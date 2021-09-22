حقوق المرأة

تعاني المرأة حتى في دول اعترفت بمساواتها مع الرجل من انتقاص حقوقها. وإذا كان هذا الانتقاض يحرمها في الدول الأسلامية من حقوق أساسية كحق المساواة في الإرث، فإنها يحرمها من المساواة في العمل والدخل في كل دول العالم تقريبا.

ما تزال المرأة محرومة من المساواة مع الرجل في معظم دول العالم. وحتى في أوروبا ما تزال المهام القيادية للمرأة محدودة ودخلها في المتوسط أقل من دخل زملائها الرجال في نفس مجال العمل. وعلى سبيل المثال فإن أقل من 5 بالمائة فقط من بين أهم 500 شركة عالمية تتولى قيادتها امرأة.