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حق الفيتو

حق الفيتو يعني التمتع بسلطة إجهاض القرارات والتشريعات المقترحة. يتم استخدام هذا الحق في مجلس الأمن الدولي من قبل الدول دائمة العضوية فيه وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة.

تم استخدام حق النقض قديما للتدخل في الاجتماعات البابوية الخاصة من قبل بعض الملوك الكاثوليك كملوك فرنسا والنمسا وأسبانيا، فقد تدخل هؤلاء لمنع ترشيح كرادلة لمنصب البابا. في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتمتع الدول الخمس الدائمة العضوية بحق النقض الذي يعني استخدامه من قبل إحدى هذه الدول فشل المشروع وعدم تمريره وتنفيذه.

2.9.2020*** German Chancellor Angela Merkel gives a statement on September 2, 2020 at the Chancellery in Berlin after tests carried out by the German army on Russian opposition leader Alexei Navalny have provided unequivocal evidence of a chemical nerve agent from the Novichok family. - The German government said that Russian opposition leader Alexei Navalny was poisoned with a Novichok nerve agent -- the same type of chemical used in Britain against ex-double agent Sergei Skripal, dramatically ramping up tensions with Moscow. Navalny, 44, fell ill after boarding a plane in Siberia last month. He was initially treated in a local hospital before being flown to Berlin for treatment. (Photo by Markus Schreiber / POOL / AFP) (Photo by MARKUS SCHREIBER/POOL/AFP via Getty Images)

في ذكرى تأسيس الأمم المتحدة.. ميركل تدعو للإصلاح 22.09.2020

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى تأسيسها  الـ 75، مشيرة إلى ضرورة إجراء إصلاحات في المنظمة ومجلس الأمن. كما أكدت على خطوات فعالة لمحاربة الفقر.
IDLIB, SYRIA - JANUARY 06: Syrians are seen at a camp which provides living space for Syrians those who escape from the war or have been forced to displaced due the attacks of Assad Regime and Russia, at Harbanush village in Idlib, Syria on January 06, 2020. After Assad regime, Russian and Iran-backed groups attacks on settlements in Idlib more than a million civilians, became homeless. Syrian refugees have difficulty in finding a living place due to the lack of camp sites, infrastructure and the excessive amount of refugees in the camps. Muhammed Abdullah / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

روسيا تفشل في تقييد ممرّات المساعدات الإنسانية في سوريا 09.07.2020

بعد يومين من تصويتها في مجلس الأمن ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي، فشلت روسيا في تمرير مشروع قرار بديل يهدف لجعل الممرّات الإنسانية في سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الأسد. وتخطط ألمانيا وبلجيكا لتقديم مشروع قرارجديد.
President Donald Trump (R) holds up a chart of military hardware sales as he meets with Crown Prince Mohammed bin Salman of the Kingdom of Saudi Arabia in the Oval Office at the White House on March 20, 2018 in Washington, D.C. Credit: Kevin Dietsch / Pool via CNP Foto: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Kevin Dietsch - Pool via CNP | Verwendung weltweit

ترامب يلجأ إلى "الفيتو" لتمرير صفقات سلاح للسعودية والإمارات 25.07.2019

كما كان متوقعا، لجأ الرئيس الأميركي إلى حق الفيتو، لتمرير صفقات سلاح إلى السعودية والإمارات والتي تمّ توقيفها قبل نحو أسبوع من قبل الكونجرس، غير أن هذا الأخير أعلن عزمه اللجوء إلى خطوات مضادة للفيتو لوقف القرار.

18.12.2017 *** U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley vetos an Egyptian-drafted resolution regarding recent decisions concerning the status of Jerusalem, during the United Nations Security Council meeting on the situation in the Middle East, including Palestine, at U.N. Headquarters in New York City, New York, U.S., December 18, 2017. REUTERS/Brendan McDermid

الفيتو الأميركي ضد القرار المصري بشأن القدس- إدانة وأسف وشكر 18.12.2017

أدانت السلطة الفلسطينية الفيتو الأميركي ضد القرار المصري بشأن القدس، فيما أعربت كل من فرنسا ومصر عن "أسفهما" وتركيا عن "صدمتها". وحده رئيس الحكومة الإسرائيلية تفرد بتوجيه "الشكر" للمندوبة الأميركية.
DAMASCUS, SYRIA - SEPTEMBER 29 : Smoke rises after air and ground strikes over the de-conflict zone Cobar district of Eastern Ghouta, in Damascus, Syria on September 29, 2017. Ammar Al-Bushy / Anadolu Agency |

غارات للطيران السوري تقتل عشرة أشخاص في الغوطة الشرقية 17.11.2017

لقي عشرة أشخاص مصرعهم بالغوطة الشرقية إثر غارات للطيران السوري. هذا فيما فشلت روسيا بتمرير قرار بشأن تجديد تفويض لجنة تحقيق دولية لتحديد المسؤول عن هجوم خان شيخون الكيماوي واستخدمت الفيتو لمنع تمرير قرار في نفس المسألة.
Der Präsident der Slowakischen Republik, Andrej Kiska (l) und Bundespräsident Joachim Gauck geben sich am 12.12.2016 im Schloss Bellevue in Berlin die Hand. Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

الرئيس السلوفاكي يستخدم الفيتو ضد قانون "تمييزي" ضد المسلمين 20.12.2016

استخدم الرئيس السلوفاكي اندريه كيسكا حق الفيتو ضد قانون حول الديانات أعتبره "تمييزيا" ضد المسلمين الذين لا يزيد عددهم عن خمسة آلاف. وينص القانون على رفع العدد المطلوب للاعتراف رسميا بمجموعة دينية من 20 إلى 50 ألفاً.
08.10.2016 ++++++++++++++ The United Nations Security Council holds an emergency meeting on a French-Spanish resolution on Syria at the UN headquarters, October 8, 2016, in New York City. Russia on Saturday vetoed a United Nations draft resolution demanding an end to the bombing of Syria's war-battered city of Aleppo. / AFP / DOMINICK REUTER (Photo credit should read DOMINICK REUTER/AFP/Getty Images)

روسيا تعلن انها ستلجأ إلى الفيتو ضد قرار لنشر مراقبين في حلب 18.12.2016

أعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة أنه بلاده ستستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار دولي تقدمت به فرنسا لإرسال مراقبين للإشراف على إجلاء المدنيين من حلب. وفي حال استخدام موسكو حق النقض فسيكون السابع منذ بداية الأزمة السورية.
epa04038936 Egyptian policemen stand guard in front of a damaged police headquarter (background) after a car bomb attack, in Cairo, Egypt, 24 January 2014. A car bombing exploded on early 24 January hitting police headquarters in central Cairo, leaving at least three dead, state televisions reported. The attack also injured at least 47, health authorities said. It was not immediately clear if the casualties were policemen or civilians. According to media reports one of the dead was a suicide attacker. The blast damaged the building and an adjoining museum. The bombing came a day after five policemen were killed in an attack in the city of Beni Sueif, south of Cairo. Security personnel have been the target of a series of attacks since the army deposed Islamist president Mohammed Morsi in July. EPA/KHALED ELFIQI pixel

العفو الدولية: "احترام حقوق الإنسان يعلو على حق الفيتو" 25.02.2015

قدمت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان لعام 2014 .عن التقرير الجديد وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان تحدثت DW مع ستيف كراوشو، مدير مكاتب السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية في لندن.
epa02946332 Chief Palestinian negotiator Saeb Erekat looks on during a join press conference with Secretary General of the Arab League Nabil al-Arabi (not pictured) after their meeting in Cairo, Egypt, 02 October 2011. Erekat also met with the Egyptian Foreign Minister on the same day. EPA/KHALED ELFIQI +++(c) dpa - Bildfunk+++

عريقات: فلسطين ستنضم للجنائية الدولية في مارس 03.01.2015

صرح صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية في السلطة الفلسطينية، أن فلسطين ستصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية اعتباراً من مارس/ آذار القادم، وذلك رداً على تصريحات سابقة لنتنياهو توقع فيها رفض المحكمة للطلب الفلسطيني.
U.S. Secretary of State John Kerry delivers remarks during a news conference at the U.S. Embassy in London December 16, 2014. REUTERS/Evan Vucci/Pool (BRITAIN - Tags: POLITICS)

واشنطن تلوح باستخدام الفيتو ضد القرار الفلسطيني العربي 16.12.2014

كشف مسؤول فلسطيني رفض كشف هويته أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن للوفد الفلسطيني في لندن عن نية الإدارة الأمريكية استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين.
A vote regarding the Ukrainian crisis is taken at the U.N. Security Council in New York March 15, 2014. Russia on Saturday vetoed a U.N. Security Council draft resolution that declares a planned referendum on the status of Ukraine's Crimea region can have no validity and urges nations and international organizations not to recognize it. REUTERS/Andrew Kelly (UNITED STATES - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

روسيا تستخدم الفيتو على قرار بشأن أوكرانيا في مجلس الأمن 15.03.2014

كما كان متوقعا، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار غربي يقضي بالتنديد بالاستفتاء الذي قرر برلمان شبه جزيرة القرم تنظيمه. وتزامنا مع ذلك أعلنت روسيا أنها تلقت دعوات لحماية أوكرانيين تقوم بدراستها.
Member states vote on a draft resolution backing an Arab League call for Syrian President Bashar Assad to step down, which was later vetoed by Russia and China, during a meeting of the United Nations Security Council at UN headquarters Saturday, Feb. 4, 2012. The unusual weekend session comes as Syrian forces pummel the city of Homs with mortars and artillery in what activists are calling one of the bloodiest episodes of the uprising. (AP Photo/Jason DeCrow)

مشروع قرار أممي جديد بشأن سوريا يركز على الجوانب الإنسانية 29.02.2012

كشفت مصادر دبلوماسية أن مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بشأن سوريا في طور الإعداد، لكنه سوف يركز هذه المرة على دخول المساعدة الإنسانية، مما قد يضع الصين وروسيا في موقف يصعب عليهما فيه استخدام حق الفيتو.
Syria's Ambassador to the United Nations (U.N.) Bashar Jaafari (C) speaks with China's Ambassador Li Baodong (L) as they arrive at the U.N. Security Council to discuss a European-Arab draft resolution endorsing an Arab League plan calling for Syria's President Bashar al-Assad to give up power in New York February 4, 2012. The Homs attack made Friday the bloodiest day of an 11-month uprising and it gave new urgency to a push by the Arab League, the United States and Europe for a U.N. resolution calling for Assad to cede power. The Security Council had scheduled an open meeting for Saturday to vote on the draft. But Russia asked that the 15-nation body not immediately do so and instead hold consultations. REUTERS/Allison Joyce (UNITED STATES - Tags: POLITICS)

واشنطن تفكر في آلية خارج مجلس الأمن لوقف القتل في سوريا 05.02.2012

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية أن بلادها تفكر في إنشاء إطار خارج مجلس الأمن الدولي لوقف آلة القتل في سوريا، كما أعلنت فرنسا أن الاتحاد الأوروبي سيشدد عقوباته ضد النظام السوري، في وقت سقط فيه المزيد من القتلى.
An anti-Syrian regime protester holds up his fingers painted in revolutionary flag colors during a protest outside the Arab League headquarters in Cairo, Egypt Sunday, Jan. 22, 2012. Arab League foreign ministers, meeting in Cairo, extended the much-criticized observers mission for another month, officials from the 22-member organization said. The League decided to add more observers and provide them with additional resources, the officials said. (Foto:Nasser Nasser/AP/dapd)

دعوات لجمعة "عذرا حماة" بسوريا ومحاولات لتفادي الفيتو الروسي بمجلس الأمن 03.02.2012

دعا الناشطون المناهضون للنظام السوري إلى التظاهر "بالملايين" اليوم الجمعة في ذكرى مجزرة حماة. ودبلوماسيون في مجلس الأمن يدخلون تعديلات على مسودة قرار بشأن سوريا في محاولة أخيرة لإثناء روسيا من استخدام حق الفيتو ضد القرار
** ARCHIV ** Die Zentrale der Commerzbank, fotografiert am Dienstag, 4. Dezember 2007 in Frankfurt am Main. Als erste private Grossbank in Deutschland nimmt die Commerzbank staatliche Milliardenhilfe in der globalen Finanzkrise in Anspruch. (AP Photo/Michael Probst) ** zu APD0676 ** --- ** FILE ** A Dec. 4, 2007 file photo shows the logo and headquarters of German Commerzbank bank in Frankfurt, central Germany. Commerzbank on Thursday, May 15, 2008 will hold its annual shareholders meeting. (AP Photo/Michael Probst)

الحكومة الألمانية تمنح 10 مليارات لمصرف كوميرتس بنك 09.01.2009

قررت الحكومة الألمانية منح 10 مليارات يورو لثاني أكبر المصارف الخاصة في البلاد، إلا أن المعونة ستكون منوطة بامتلاك الحكومة 25 بالمائة زائد سهم واحد من أسهم كوميرتس بنك، مما سيعطي الحكومة حق "الفيتو" في قرارات البنك.
Ein Boot der spanischen Küstenwache bringt afrikanische Füchtlinge nach Fuerteventura; die Küstenwache hatte sie auf einem heruntergekommenen Boot, dessen Wrack (l) sie im Schlepp hat, auf dem Meer vor den Kanarischen Inseln abgefangen (Archivfoto vom 19.10.2004). Viele der Migranten sind eigentlich wohlhabende Menschen, eine Reise nach Europa kann bis zu 10.000 Dollar kosten. Doch die Chancen, den gelobten Kontinent zu erreichen, werden immer geringer. Von Afrika aus führen viele Routen nach Europa, Ceuta und Melilla sind nur eine der möglichen Zwischenstationen. Foto: Juan Medina (zu dpa 0617) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Afrika, Gesellschaft, Migration, Politik

الخلافات تخيم على اجتماع الوزراء الأوروبيين في فنلندا حول الهجرة غير الشرعية 22.09.2006

خلافات بين وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين خلال اجتماعهم في فنلندا حول عدة مواضيع، من أهمها كيفية التعاطي مع مشكلة الهجرة غير الشرعية. مسألة حق الفيتو ودوره في إعاقة الجريمة احتلا كذلك حيزاً هاماً في محادثات الوزراء.