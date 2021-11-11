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حقوق الإنسان

رغم الاتفاقات الدولية التي تدعو إلى ضمان حقوق الإنسان، إلا أن عالمنا ما يزال مثقلاً بالممارسات التي تقوض هذه الحقوق. في هذا السياق تظهر التجربة قيام دول عظمى بتفسير هذه الحقوق وتطبيقها بشكل يخدم مصالحها بالدرجة الأولى.

يضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن، والمساواة أمام القانون، والحق في التملك والتعليم وحرية الرأي والعمل والمشاركة في القرار. وتقول المادة 31 منه: "ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه".

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رومينيغه لمنتقدي الشراكة مع قطر: لقد حصلنا على أموال جيّدة 11.11.2021

تتكرر احتجاجات جماهير بايرن ميونيخ على أوضاع حقوق الإنسان في قطر وتوجه انتقادات لإدارة النادي بسبب علاقة الشراكة بين مؤسسات قطرية وبايرن. رئيس مجلس إدارة بايرن السابق كارل هاينز رومينيغيه يرد على المنتقدين، فماذا قال؟
This undated handout picture obtained on April 21, 2021 from the Facebook page of Entisar al-Hammadi shows her posing for a 'selfie' at an unknown location. - Hammadi was just starting out on her modelling career when she was arrested two months ago in Yemen's rebel-held capital Sanaa, where the Iran-backed Huthi rebels are enforcing a morals campaign. Born to an Ethiopian mother and Yemeni father, the 19-year-old had been pictured online in traditional dress as well as leather and denim jackets, and sometimes she went without a Muslim headscarf. (Photo by - / FACEBOOK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / FACEBOOK ACCOUNT OF MODEL ENTSAR AL-HAMMADI - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / TO GO WITH AFP STORY BY AZIZ EL MASSASSI - ALTERNATIVE CROP - BEST QUALITY AVAILABLE

محكمة حوثية تقضي بسجن عارضة أزياء في قضية أثارت انتقادات كثيرة 08.11.2021

قضت محكمة حوثية بالسجن خمس سنوات على عارضة أزياء يمنية بتهمة "تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة"، في قضية أثارت الكثير من الانتقادات. منظمات حقوقية تقول إن الحمادي أجبرت على الاعتراف بارتكاب جرائم لم ترتكبها.

ARCHIV - 16.02.2020, Katar, Lusail: Ein Mann mit Schutzhelm und Schutzweste geht über die Baustelle des Lusail Iconic Stadiums. In 1000 Tagen beginnt die Fußball-WM in Katar. Nicht zuletzt wegen der Lage der ausländischen Arbeiter in dem Emirat am Golf ist das Turnier umstritten. (zu dpa:«Verbessert die WM 2022 die Lage ausländischer Arbeiter in Katar?» vom 25.02.2020) Foto: Nikku/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

رايتس ووتش: يجب زيادة الضغط على قطر قبل المونديال 07.11.2021

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الفيفا والاتحاد الألماني لكرة القدم بزيادة الضغط على قطر التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، داعية المنتخب الألماني المتأهل للمونديال إلى "إدراك الوضع بأكمله" قبل الذهاب.
People chant slogans during a protest in Khartoum, Sudan, Saturday, Oct. 30, 2021. Pro-democracy groups called for mass protest marches across the country Saturday to press demands for re-instating a deposed transitional government and releasing senior political figures from detention. (AP Photo/Marwan Ali)

السودان: إلغاء الديون على المحك ودعوة أممية لعودة الحكومة المدنية 05.11.2021

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانقلاب قد يعرقل إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على السودان. وطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي "بعودة فورية" للحكومة المدنية، والمهدي تدعو إلى إحالة الانقلاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
Sudanese anti-coup protesters carry the portrait of Prime Minister Abdalla Hamdok, ousted by the military, during a gathering in the capital Khartoum's twin city of Omdurman on October 30, 2021, to express their support for the country's democratic transition which a military takeover and deadly crackdown derailed. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

عشرات الدول تطالب بجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول السودان 01.11.2021

فيما يستمر الغموض حول مصير القياديين المدنيين السودانيين الذين اعتقلوا أثناء انقلاب الجيش، تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على العسكريين. 48 دولة طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة حول السودان.
20.4.2016 *** Renowned human rights activist Hossam Bahgat (C) leaves the courtroom in Cairo as an Egyptian court examines a request to issue a travel ban and freeze the assets of him and a fellow rights activist on April 20, 2016. / AFP / MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. El-Shahed

هل تراعي مصر النشطاء "المدعومين" من الغرب أكثر من غيرهم؟ 01.11.2021

قضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، تطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.
ILULISSAT, GREENLAND - SEPTEMBER 02: People walk as icebergs float in Disko Bay on September 02, 2021 in Ilulissat, Greenland. 2021 will mark one of the biggest ice melt years for Greenland in recorded history. Scientists studying the Greenland Ice Sheet observed rainfall on the highest point in Greenland for the first time ever this August. Researchers from Denmark estimated that in July of this year enough ice melted on the Greenland Ice Sheet to cover the entire state of Florida with two inches of water. The observations come on the heels of the recent United Nations report on global warming which stated that accelerating climate change is driving an increase in extreme weather events. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

العفو الدولية تطالب بوضع حماية المناخ ضمن نصوص حقوق الانسان 29.10.2021

طالبت منظمة العفو الدولية بالدفاع عن سياسة مناخية قائمة على حقوق الإنسان في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "كوب 26" في غلاسكو، مؤكدة أن تغير المناخ يزيد من عدم المساواة والتمييز ويضرب بشدة الدول منخفضة الدخل.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 22: Russian opposition leader Alexei Navalny with his supporters, held a public meeting with independent candidates for the Moscow's City Duma elections which will be held on a single voting day on September 8th, in Moscow, Russia on April 22, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency

منح جائزة ساخاروف الأوروبية للمعارض الروسي نافالني 20.10.2021

منح البرلمان الأوروبي جائزة سخاروف للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التفكير لعام 2021 للمعارض الروسي أليكسي نافالني، تقديرا لشجاعته في محاربة "فساد نظام بوتين"، بحسب رئيس البرلمان الأوروبي.
Minsk, Belarus. Night View Of Cathedral of Saint Virgin Mary And Building of French Embassy in Republic of Belarus. Traffic On Illuminated Pobedtiley Avenue Street In Minsk, Belarus.

بيلاروسيا تطرد السفير الفرنسي.. والأسباب متضاربة 17.10.2021

في تصاعد للتوتر بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن السفارة الفرنسية في مينسك أن حكومة بيلاروسيا أمرت السفير الفرنسي بالمغادرة وأنه غادر البلاد بالفعل.
#FreedomofSpeech Bloggers at risk – a campaign for awareness and asylum

إحالة الناشط المصري علاء عبد الفتاح مجدداً إلى محكمة استثنائية 16.10.2021

أحالت النيابة المصرية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ "محكمة استثنائية" لتبدأ محاكمتهم في قضية منع المحامون من الإطلاع على أوراقها.
16/10/2021 Turkish President Recep Tayyip Erdogan, left, and German Chancellor Angela Merkel talks to each otherat Huber Villa presidential palace ahead of their meeting, in Istanbul, Saturday, Oct. 16, 2021. Merkel and Erdogan are expected to discuss Ankara's relationship with Germany and the European Union as well as regional issues including Syria and Afghanistan. The chancellor's trip is one of her last before she leaves her position. (Turkish Presidency Pool via AP)

ميركل تشيد في زيارتها بالتعاون الجيد مع تركيا دون إخفاء انتقاداتها 16.10.2021

في زيارتها الأخيرة لتركيا، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أن العلاقة بين تركيا وألمانيا ستستمر، بجوانبها الجيدة والسيئة، منتقدة في الوقت ذاته سير الأمور فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية في تركيا.
Germany's Chancellor Angela Merkel. left, receives a mirror presented by Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, right, during the opening ceremony of a Turkish-German university's new campus, in Istanbul, Friday, Jan. 24, 2020. Merkel is meeting Erdogan for talks that are expected to focus on the future of a migration deal between Turkey and the EU that helped decrease refugee flows to Europe.(Tolga Bozoglu/Pool via AP)

ميركل تلتقي أردوغان.. ونائبة ألمانية تطالب بعلاقات على "أساس القيم" 16.10.2021

تستمر ميركل في زياراتها الأخيرة لمجموعة من الدول الشريكة لألمانيا، ومن المنتظر أن تصل إلى إسطنبول للقاء أردوغان، لكن نائبة ألمانية اتهمت الحكومة الألمانية بالتراخي في العلاقات مع دول لا تحترم حقوق الإنسان.
At 7:41 PM on 25 January, dozens of Italian squares will be held in torchlight in memory of Giulio Regeni, whose disappearance took place in 2016 in Egypt, near the Cairo capital. Present at the event the President of the Chamber of Deputies Laura Boldrini. (Photo by Michele Amoruso/Pacific Press)

قضية ريجيني.. تعليق محاكمة ضباط مصريين غيابيا في إيطاليا 14.10.2021

تعود القضية لعام 2016 حين عثر في القاهرة على جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان يجري بحثا عن النقابات العمالية المصرية. القضاء الإيطالي بدأ بمحاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيا، بيد أنه تم تعليق المحاكمة، والسبب؟

Stateless Arabs, known as bidoon, protest to demand citizenship and other rights in Jahra, 50 km northwest of Kuwait City, on January 6, 2012. More than 4,000 stateless people in Kuwait demonstrated for the fourth week, insisting that the only solution to their plight is by getting Kuwaiti citizenship and other human rights. AFP PHOTO/Yasser AL-ZAYYAT (Photo credit should read YASSER AL-ZAYYAT/AFP/GettyImages)

"تمييز" جديد... إيقاف الحسابات البنكية لمئات "البدون" في الكويت 14.10.2021

تعليق الحسابات المصرفية للعديد من عديمي الجنسية في الكويت، والذين يعرفون بـ"البدون"، يزيد من معاناتهم، وسط رفض السلطات تجديد بطاقاتهم، في مسعى يقول منتقدون إنه تمييز بحقهم لدفعهم للاعتراف بهوية أخرى، فماذا تقول السلطات؟
14.09.21 *** KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 14: Mawlawi Amir Khan Muttaqi, Foreign Affairs Minister of Taliban interim government holds a press conference in Kabul, Afghanistan on September 14, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

وفد ألماني رفيع يتفاوض مع مندوبي طالبان في الدوحة 11.10.2021

تقول ألمانيا إن حكومة طالبان الجديدة "حقيقة واقعة" وستواصل علاقتها مع أفغانستان. بينما أكدت طالبان للوفد الألماني في الدوحة التزامها بضمان تأمين الدبلوماسيين ووكالات الإغاثة. فما هي النقاط التي تم التفاوض حولها؟
Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

محادثات "صريحة واحترافية"...واشنطن "تنتظر" من طالبان الأفعال 11.10.2021

أعلنت واشنطن أن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين رفيعي المستوى من طالبان في قطر لبحث قضايا الأمن وحقوق الإنسان بأفغانستان وقضايا أخرى، مشددة مجددا أن الحكم على الحركة سيكون مرهونا بتصرفاتها، لا أقوالها فقط.
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