 حقائق حول كيفية اختراق الهواتف الذكية؟ | عالم المنوعات | DW | 25.01.2020

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منوعات

حقائق حول كيفية اختراق الهواتف الذكية؟

مزاعم اختراق ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لهاتف رئيس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست، جيف بيزوس، سلطت الضوء على أمن الهواتف الذكية والأدوات السرية التي تستخدم في اختراقها.. فكيف يتم اختراق الهواتف الذكية؟

بإمكان أي شخص يملك السيطرة الكاملة على الهاتف الذكي أن يحيله فعليا إلى جهاز مراقبة قوي للتجسس على صاحب الهاتف

بإمكان أي شخص يملك السيطرة الكاملة على الهاتف الذكي أن يحيله فعليا إلى جهاز مراقبة قوي للتجسس على صاحب الهاتف

تعمل الهواتف الذكية من خلال مجموعة تطبيقات بموجب نظام تشغيل خاص بالهاتف، فضلا عن مستقبلات وعدسات وأجهزة استشعار. وينطوي كل هاتف ذكي على عيوب محتملة، تسمى أحيانا أخطاء برمجية، يمكن أن تجعل نظام التشغيل ينهار‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬أو يتصرف على نحو غير متوقع عند استقبال رسالة تنطوي على خداع ما أو ملفات تحتوي على برامج خبيثة.

وحتى إن كانت هذه الثغرات صغيرة، فهي يمكن أن تتيح للمتسللين السيطرة على الجهاز. ولهذا يعمل الكثير من المطورين لضمان إغلاق هذه الثغرات الصغيرة ولكن يبقى من المستحيل فعليا ضمان الأمان التام.

مختارات

وبمجرد دخول المتسللين للهاتف، فإن الاحتمالات تكون كبيرة ومخيفة فبإمكان أي شخص يملك السيطرة الكاملة على الهاتف الذكي أن يحيله إلى جهاز مراقبة قوي ويتتبع أماكن المستخدمين سرا ويحصل على نسخ من بريدهم الإلكتروني ورسائلهم الفورية وصورهم.

وفي وثيقة صادرة عام 2015 حول قدرات برنامج بيغاسوس للتجسس، تتضح قدرة البرنامج على مراقبة أدق التفاصيل في حياة الهدف كإرسال تنبيهات إذا دخل الهدف منطقة معينة، على سبيل المثال، أو إذا ما التقى هدفان أو إذا اتصل الهدف برقم معين.

كما تظهر الوثيقة، التي أصبحت معلنة في إطار دعوى قضائية رفعتها شركة واتساب ضد مجموعة إن.إس.أو المالكة للبرنامج، كيف يمكن أيضا تسجيل الضغطات على لوحة المفاتيح والتنصت على الاتصالات الهاتفية.

ووفقا للوثيقة، يمكن تحميل برنامج التجسس على هاتف الضحية من خلال حثه على الضغط على روابط خبيثة أو رسائل نصية مخادعة، إلا أن الجواسيس يفضلون برمجيات الرسائل التي تقوم بتحميل نفسها على هواتف المستخدمين خلسة.

وتقول شركة إن.إس.أو وغيرها من شركات برمجيات التجسس إن استخدام منتجاتها يتم بطريقة مسؤولة، إذ لا يتم بيعها سوى للحكومات أو لأغراض مشروعة، ولكن أصبحت مثل هذه الأقاويل المتعلقة بالاستخدام المسؤول مثار شك.

ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقامت شركة واتساب دعوى قضائية ضد شركة إن.إس.أو لاتهاماها باستغلال خطأ تقني في تطبيق واتساب للاتصال عن طريق الفيديو بغرض اختراق 1400 مستخدم على مستوى العالم في الفترة ما بين 29 أبريل/نيسان وحتى 10 مايو/أيار 2019.

وكانت برامج أخرى مملوكة من شركة "هاكينج تيم" الإيطالية تم استخدامها للتجسس على معارضين في إثيوبيا والشرق الأوسط، فيما توصل باحثون لأدلة على استخدام برمجيات مملوكة من شركة تجسس أخرى  باسم "فين سباي" ضد أهداف في تركيا.

د. ب/هـ.د (رويترز)

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    الفيل في الغرفة

    قال كريستيان جوك المدير الإداري لشركة " معارض برلين" في كلمته الافتتاحية إن أجهزة التلفاز لن تحتل مركز الصدارة في المعرض هذا العام، بل إن الهواتف الذكية سيكون لها الاهتمام الأكبر مع انتشار شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم. وقال إن بدء تشغيل شبكات الجيل الخامس سيحدث نقلة نوعية في عام 2020.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (AFP/Getty Images/T. Schwarz)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    التلفاز لم يلقى حتفه بعد

    أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الرقمية اليومية ، ولكن لا يزال هناك طلب على الأجهزة الأكبر حجمًا مثل أجهزة التلفاز. وفقًا لمارك وايتن من شركة أمازون ، ستصبح أجهزة التحكم عن بُعد (الريموت كنترول) غير ضرورية بعد تطبيق نظام التحكم الصوتي.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/AP Photo/M. Sohn)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    تنفيذ الأوامر الصوتية

    المساعدون الصوتيون. يستمعون إلى ما نقوله ثم يقومون بتنفيذ أوامرنا مثل تشغيل الميكروويف أو الراديو حتى لا نحرك أصابعنا، هذه نقلة نوعية كبيرة للبشرية! في الصورة ، يعرض أحد الموظفين مكبر صوت لاسلكي.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    وفرة المساعدين في المنزل

    "ميلي"، شركة ألمانية تصنع الأجهزة المنزلية منذ فترة طويلة .توضح الصورة أعلاه موظفة تقدم نموذجًا جديدًا للمكنسة الكهربائية. يتميز المعرض باحتوائه على مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية، حيث أصبح الكثير منها الآن قادرا على فعل أشياء لا يمكن لأحد أن يحلم بها منذ عقد أو عقدين.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (AFP/Getty Images/T. Schwarz)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    تنظيف الواقع الافتراضي

    قد يسأل الكثيرون ما الذي يفعله الرجل بنظارات الواقع الافتراضي ومكنسة كهربائية؟ الجواب هو أنه يستخدم النظارات للتحكم بالمكنسة الكهربائية وتنظيف الزوايا التي يريدها. من المفترض أن يكون هذا هو مستقبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية، لكن لا يزال هناك بعض الوقت .

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    تشجيع الابتكار

    بالنسبة للجهات الفاعلة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية وصناعة الأجهزة المنزلية ، تحول معرض IFA الدولي في برلين إلى حدث سنوي لا ينبغي تفويته. يضم المعرض أيضا، مرحلة للابتكار حيث تقدم الشركات الناشئة ومختبرات البحوث والجامعات والشركات الفردية منتجاتها وحلولها الحديثة.


مختارات

الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

يبدو أن معرض IFA الدولي في برلين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة أنه جاء بالتزامن مع قرب تشغيل شبكة الجيل الخامس، التلفاز حاضر بقوة في المعرض رغم ازدياد شعبية الهاتف الذكي. (06.09.2019)  

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