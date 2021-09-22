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حقوق المرأة

تعاني المرأة حتى في دول اعترفت بمساواتها مع الرجل من انتقاص حقوقها. وإذا كان هذا الانتقاض يحرمها في الدول الأسلامية من حقوق أساسية كحق المساواة في الإرث، فإنها يحرمها من المساواة في العمل والدخل في كل دول العالم تقريبا.

ما تزال المرأة محرومة من المساواة مع الرجل في معظم دول العالم. وحتى في أوروبا ما تزال المهام القيادية للمرأة محدودة ودخلها في المتوسط أقل من دخل زملائها الرجال في نفس مجال العمل. وعلى سبيل المثال فإن أقل من 5 بالمائة فقط من بين أهم 500 شركة عالمية تتولى قيادتها امرأة.

A girl carries a national flag while riding in a car as people gather in Tahrir square to celebrate an extension of the Suez Canal, in Cairo, Egypt, August 6, 2015. Egypt will open an expansion to the Suez Canal to great fanfare on Thursday, the centrepiece of President Abdel Fattah al-Sisi's plans to revitalise the country's economy after years of damaging political turmoil. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

"فتوى" توريث البنات.. خطوة نحو المساواة في الميراث بمصر؟ 22.09.2021

الفتوى بـ"حق الأب في كتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن" تفتح بابا لجدل يثار من حين إلى آخر في مصر حول مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وموقف الشريعة. فهل ينبئ الجدل بتغيير ما قريب أسوة بتونس؟
Afghan women hold banners and placards as they take part in an anti-Pakistan protest in Kabul on September 8, 2021. (Photo by Hoshang Hashimi / AFP) (Photo by HOSHANG HASHIMI/AFP via Getty Images)

رغم قمع طالبان.. المرأة الأفغانية مصرة على الدفاع عن حقوقها 18.09.2021

منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، بدى جليا عزمها على قمع المرأة وانتهاك حقوقها وعدم السماح لها بالمشاركة في الحياة العامة. ورغم ذلك تؤكد ناشطات أفغانيات على استمرار النضال لنيل حقوقهن، مطالبات بدعم دولي.
Angela Merkel (CDU, l), Bundeskanzlerin, und Chimamanda Ngozi Adichie, nigerianische Schriftstellerin, stehen vor einem Podiumsgespräch im Foyer des Schauspielhauses. Das Treffen war geplant für die Festivaleröffnung von Theater der Welt 2020, dann jedoch durch die Pandemie um ein Jahr verschoben. +++ dpa-Bildfunk +++

ميركل تفتح صندوق أسرارها وموقفها من النسوية يثير الجدل 10.09.2021

ستترك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منصبها في غضون أشهر. ربما هذا ما جعلها تكشف عن حياتها الخاصة التي لطالما ظلت خفية وتوضح مواقفها تجاه قضايا مهمة، مثل النسوية. لكن هذا فتح عليها باب الانتقادات أيضاً.
Mozhdah Jamalzadah; afghanische Sängerin © privat

مژده جمالزاده.. أفغانية كندية تطالب بحقوق المرأة بالغناء! 07.09.2021

اضطرت للرحيل وهي طفلة ولكن هجرتها مع أسرتها لم تكسر يوما الرابط الذي جمعها ببلدها. المطربة الأفغانية الكندية مژده جمالزاده تحدثت لموقع دويتشه فيله DW عن الوضع في أفغانستان والتهديد بقتلها لتناولها قضايا المرأة.
An Emirati woman uses her phone to take a picture as women in bathing suits walk past along a beach in the Gulf Emirate of Dubai on June 25, 2020. (Photo by KARIM SAHIB / AFP)

رغم واقع المرأة المُر.. هل الإمارات قدوة في المنطقة في تمكين النساء؟ 15.04.2021

رغم أن إحصائيات دولية تشير إلى أن الإمارات تحتل الصدارة بين دول الشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، إلا أن حال النساء الإماراتيات يظهر واقعاً مراً. وتقول خبيرات إن أمام الإمارات طريق طويل.
Die ägyptische Frauenrechtlerin Nawal el Saadawi (70) am 17.6.2001 in Kairo. :fs12: :fs16:Die von Islamisten beantragte Zwangsscheidung der Frauenrechtlerin el Saadawi wegen angeblichen Abfalls vom wahren Glauben ist am 30.7.2001 von einem Gericht in Kairo auf formaljuristischen Gründen abgelehnt worden. Ursache für den Antrag gegen die bekannte Schriftstellerin war ein Interview, in dem sie sich zum vorislamischen Ursprung der Mekka-Pilgerfahrten, gegen die Vielweiberei und die Diskriminierung der Frau im islamischen Erbrecht ausgesprochen hatte. Saadawi und ihr Mann Scherif Hetata sind seit 1964 verheiratet. Das Ehepaar will in Ägypten bleiben.

نوال السعداوي.. رحيل أيقونة واجهت الثالوث 22.03.2021

حياة حافلة ونضال صلب خاضته نوال السعداوي في مجالات مختلفة على رأسها حقوق المرأة. مواقف صعبة وآراء صادمة أعلنتها ابنة الريف بشجاعة نادرة في مجتمع محافظ مواجهة بذلك الثالوث المحرم في المنطقة "الدين والجنس والسياسة".
epa03488104 Egyptian women shout slogans against the President Mohamed Morsi decree, at Tahrir Square, Cairo, Egypt, 27 November 2012. Thousands gathered in central Cairo's Tahrir Square ahead of mass protests planned against the decision by Egyptian President Mohamed Morsi to grant himself sweeping powers. EPA/ANDRE PAIN

مصر.. مشروع قانون الأحول الشخصية يعيد الجدل حول حقوق المرأة 09.03.2021

لايزال السجال مستمرا حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية المصري خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة. البعض رأى فيها "تمييزا" فيما اتهمها آخرون "بالعصف بمئة عام من الحركة النسوية" بمصر. فكيف تجلى الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي؟
محرك البحث العملاق غوغل يساهم في تسليع صورة المرأة

محرك البحث العملاق "غوغل" يساهم في "تسليع" صورة المرأة 08.03.2021

تساهم نتائج البحث باستخدام خاصية الصورعبر غوغل في ترسيخ "تشييء" صورة المرأة خصوصاُ في بلدان معينة مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية. تحليل لـ DW يكشف كيف يساهم محرك البحث العملاق في تكريس بعض الصور النمطية عن النساء.
Two Yemeni women, one clad in a face-covering burqa, browse through wedding dresses in a shop in the capital Sanaa on January 28, 2017. Despite the conflict in Yemen that led to the deterioration of the economic situation in the country, which was already struggling financially, people continue to spend on weddings and other celebrations. / AFP / Mohammed HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images)

فحص العذرية ـ أضرار جسدية ونفسية وانتهاك لحقوق وكرامة المرأة 26.02.2021

أطلقت منظمة حقوقية مغربية حملة ضد فحص العذرية للمقبلات على الزواج. وهذه العادة السائدة في مجتمعات عدة، لا تعد فقط انتهاكا لحقوق الإنسان وكرامة المرأة، بل وتسبب أضرارا نفسية وجسدية، علاوة على عدم وجود أي أساس علمي لها.
Das Symbolbild zeigt zwei Ehehringe auf einem ägyptischen und einem deutschen Pass, aufgenommen am 12.08.2006 in Tübingen. Immer mehr Bundesbürger leben mit einem ausländischen Partner zusammen. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland rund 1,3 Millionen binationale Paare, teilt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Ihre Zahl habe sich damit gegenüber 1996 fast verdoppelt und entspreche inzwischen mehr als sechs Prozent aller Paare. Foto: Oliver Berg dpa +++(c) dpa - Report+++

هكذا تضيع حقوق المرأة والطفل بسبب "الزواج الإسلامي" في ألمانيا! 13.02.2021

تختلف الدول ذات الغالبية المسلمة حول "الزواج الإسلامي"، ففيما يعترف بعضها به ألغته أخرى وباتت تعترف بالزواج المدني فقط، كحال دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا. فما هي مخاطر الزيجات الإسلامية في ألمانيا على حقوق أفراد الأسرة؟
It's Your Right Campaign Credit: Gardenia. A poster for the campaign urging women to get in touch for help via a dedicated phone number.

الابتزاز الجنسي في سوريا .. الضحايا يدعمن بعضهن 31.12.2020

استغلال النساء جنسياً في سوريا ليس جديداً، ولكنه في ازدياد، مع استغلال المجرمين وسائل التواصل الاجتماعي والصراع المستمر لاجتذاب ضحاياهم. لكن عدداً من المبادرات يحاول مساعدة الضحايا.في هذا التقرير نتعرف على بعضها.
Saudi women's rights activist Loujain al-Hathloul is seen in this undated handout picture. Marieke Wijntjes/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ 28.12.2020

استطاعت نساء سعوديات النجاح في مجالات عدة رغم المجتمع السعودي المحافظ، ومنهن من تبوأن مناصب سياسية واقتصادية مهمة وأخريات يقبعن خلف القضبان بسبب مطالبتهن بحقوق المرأة. في ألبوم الصور هذا نستعرض لبعض أهم هؤلاء الشخصيات.
Main title: 6 millions of Moroccan women faced violance during 2017 Photo title: Bouchra Chetouani among women taking the streets against violance Place and Date: Agadir, 2017 Copy right: Bouchra Chetouani

أين وصلت الصرخات الجريئة لتحرير الجسد الأنثوي في المغرب؟ 27.09.2020

النضال من أجل تحرير المرأة في المغرب يسير بلا هوادة بين المدافعين والمنتقدين. ورغم سن قوانين جديدة تنص على المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن تحقيق هدف إنصاف المرأة فعليا ما يزال بعيد المنال.
ARCHIV - 24.04.2017, Bayern, Ebenhofen: Ein Mann greift nach einer Frau, von beiden sind nur die Schatten zu sehen. (zu dpa «Landtagsdebatte zu Gewalt gegen Frauen vom 29.11.2018) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

كشفت المستور.. وفاة تونسية تفتح ملف العنف ضد عربيات بألمانيا 16.09.2020

شابة تونسية فقدت حياتها بعد إصابتها خلال شجار مع زوجها في مدينة بون الألمانية، هذه القضية فتحت الجدال مرة أخرى حول العنف ضد النساء العربيات في ألمانيا، وسبل حمايتهن في دولة تعتبر نفسها رائدة في مجال حقوق المرأة.
Istanbuler Polizei stoppt nicht genehmigten Frauentags-Protestzug mit Tränengas

قتل النساء في تركيا.. جرائم تتكرر في غياب عقاب رادع 25.07.2020

 صدمت جريمة مقتل طالبة الرأي العام في تركيا ودفعت آلاف النساء للخروج بمظاهرات تطالب بوقف العنف ضد المرأة وتوفير الحماية لها، سيما وأن هذه الجريمة ليست الأولى. فكيف تعاملت السلطات مع الواقعة؟
ARCHIV - Tunesische Mitarbeiterinnen fertigen am 28.04.2015 in Siliana (Tunesien) im Werk des deutschen Autozulieferers Dräxlmaier einen Fahrzeugkabelbaum. Foto: Rainer Jensen/dpa (zu dpa Afrika-Verein: Deutsche Wirtschaft braucht mehr Mut zu Afrika vom 07.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

المرأة التونسية تعزز دورها ومكانتها بين الرجال في سوق العمل 24.02.2020

منذ استقلال البلاد والمرأة التونسية تحظى بقدر من الحقوق ميزها عن مثيلاتها في بلدان عربية أخرى. وتمكنت من تعزيز وضعها الاجتماعي أكثر بعد "ثورة الياسمين" عام 2011. غير أن الوضع لم يتغير كثيرا بالنسبة للمرأة الريفية.

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