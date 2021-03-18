 حقائق يجب أن تعرفها عن البيض! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.03.2021

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صحة

حقائق يجب أن تعرفها عن البيض!

يعتبر البيض غذاء كاملاً لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة لصحة البشر، لذلك ظل عنصراً أساسياً من عناصر النظام الغذائي للإنسان منذ قديم الزمان. كيف يمكننا إذا الاستفادة من البيض بشكل جيد؟

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يعد البيض من الأطعمة المحبوبة عند الناس بكثرة ويتواجد في كثير من أنظمة الغذاء المتوازنة والصحية باعتباره مصدراً للبروتين والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان.

مختارات

كشفت نتائج دراسة حديثة أن تناول كميات كبيرة من البيض يهدد سلامة القلب ويرفع من نسبة الوفيات بأمراضه وأمراض الأوعية الدموية. ما السبب؟

منذ سنوات وعملية فرم ملايين الكتاكيت الذكور أو خنقها تثير الجدل في ألمانيا، وكان المعارضون يأملون أن تتوقف هذه العملية "غير الأخلاقية" عن طريق القضاء، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل من قرار المحكمة بالسماح باستمرار هذه المذابح".

تعد اللحوم الحمراء والبيضاء إلى جانب البيض أشهر مصادر للبروتين الحيواني. لكن هناك العديد من المواد الأخرى الغنية بالبروتين، منها حيوانية وأخرى نباتية. هنا قائمة بأرخص مصادر البروتين.

يعد بيض البط من المصادر الغذائية المهمة التي تحتوي على البروتين والأحماض الأمينية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومركبات مختلفة، لكنه لا يخلو من أضرار لابد من معرفتها.

وحسب موقع "تي أولاين" الألماني هناك العديد من الأسئلة وحقائق حول البيض تشغل بال المستهلكين للحفاظ على صحتهم.

1. كيف يمكن تخزين البيض؟
ينصح بتخزين البيض في الثلاجة بحيث تكون الجهة المدببة نحو الأسفل ما يسمح ببقاء المح في وسط البيضة.

2. كيف نتعرف على البيض الفاسد؟
إذا كان طعم البيضة أو رائحتها غريبة فعادة ما يرجع ذلك إلى خطأ في التخزين، لأن قشرة البيضة تمتص روائح الأطعمة المحيطة بها بسرعة. إذا تم تخزين البيض في الثلاجة بجانب البصل، على سبيل المثال، فإنه لا يأخذ الرائحة فحسب بل يختلف أيضا مذاقه.

3. ماذا تعني النقطة البنية في صفار البيض؟
لا داعي للقلق إذا وجدت نقطة بنية داخل البيضة فهي لا تشير إلى أنها مخصبة ومن الآمن بشكل تام تناولها، فهذه فقط قطع صغيرة من الأنسجة، كما ورد في موقع "أوتوبيا" الألماني. وبما أنه يتم أخذ البيضة بعيداً عن الدجاجة في الوقت المناسب للبيع فلا يمكن أن ينمو أي كتكوت حتى لو تم تخصيب البويضة بالفعل.

4. ماذا يعني إذا كان بياض البيضة سائلاً؟
يتكون بياض البيض من أكثر من 80 في المائة من الماء، وإذا شربت الدجاج المزيد من الماء في الصيف فهذا يؤثر على البيضة وتصبح أكثر سيولة. كذلك البيض غير الطازج يكون أكثر سيولة من البيض الطازج. لذلك ينصح بمراقبة تاريخ الصلاحية لتفادي أي مفاجئة.

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تخلص من بقايا الأطعمة بتوزيع الدجاج في فرنسا

5. هل يمكن حفظ البيض في الفريزر؟
يمكن حفظ البيض طالما كان نيئاً وبدون قشرة لمدة قد تصل إلى 10 أشهرعند 18 درجة مئوية تحت الصفر، أما البيض المسلوق فهو غير مناسب للحفظ في المجمدة.

6. هل يتوجب حفظ البيض في الثلاجة؟
في الـ 18 يوماً الأولى بعد وضع البيض يمكن تخزينه خارج الثلاجة، خلال هذه الفترة تكون القشرة محمية من مسببات الأمراض بواسطة بروتين الليزوزيم. ومع ذلك يجب أن تكون هذه الطبقة الواقية غير تالفة، فإذا تم غسل البيضة أو اتسخت القشرة فسوف تتلف. لذا ينصح بحفظ  البيض في مكانه المخصص في الثلاجة.

7. لماذا لا ينصح بأكل البيض بملعقة فضية؟
في العادة ما تصنع ملاعق تناول البيض من البلاستيك أو مواد أخرى، والسبب أنه إذا لامست ملعقة فضية صفار البيض يحدث تفاعل كيميائي ويتشكل كبريتيد الهيدروجين وكبريتيد الفضة ويصبح طعم البيضة مراً ولون الملعقة أسوداً.

8. هل البيض البني أكثر فائدة؟
لون البيض مرتبط بسلالة الحيوان، فالبيض يأخذ لونه إذا لأسباب جينية بحتة. أما فرق الطعم فليس بسبب لون البيض وإنما بسبب البيئة التي تتربى فيها الدجاجة والعلف الذي تأكله.

ع.اع./خ.س.

  • Bemalte Eier

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    البيض مفيد جدا للجسم بسب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات. والبيضة الواحدة تحتوي في المعدل على 9 غرامات من البروتين و8 غرامات من الدهون. ويحتوي على فيتامين "أ" الذي ينشط النظر عند الإنسان وفيتامين "بي" القابل للذوبان المفيد لعمل الجهاز العصبي وتنفس الخلايا، ومهم لعملية الأيض (التمثيل الغذائي) أيضا.

  • Eier

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    يحتوي البيض على 277 مليغرام كولسترول، بينما يحتاج جسم الإنسان يوميا إلى 300 مليغرام كولسترول على الأكثر، لذلك لا ينصح بتناول البيض يوميا، وإنما ثلاث مرات على الأكثر في الأسبوع، حسب ما توضح زيلكه ريستماير خبيرة التغذية في المؤسسة الألمانية للتغذية لموقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني.

  • 05.12.2012 DW Fit und Gesund Eier

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    يعد بياض البيض (أو زلال البيض) خاليا تقريبا من الدهون ويحتوي على القليل من السعرات الحرارية وأغلب محتواه من البروتينات. ويحتوي بياض البيض على الكثير من الفيتامينات والمعادن، مثل الكاليسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد والفسفور.

  • Symbolbild gepelltes Ei

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    تتركز السعرات الحرارية والكولسترول في صفار البيض، إذ يحتوي الصفار على أكثر من 50 سعرة حرارية وأكثر من 200 مليغرام من الكولسترول.

  • Deutschland Essen Kochen Vegetarisch Hamburger mit Spiegelei

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    هناك عدة طرق لتحضير البيض، مثل قليه في الزيت. والبيض بهذه الطريقة يكون غنيا بالأحماض الدهنية المشبعة وترتفع نسبة الكولسترول فيه، تقول زيلكه ريستماير خبيرة التغذية في المؤسسة الألمانية للتغذية. لذلك لا ينصح خبراء التغذية باستخدام الزيت في قلي البيض، وينصحون أيضا بعدم قلي البيض القديم لأنه قد يسبب التسمم ببكتريا السلمونيلا.

  • Eierschalensollbruchstellenverursacher

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    أما البيض المسلوق فيحتفظ بأغلب مكوناته الصحية وفيتاميناته. وفي هذه الطريقة ينصح خبراء التغذية بعدم استعمال الملح بصورة كبيرة مع البيض لأنه يؤثر على ارتفاع ضغط الدم ومحتوى السوائل في الجسم. وحتى عند سلق البيض لا ينصح باستعمال البيض غير الطازج لأنه قد يسبب التسمم ببكتريا السلمونيلا.

  • Rührei

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    طريقة أومليت (أو البيض المخفوق) تحضر مع الزيت أو الزبدة ويضاف إليها بعض الخضروات أو الحليب. وينصح خبراء التغذية عند تناول البيض بهذه الطريقة بتجنب الحليب كامل الدسم وعدم استعمال كميات كبيرة من الزيوت.

  • 26.11.2012 DW EUROMAXX Gericht Omelett Lyon

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    وترحب الخبيرة زيلكه ريستماير، كما نقل موقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني عنها، باستعمال الخضار الطازجة مع البيض كونها تعطي للطبق مكملات طبيعية مفيدة للجسم. وينصح بالاستغناء عن تناول صفار البيض عند تحضيره بطريقة أومليت.

    الكاتب: زمن البدري


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