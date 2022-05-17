حقوق مجتمع الميم في أوروبا: مالطا في المقدمة وبولندا تتذيل الترتيب

قالت كاثرين كاميليري من موطنها، جزيرة مالطا الصغيرة الواقعة على البحر المتوسط، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 520 ألف نسمة: "إنه مكان ودود حقًا للمثليين والمتحولين جنسيًا". "نحن سعداء جدًا لأن لدينا حكومة تدعمنا. بالطبع سيكون هناك نوع من التمييز في كل مكان تذهب إليه عندما تكون شخصًا من مجتمع الميم ، ولكن في مالطا، فإن الإيجابيات تفوق بكثير السلبيات."
كاميليري، التي أقامت سابقًا في الولايات المتحدة، متطوعة في مجموعة (LGBTQ) "مجتمع ميم" في جزيرة غوزو الريفية المجاورة لمالطا. وهي سعيدة بتصنيف مالطا مرة أخرى على أنها أكثر دول أوروبا تقدمًا عندما يتعلق الأمر بحقوق مجتمع الميم.
منذ عام 2009 ، نشر الفرع الأوروبي للرابطة الدولية للمثليين والمثليات (ILGA) خريطة قوس قزح لأوروبا، والتي تستخدم 74 معيارًا لقياس القبول القانوني والاجتماعي لأفراد مجتمع الميم.
مالطا: حظر علاج التحويل
تصدرت مالطا القائمة لسنوات ولا تزال تلبي 89 بالمائة من المعايير المطلوبة لقائمة (ILGA) .و تقول كاثرين كاميليري من غوزو: "لقد ازدهر مجتمع LGBTQ حقًا في السنوات الخمس أو الست الماضية. على سبيل المثال، كانت مالطا الدولة الأولى في أوروبا التي تحظر "علاج المثليين" ومحاولات "تحويل التوجهات الجنسية". بالطبع، هناك رسائل بغيضة أو أعمال عدائية أخرى من وقت لآخر.
بولندا.. كراهية مجتمع ميم
وفقًا لنتائج ILGA، فإن بولندا، التي يحكمها المحافظون الوطنيون، هي في ذيل القائمة. إذ يتم استيفاء 15 بالمائة فقط من المعايير التي تم تقييمها.
قالت جوليا كاتا، أخصائية نفسية مدربة تعمل مع Trans-Fuzja، وهي منظمة لحقوق المتحولين جنسياً في العاصمة البولندية وارسو، إن السبب في ذلك هو عدم وجود حماية قانونية فعليًا لأفراد مجتمع الميم في البلاد. "ليس لدينا قوانين ضد خطاب الكراهية. لدينا عقوبات على جرائم الكراهية في القانون، لكنها لا تشمل الهجمات على أساس التوجه الجنسي أو الجنس أو الهوية. إنها تعتبر جريمة عادية". على عكس مالطا، يأتي التمييز في بولندا من حزب القانون والعدالة الحاكم ومن وسائل الإعلام المطيعة له، كما تقول جوليا كاتا.
اتجاهات إيجابية في أوروبا
ومع ذلك، تشير ILGA بشكل عام إلى اتجاهات إيجابية في أوروبا. وقالت كاترين هوجندوبيل المسؤولة في منظمة ILGA لـ DW: "نرى بالفعل هجمات مستهدفة على مجتمع المتحولين جنسياً، لكننا نرى أيضًا دولًا بدأت حكوماتها في إصلاح قوانين المتحولين جنسيًا، كما هو الحال في ألمانيا الآن". "السياسيون لديهم فهم أكبر وأكثر إصرارًا على إبقاء عمليات الإصلاح على المسار الصحيح".
على سبيل المثال، حققت إسبانيا قفزة إلى الأمام في التصنيف. كما قامت مولدوفا وكرواتيا أيضًا بتحسين تصنيفات ILGA الخاصة بهم على أساس سنوي. فقد أصدرت حكومة مولدوفا قانونًا للهوية الجنسية، بينما وسعت كرواتيا حقوق التبني للأزواج المثليين.
ر.ض
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
يزداد النشاط الجنسي المثلي بين ذكور الزرافات مقارنة مع النشاط بين الإناث والذكور، إذ بيّنت الدراسات أن من خلال متابعة أكثر من 90 في المائة من السلوك الجنسي لدى الزرافات، أن لديها ميلاً إلى الجنس نفسه. وتعرف الذكور كيفية ملاطفة الطرف الآخر الذي يبدأ عادة بعناق الرقاب الذي يمكن أن يدوم لأكثر من ساعة.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تظهر إناث وذكور الدلافين ميولاً مثلية إلى الجنس نفسه، ويترافق ذلك مع استخدام خطومها القارورية الشكل. وعادة ما تكون الميول الجنسية لدى ذكور الدلافين موجهة إلى الجنسين، غير أنها تمر بفترات تصبح فيها حصرية للجنس ذاته.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
الميول المثلية شائعة بين الأسود أيضاً، إذ يقوم ذكران أو أربعة ذكور بتشكيل تحالف يجمع بينهم، ويتم تعزيز هذا التحالف بإقامة علاقات مثلية فيما بينهم. لكن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن طبيعة هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى العلاقة القوية بين ذكرين بعيداً عن المثلية.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
النشاط الجنسي المثلي بين ذكور ثيران البيسون هو أكثر شيوعاً من العلاقة بين ذكور وإناث ثيران البيسون، لأن إناث البيسون تتزاوج مرة واحدة في السنة، وإذا لم تُشْبِع ذكور البيسون رغبتها خلال موسم التزاوج، فإنها تلجأ إلى إقامة علاقة مثلية مع ذكور آخرين.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تنخرط ذكور وإناث قرود المكاك في علاقات مثلية مع بعضها البعض، ولكن بينما تستمرالعلاقة المثلية بين القرود يوماً واحداً فقط، نلاحظ أن العلاقة المثلية بين إناث قرود المكاك تشكل رابطاً قوياً يجمع الإناث ويساعدها على البقاء معاً والدفاع عن بعضها البعض ضد الأعداء.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تُعرف أعشاش طيور القطرس في جزيرة هاواي بأنها تضم تجمعاً كبيراً من الطيور مثلية الجنس، إذ ما يقارب 30 في المائة من كل الأعشاش في جزيرة هاواي تشغلة أنثيان من طائر القطرس تبقيان معاً طوال حياتهما، وتتحملان معاً عبء رعاية الفراخ التي نتجت من علاقة بطيورٍ ذكور هي بالأصل على علاقات بإناث طيور أخرى.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تعتبر حياة قرود البابون الأشبه بحياة الإنسان، ويُعرف عن هذه القرود سعيها للمتعة الجنسية، إذ تقيم ذكور وإناث قرود البابون علاقة مثلية مع نفس الجنس، وأكثر من ثلثي العلاقات المثلية تمارسها إناث قرود البابون، كما تنشط العلاقة المثلية بين هذين الذكرين من قرود البابون.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
مثل العديد من الطيور، يكتفي طائر البجع بزوجة واحدة ويظل الزوجان معاً طوال حياتهما، غير أن ذكرالبجع يقوم باختيار شريك من نفس جنسه، ويعتبر نحو 20 في المائة من أزواج طيور البجع من المثليين جنسياً، وهم ينشئون عائلات مع بعضهم البعض، وأحياناً تقوم الأنثى بإقامة علاقة مع أنثى أخرى وتنتهي العلاقة بوضع تلك الأنثى الأخرى لبيضها فتطردها من العش وتحتض بيضها في عملية تُعرف بتبني البيض.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
يصل ذكر حيوان الفظ المائي إلى سن البلوغ في الرابعة من عمره، ولحين وصوله إلى سن البلوغ يعيش حصراً حياة المثليين، غير أنه فور وصول معظم الذكور إلى سن البلوغ يبدأ بإقامة علاقة مع الإناث خلال موسم التكاثر، بينما يتابع الذكور إقامة علاقة مثلية مع بقية الذكور طوال بقية العام.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
.تشير الدراسات إلى أن ما يُقارب 8 في المائة من ذكور الأغنام تفضل إقامة علاقة مثلية مع ذكورأغنام أخرى حتى ولو كانت إناث الأغنام في فترة الخصوبة. وبينت الدراسة أن بُنية الأدمغة لدى الأغنام المثلية الجنس تختلف عن بُنية أدمغة نظرائها التي تفضل الجنس الآخر. كما أن تفرز كميات أقل من الهرمونات الجنسية. غ.د/ ي.أ