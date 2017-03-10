 حقيقة صادمة: نصف النساء في العالم يعانين من سلس البول! | عالم المنوعات | DW | 02.11.2018

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منوعات

حقيقة صادمة: نصف النساء في العالم يعانين من سلس البول!

أفاد مسح أمريكي جديد أن تقريباً نصف النساء فوق سن الخمسين يبلغن عن معاناتهن من سلس البول. وتقول كثيرات منهن إنها مشكلة كبيرة.

Symbolbild Pilzinfektion im Genitalbereich (Colourbox)

أفاد مسح أمريكي جديد أن نحو نصف النساء فوق سن الخمسين يقلن إنهن يعانين من سلس البول، بينما تسرّ كثيرات منهن بأنها مشكلة كبيرة.

ومن بين أكثر من ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و80 عاماً شاركن في المسح، قالت 43 في المائة من النساء اللواتي تراوحت أعمارهن بين 50 و64 عاماً إنهن يعانين من سلس البول، وكذلك 51 في المائة من البالغات 65 عاماً أو أكبر.

ويقول القائمون على المسح إن بالرغم من ذلك، فإن ثلثي النساء اللواتي يعانين من هذه الحالة لم يتحدثن إلى طبيب حول المشكلة. وتقول 38 في المائة فقط إنهن كن يقمن بتمارين "كيجل" لتقوية العضلات التي يمكن أن تساعد في حبس البول.

وتعتمد العديد من النساء ببساطة على استراتيجيات للتكيف، مثل استخدام الحفاضات والحد من استهلاك السوائل وارتداء الملابس الداكنة لإخفاء أي مؤشر على التسرب.

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صحتك بين يديك - سلس البول

من جانبها، قالت الطبيبة كارولاين سوينسون من جامعة ميشيجان الأمريكية، والمتخصصة في المسالك البولية لدى النساء، والتي ساعدت في وضع أسئلة الاستطلاع وتحليل النتائج: "ما أود أن يتعلمه الناس من ذلك هو أن سلس البول شائع ويمكن علاجه وأن النساء لا يجب عليهن التعايش معه".

ومن بين النساء اللواتي يعانين من سلس البول، قالت 41 في المائة إنها "مشكلة كبيرة" أو "مشكلة إلى حد ما"، بينما قالت ثلث النساء إنهن يعانين من التسرب كل يوم تقريباً. وعبر نصفهن تقريباً عن القلق من تفاقم الحالة مع التقدم في السن.

م.م/ ي.أ (رويترز)

  • Symbolbild Kleidung enge Jeans

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    يفقد المرء بالحمية الكثير من وزنه، لكن أغلب ما يفقده الجسم هو الماء وحجم العضلات. ولا يقلل حجم الدهون في الجسم من هذه الحمية. عوارض جانبية للحمية، يظهر في الصداع وفقدان التوازن وظهور رائحة كريهة في الفم. وللعودة للوضع الطبيعي يحتاج المرء وقتا لإعادة النظام الغذائي.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlankmacher

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    إحدى أفضل الطرق لفقدان الوزن هي تناول الخضروات والفواكه، فهي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات وقليل من الطاقة وكثير من الماء أيضا. رغم ذلك يجب شرب الماء بكثرة للإسراع في عملية الايض الغذائي.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Dickmacher

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    ليست الدهون وحدها المسؤولة عن السمنة بل وأيضا الكاربوهيدرات، مثل الخبز المصنوع من الحنطة البيضاء، أو الوجبات السريعة، أو الوجبات التي تحتوي على سكريات كثيرة، أو المشروبات الحلوة جدا، أو الكحوليات التي تحتوي على ضعف كمية الكالورين التي يحتويها السكر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Essgewohnheiten

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    تغيير عادات تناول الطعام مهم. تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم فقط. وجبة الإفطار مهمة جدا ويجب أن تكون جيدة ومغذية. تناول الطعام ببطء، للمساعدة على الهضم. خذ اقل من 80 بالمائة من حاجتك للطعام. وتناول طعامك بإناء صغير.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Sport

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    لا يمكن إنقاص الوزن دون الحركة. الرياضة مهمة جدا. على المبتدئين أن يبدؤوا بالمشي والتمارين في أحواض الماء. هذه الرياضات تجنبهم الإصابات في العمود الفقري أو الركبة. ثم بعد ذلك الاستمرار برياضات العدو أو ركوب الدراجات.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlafen

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    من ينام قليلا يشعر بالجوع أكثر. يجب النوم كفاية، فقلة النوم تؤدي إلى خلل في عمل الهرمونات وعلى الايض الغذائي. مستوى هرمون الليبيتين المسؤول عن الشبع ينخفض، بينما يرتفع مستوى هرمون غرلين المسوؤل عن الجوع. من يريد فقد وزنه عليه أن ينام كفاية، لا كثيرا ولا قليلا.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Baden

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    السباحة في المياه الباردة. أو الماء البارد. يؤثر الماء البارد على الدهون البنية في الجسم خاصة حول الحوض وعضلات الفخذ والأفخاذ. تخفيض درجة حرارة الماء من 20 إلى 15، وليس أقل. من يسبح بالماء البارد صباحا، يعمل عنده الايض الغذائي على أحسن وجه.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Muskeln

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    بناء عضلات الجسم: العضلات تشكل 40 بالمائة من وزن الجسم. وتحرق ثلاثة إضعاف ما تحرقه المناطق الشحمية. وهي تحرق على مدار الساعة الدهون. وهي أهم قاتل للدهون. كلما زاد حجم لعضلات بالجسم كلما فقد الجسم دهونا أكثر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Stress

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    الضغط النفسي يدفع للشعور بالجوع. تقليل الشعور بالضغط عامل مهم للتخلص من الغذاء غير الصحي. فالمرء يهرب من الضغوط من خلال تناول طعام ليس بحاجة له. قلل من الضغط النفسي لديك ولن تأكل أكثر من حاجتك.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Einkaufen

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    وأخيرا، لا تشتري وأنت جائع. اشتري وأنت شبعان بعد تناول طعامك، فكثير من الأشياء التي تشتريها وأنت جائع لست بحاجة لها وستتناولها لأنك جائع فقط.

    الكاتب: غريونر/ عباس الخشالي


مختارات

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

حسب منظمة الغذاء العالمية هناك حوالي 2.3 مليار إنسان يعانون من زيادة الوزن. والسبب يعود لعادات غذائية خاطئة أو قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة. هنا بعض النصائح لفقدان الوزن، حاول أن تعمل بها، ولكن بجد ومثابرة. (01.08.2015)  

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صحتك بين يديك - سلس البول  

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