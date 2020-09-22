حق الفيتو يعني التمتع بسلطة إجهاض القرارات والتشريعات المقترحة. يتم استخدام هذا الحق في مجلس الأمن الدولي من قبل الدول دائمة العضوية فيه وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة.
تم استخدام حق النقض قديما للتدخل في الاجتماعات البابوية الخاصة من قبل بعض الملوك الكاثوليك كملوك فرنسا والنمسا وأسبانيا، فقد تدخل هؤلاء لمنع ترشيح كرادلة لمنصب البابا. في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتمتع الدول الخمس الدائمة العضوية بحق النقض الذي يعني استخدامه من قبل إحدى هذه الدول فشل المشروع وعدم تمريره وتنفيذه.
دعا الناشطون المناهضون للنظام السوري إلى التظاهر "بالملايين" اليوم الجمعة في ذكرى مجزرة حماة. ودبلوماسيون في مجلس الأمن يدخلون تعديلات على مسودة قرار بشأن سوريا في محاولة أخيرة لإثناء روسيا من استخدام حق الفيتو ضد القرار
خلافات بين وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين خلال اجتماعهم في فنلندا حول عدة مواضيع، من أهمها كيفية التعاطي مع مشكلة الهجرة غير الشرعية. مسألة حق الفيتو ودوره في إعاقة الجريمة احتلا كذلك حيزاً هاماً في محادثات الوزراء.