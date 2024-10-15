حقن الفيتامينات.. كلفة عالية بدون فوائد ملموسة!

فيما يزداد الإقبال على حقن الفيتامينات التي تعد بتحسين الصحة وزيادة نشاط الجسم بشكل ملحوظ، يثير خبراء الشكوك حول فعالية تلك الحقن باهظة الثمن، وفوائدها الصحية غير المثبتة علميا حتى الآن.

يعاني ملايين الناس حول العالم من نقص الفيتامينات، والذي قد ينتج عن سوء التغذية أو بعض الحالات الصحية. ولمواجهة نقص الفيتامينات يعتمد العديد من الأشخاص على حقن الفيتامينات.

وتعد هذه الحقن وسيلة سريعة لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية، التي يحتاجها من أجل قضاء اليوم بطاقة وحيوية ودون مشاكل كبيرة. ويُلاحظ أن استعمال حقن الفيتامينات يزداد بشكل كبير مع مرور الوقت. بيد أن فعاليتها مازلت موضع تساؤل.

ففي تصريحات نقلتها صحيفة "فرانكفورته روندشاو" الألمانية، قال البروفيسور يان غال مدير عيادة أمراض الكلى في مستشفى لودنشايد إنه: "من منظور طبي، تُعد عمليات الحقن وبعضها باهظة الثمن، مجرد وسيلة لجني الأموال ودون أي فائدة صحية مثبتة".

وتابع البروفيسور الألماني كلامه قائلا: "لا يوجد دليل علمي على أن الأشخاص الأصحاء، والذين لا يعانون من نقص الفيتامينات يستفيدون من مثل هذه الحقن".

وحذر المتحدث ذاته من أن الحقن بجرعات عالية من الفيتامينات غير فعال بالنسبة للأشخاص الأصحاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تلك الحقن قد تُشكل مخاطر جسيمة على الأشخاص، الذي يُعانون من أمراض سابقة.

وقال يان غال:"يجب على الأشخاص الذين يُعانون من تلف الكلى تجنب مثل تلك الحقن، إذ يُمكن أن تتسبب في آثار جانبية غير مرغوب فيها".

وأوضحت صحيفة "فرانكفورته روندشاو" أن استخدام الحقن قد يؤدي أيضا إلى ردود فعل تحسسية، ومشاكل في الدورة الدموية. وأضافت أن أخذ حقن الفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبي.

النظام الغذائي المتنوع هو أفضل طريقة للتعامل مع نقص الفيتامينات، أرشيف. صورة من: Olena Yeromenko/Zoonar/picture alliance

طرق للتغلب على نقص القينامينات

من جهة آخرى، يمكن اتباع مجموعة من الطرق البسيطة والفعالة للتغلب على نقص الفيتامينات، وتزويد الجسم بكل ما يحتاجه من عناصر للقيام بعمله بشكل فعال ودون مشاكل. ومن بين هذه الطرق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة.

وأشار موقع "ستادا" الألماني أن مكافحة نقص الفيتامينات تتم في البداية عن طريق تغيير النظام الغذائي، إذ يُنصح بتناول ما لا يقل عن ثلاث حصص من الخضار وحصتين على الأقل من الفواكه الطازجة بشكل يومي.

أيضا، الاعتماد على الحبوب الكاملة لأنها توفر عناصر غذائية مهمة. كما أن المنتجات الحيوانية مثل منتجات الألبان أو الأسماك واللحوم مهمة جدا لما تتوفر عليه من فيتامينات وعناصر مهمة مثل فيتامين ب 2 والكالسيوم، وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

فضلا عن ذلك، يُنصح بممارسة الرياضة والابتعاد عن شرب الحكول والتدخين. كما أن الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس مهم جدا، ويدعم إنتاج الجسم لفيتامين د المهم، حسب موقع "ستادا" الألماني.

ر.م