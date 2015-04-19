حق اللجوء هو وضع قانوني يتم منحه لأشخاص غادروا وطنهم بسبب الاضطهاد والخوف من القتل بسبب مواقفهم السياسية أو الانتماء إلى عرق أو مذهب معين. ويُمنح حق اللجوء ايضا بسبب الحروب العسكرية والغزو الأجنبي والكوارث الطبيعية.

يعود حق اللجوء إلى العهد اليوناني وخلال العهد الروماني شاع لجوء الأشخاص إلى الكنائس طلبا للحماية من اضطهاد السلطات. في العصور الحديثة عرف العالم موجات لجوء واسعة إبان الحقبة النازية وبعد النكبة الفلسطينية عام 1948والغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011. ويتم تنظيم حق اللجوء في إطار قوانين وطنية ومواثيق دولية أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948. ومعاهدة جنيف التي شرحت وفصّلت حق اللجوء عام 1951. وينص الإعلان المذكور على حق كل شخص في الحصول على الحماية واللجوء إذا تعرّض للاضطهاد.