها تريد أن تقول لهم شيئا ما. وتابع :"وكما حدث في يوم عملهم الأول تركوا تلك المومياء وانصرفوا لأعمالهم، لكن في اليوم الثالث شعروا أن المومياء تتحدث إليهم بالفعل وتنظر اليهم وأنها تريد أن تبلغهم برسالة ما".

ويقول إنه "في اليوم الرابع من عملهم بالمقبرة، التي تعد الأكبر من نوعها من بين المقابر المنحوتة في الصخر والمكونة من ثلاثة طوابق، حضر بعض العمال وهم في لهفة لرؤية تلك المومياء، وظلوا ينظرون إليها وكأنهم  يتبادلون حديثا صامتا معها، ثم راحوا يروون لنا شيئا مثيرا قالوا إنهم شاهدوا تلك المومياء في أحلامهم، وأنها جاءت لهم في لحظات نومهم، وطلبت  منهم طلبا غريبا ... لقد قالت لهم المومياء حين ظهرت لهم في الأحلام "أريد منكم تغطية جسدي ... لقد صرت... عارية على يد لصوص المقابر ... أرجوكم ضعوني تحت التراب ".

أما المدير العام الأسبق لمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا، سلطان عيد، فرفض نفي أو تأكيد ما يروى عن المومياء الناطقة في مقبرة الكاهن منتومحات. وقال عيد لـ ( د. ب.أ ) إن "مصر القديمة عرفت الحكايات الأسطورية التي يتوارثها المصريون حتى اليوم، كما عرفت السحر والقصص الخارقة، وأن هناك الكثير من القصص الأسطورية القديمة والمعاصرة التي لا نستطيع نفيها ولا نستطيع تأكيدها مثل تلك القصة حول المومياء الناطقة فى مقبرة منتومحات، لكن بعض الأساطير ينفيها العلم الحديث الآن".

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اكتشاف جديد في أكبر أهرامات مصر

ولفت إلى أن هناك ما يسمى بعلم الأساطير عند علماء المصريات، وهى أساطير لا تتوقف حتى اليوم، مثل الحديث عن لعنة الفراعنة ، الذى ظهر بعد اكتشاف البريطاني هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون، وهناك الحديث المثير عن المركب الذهبي الذى يظهر لليلة واحدة في العام وسط مياه البحيرة المقدسة في معابد الكرنك الفرعونية، وغير ذلك الكثير من الحكايات الأسطورية التي عرفتها مصر في زمن الفراعنة، والحكايات المعاصرة التي يتناقلها المصريون، وخاصة الذين يقطنون قرب معابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة.

وتوجد الكثير من الحكايات الأسطورية، على غرار حكاية المومياء الناطقة  في مقبرة منتومحات،  والتي يتداولها الناس في الكثير من القرى التي تنتشر فيها مقابر ومعابد وكنوز ومومياوات الفراعنة، فهناك الرصد الفرعوني، أو الحارس الذى يشعل النيران في جدران وأسقف لصوص الآثار. هناك بساتين أيضا ذهبية تظهر ثم سرعان ما تختفى قرب جبال إسنا جنوبي الأقصر، وهناك العجل الضخم الذى يقف حارسا على تمثالي ممنون الشهيرين في مدخل جبانة طيبة. وهناك المومياء المعلقة في منطقة سقارة، والتي تترك تابوتها لعدة ساعات في كل يوم لتطير في الهواء ثم تعود لترقد في التابوت ثانية.

ورغم مرور السنوات، يستمر الجدل حول حقيقة ما يسمى بـ"لعنة الفراعنة" وتبقى هذه الأساطير المتداولة بمثابة اللغز المثير للاهتمام والجدل عبر الزمان.

 

ا.ف/ ط.أ  (د.ب.أ)

  • Goldene Statuette des Königs Chephren in der Ausstellung Pharaonen Gold – 3.000 Jahre altägyptische Hochkultur. (Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Archiv)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    معروضات أثرية

    من بين 170 من المقتنيات الأثرية في معرض Pharaonen-Gold "ذهب الفراعنة 3000 عام من الثقافة المصرية القديمة"، هناك تمثال الحاكم خفرع من المملكة القديمة (2522 - 2496 قبل الميلاد) والذي يعد أقدم تمثال صغير معروف للملك وهو مصنوع من الذهب الخالص. ويعرض هذا التمثال للمرة الأولى أمام الجمهور.

  • Goldener Siegelring mit Darstellung der thronenden Nofretete aus der Ausstellung PharaonenGold in der Völklinger Hütte. (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    الذهب من أجل الخلود

    لم يتم صنع الخاتم هذا من أجل تزين الفرعون أو شخصية رفيعة بالذهب، بل كانت الأهمية بالنسبة لمصر القديمة تكمن في القيمة الرمزية والدينية للمادة. وكان يعتقد أن المتعلقات الجنائزية المصنوعة من الذهب ستبقى خالدة. في الصورة خاتم من الأسرة الثامنة عشرة (1350-1333 قبل الميلاد) ونقش على الخاتم صورة الملكة نفرتيتي.

  • Goldener Halskragen vor rotem Hintergrund in der Ausstellung Pharaonen Gold – 3.000 Jahre altägyptische Hochkultur in der Völklinger Hütte. (Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Archiv)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    تميمة الحظ والحماية

    تمثل القلادة المصنوعة من الذهب والخرز القاسي والتي تعود إلى (حوالي عام 1550 قبل الميلاد) مثالًا رئيسيًا على فن الصياغة المصرية القديمة الدقيقة والمفصلة. تم ارتداؤها من قبل الملوك وكانت بمثابة رمزا للحماية أو تميمة للحظ.

  • Königliche Kette mit Darstellung eines Geiers in der Ausstellung PharaonenGold in der Völklinger Hütte. (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    حماية الآلهة

    من عهد رمسيس السادس. (1140 - 1132 قبل الميلاد) أتت هذه السلسلة الثمينة. تتكون الجوهرة من صفوف مزدوجة من حبات الذهب والخرز واللازورد. في نهايته تم تعليق نسر مصنوع من الذهب، وفقًا للاعتقاد الفرعوني القديم فإن هذه السلسة تضمن حماية الآلهة.

  • Goldener Stabaufsatz der Göttin Hathor in der Ausstellung PharaonenGold in Völklingen. (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    حتحور - إلهة الحب

    حتحور هي الهة الحب والجمال بحسب المعتقد الفرعوني، ولقد أظهرها أصحابها تارة في صورة امرأة وتارة أخرى في صورة بقرة تظهر الشمس من بين قرنيها، وهي التي أوت حوروس إبن إيزيس وأرضعته وحمته.

  • Statue des Merimose in der Ausstellung Pharaonengold in der Völklinger Hütte. (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    عطر عمره ألف عام

    بالإضافة إلى العديد من القطع الذهبية، يُظهر العرض في فولكلينغر هوته أشياء مختلفة تمامًا عن مصر القديمة، مثل تمثال ميريموس الرسمي (حوالي 1388 - 1351 قبل الميلاد). في عهد الملك أمنحتب الثالث. وكان نائب الملك من كوش، وبالتالي حكم العديد من المحافظات، كما يوجد من بين المعروضات زجاجة عطر مختومة مصنوعة من الطين الغامق ومعجونة بالعطور. (بيتينا باومان / علاء جمعة )


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