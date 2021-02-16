 حقن بلازما الدم.. طريقة جديدة لعلاج تساقط الشعر | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 17.02.2021

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صحة

حقن بلازما الدم.. طريقة جديدة لعلاج تساقط الشعر

ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من الحلول العلاجية الطبية لعلاج تساقط الشعر. وآخر صيحة في هذا المجال هي تقنية حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية. فكيف تعمل؟

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تُسبّب مشاكل الشعر الأرق للعديدين بالأخص الذين يعانون من الشعر الخفيف أو تساقطه وحتى الصلع. لكن مع التطور في الطب التجميلي بات من السهل التخلّص من ذلك عن طريق حقن بلازما الدم، كما ذكر موقع "إم إس إن" الألماني.

في مقابلة أجرتها مجلة "صحة الرجال" الأميركية مع طبيب التجميل في هامبورغ خورخي كاستانيدا حول العلاج بحقن بلازما الدم، قال كاستانيدا: " البلازما غنية بالصفائح الدموية وتحفز على تجديد الخلايا واستعادة مكوناتها وحيويتها التي فقدتها". ويضيف: "في علاج تساقط الشعر، يتم حقن البلازما فقط، أي جزء الدم الغني بالصفائح الدموية، في فروة الرأس بمساعدة إبر دقيقة وعلى وجه التحديد في أماكن يكون فيها الشعر قليلا".

مختارات

يترك التوتر والإجهاد بصماته على صحتنا النفسية والجسمانية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة أقلها زيادة تساقط الشعر لدى الرجال والنساء. وقد لا تنفع علاجات تساقط الشعر في إيقافه. فما الحل؟

مشكلة تساقط الشعر بعد غسله، تعد الأكثر ازعاجا لمن يهمه جمال شعره وصحته، بيد أن هناك سلسلة من الأخطاء التي يرتكبها معظمنا دون دراية ويمكن أن تؤدي لتساقط الشعر وربما تسبب الصلع على المدى الطويل، تعرف عليها.

يعتبر تساقط الشعر من المشكلات المزعجة للكثيرين، لاسيما في سن الشباب. وإلى جانب وسائل العلاج الكيميائية، تساعد بعض المواد الطبيعية والمكملات الغذائية في الحد من المشكلة والمساعدة على نمو الشعر، فإليكم بعض النصائح!

فعند حقن فروة الرأس بالبلازما تقوم بتجديد الخلايا وتحفيز عوامل النمو بشكل مكثف للأوعية الدموية الدقيقة حول جذور الشعر، بحيث يتم إمدادها بالمغذيات بشكل أفضل وبالتالي يتم تحفيز نمو الشعر. ويوضح طبيب التجميل كاستانيدا أنه يقوم بطريقة الحقن الدقيقة "الميزوثيرابي"، أي علاج تجميل طبي غير جراحي، ينقل فيها الفيتامينات والمعادن إلى الطبقة الوسطى من الجلد لتصبح لها مقدرة على إنبات شعر جديد وتغذيته بالشكل السليم.

ولكن هذه الطريقة ليست مثالية تماما، لأن من أصابه الصلع تماما لسنوات، فلن تكون حقن بلازما الدم فعالة بالنسبة له. أما من أصبح شعره ضعيفا في مكان ما من الرأس فهذه الطريقة سيكون لها مفعول والشرط الوحيد أن يكون الشعر لا يزال متواجدا. حيث أن عوامل النمو الموجودة في البلازما تسهل حركة الدم وتنقل المواد العضوية وتحفز تجديد الخلايا، كما يقول خورخي كاستانيدا.

وعملية حقن البلازما هذه آمنة، ولكن قد يترتب عليها عدد من المضاعفات الجانبية التي تتفاوت من شخص إلى آخر ولا تستدعي القلق، مثل كدمات بسيطة في الجلد والتهابات أو تهيج أعصاب الجلد. أما طبيب التجميل المختص كاستانيدا فينصح بتجنب العلاج في حالة الالتهاب الحاد لفروة الرأس والأمراض المعدية واضطرابات تخثر الدم.

ع.اع

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    الكاتب: دالين صلاحية


 

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