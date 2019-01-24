 حقن نفسه بسائله المنوي ليتخلص من ألم الظهر .. فكانت الكارثة! | عالم المنوعات | DW | 24.01.2019

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منوعات

حقن نفسه بسائله المنوي ليتخلص من ألم الظهر .. فكانت الكارثة!

يلجأ البعض إلى وصفات منزلية لعلاج بعض الأمراض ظناً منهم أنها قادرة على علاجها. رجل من إيرلندا حقن السائل المنوي الخاص به في ساعده لعلاج آلام الظهر التي كان يعاني منها. فماذا كانت تبعات ذلك؟

Spermien Samenuntersuchung (picture-alliance/dpa/Lehtikuva Martti Kainulainen)

تُعد آلام الظهر من الحالات الشائعة التي يشكو منها العديد من الأشخاص، وعند إصابتهم بالألم يعجزون عن القيام بأعمالهم وواجباتهم اليومية، ما يدفعهم لعيادة الطبيب. وفي غالب الحالات تكون هذه الآلام ناتجة عن ممارسات خاطئة يقوم بها الشخص في حياته اليومية. لذلك تفضل الغالبية استخدام الأدوية للتخلص من هذه الآلام، ولكن هناك بعضاً آخر يلجأ لوصفات منزلية لتخفيف هذه الآلام.

لكن رجلاً من إيرلندا يبلغ من العمر 33 عاماً لجأ إلى طريقة غريبة للغاية. فقد ذكر موقع "كوريي" النمساوي نقلاً عن دورية "أيريش ميديكال" الإيرلندية أن مواطناً حقن السائل المنوي الخاص به في ساعده لشهور عديدة وذلك لتخفيف آلام ظهره. وكان المواطن الإيرلندي قد لجأ إلى مستشفى ميث بمدينة دبلن بعد أن ألمت به آلام ظهر شديدة. وعند إجراء الأطباء الفحوصات الأولية، فوجئوا بانتفاخ ساعده، ما دفعهم إلى القيام بفحوصات دقيقة لمعرفة سبب العدوى الجلدية البكتيرية التي أصابت ذلك المريض هناك.

المفاجأة كانت كبيرة حين أقر الرجل بأنه كان يحقن السائل المنوي الخاص به في ساعده عبر الوريد مرة في الشهر لمدة عام ونصف العام. وكان يرى في هذه الطريقة المبتكرة أفضل علاج لآلام ظهره. وأضاف موقع "كوريي" أن الأطباء قاموا ليس فقط بمعالجة العدوى الجلدية البكتيرية التي أصيب بها ساعد الشخص، وإنما أيضاً آلام ظهره التي تحسنت أثناء فترة إقامته بالمستشفى. كما ذكر الموقع أن الأطباء قاموا باستقصاء للتأكد من حالات مشابهة استخدم فيها السائل المنوي لعلاج الألم. وبالفعل وجدوا دراسة أجرتها جامعة غلاسكو تم فيها حقن الفئران والأرانب بسائلهم المنوي تحت الجلد. لكن لم تكن هناك دراسات مشابهة خصت البشر.

ع.اع/ ي.أ

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    الكاتب: غودرون هايزه/ و.ب


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