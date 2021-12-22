حفلات فنية وفعاليات مختلطة بالسعودية.. ترحيب وانتقادات بالجملة!

"أنا لا أعزف الموسيقى للساسة، أنا أعزفها للناس". كانت هذه كلمات عازف الدي جي الفرنسي ديفيد غوتا، الذي عزف موسيقاه في مهرجان ساوندستورم في السعودية نهاية الأسبوع الماضي، لوكالة أسوشيتيد برس.

كانت هيئة الترفيه بالسعودية قد أعلنت إقامة مهرجان موسيقي لمدة أربعة أيام استمر ما بين 16 و20 ديسمبر/كانون الأول، حفل اتسم بالكثير من أوجه التشابه مع حفلات أخرى عادة ما تقام في أوروبا بحسب ما نشرت بلومبيرغ.

انطلق حفل ساوندستورم MDLBEAST Soundstorm 2021 في ضواحي الرياض، عاصمة الدولة المحافظة اجتماعياً، وضمت عدداً من أشهر عازفي الدي جي على مستوى العالم مثل Martin Garrix وDavid Guetta وTiësto.

يقول ديفيد غيتا: "إذا كان علي أن أعزف الموسيقى فقط في البلدان التي أتفق فيها بشكل كامل مع أصحاب السلطة، أعتقد أنني سأبقى في المنزل."

في الفترة التي سبقت المهرجان، كانت هناك دعوات لمقاطعة المهرجان بسبب حالة حقوق الإنسان في السعودية.

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان على موقعها نداء للفنانين للمشاركة في المهرجان الموسيقي فقط إذا رفعوا أصواتهم على المسرح من أجل احترام حقوق الإنسان.

كان جيف ميل Jeff Mills أحد العازفين المشاركين في المهرجان. دافع جيف علنًا عن قراره بعزف الموسيقى في السعودية على حسابه في موقع فيسبوك في نهاية نوفمبر.

في المنشور الذي لم يعد ممكناً الوصول إليه الآن ، كتب جيف أنه متأكد من أنه "لا يتفق مع منظمي الحفل في السعودية." ومع ذلك، قال: "لا ينبغي إدانة الجماهير بسبب حكومتهم. قال ميلز إن مقاطعة المهرجان لن تؤدي إلا إلى زيادة عزلة الشباب".

مئات الآلاف من الزوار رغم كورونا

وبحسب ما نشر موقع انسايدر، أكد منظمو المهرجان أن 200 ألف شخص حضروا في اليوم الثاني وحده، مما يجعله أحد أكبر الأحداث الموسيقية التي شهدت حضورًا في العالم ، حسبما ذكرت صحيفة سعودي غازيت.

من جانبها قالت وكالة بلومبرغ إن "النساء والرجال رقصوا" مع انطلاق الموسيقى الإلكترونية، وأن الفعالية توقفت فقط مؤقتًا لمدة 15 دقيقة حينما رفع الأذان. تقول بلومبيرغ إن النساء اللواتي شاركن في الحفل ارتدين كل شيء أنواع الملابس من "السراويل الضيقة" إلى "الجلباب الكامل والحجاب ".

وتحظر السعودية القنب والكحول والمثلية الجنسية، لكن بلومبرغ وصفت أجواء الاحتفال بأنها كانت أشبه بالكرنفالات الأوروبية، حيث تم تجاهل هذه القواعد على ما يبدو.

تريد المملكة العربية السعودية أن تغير الصورة النمطية المحفوظة عنها

كان الحدث الموسيقي واحداً من فعاليات متعددة في قائمة الأنشطة لهذا العام، ريما بهدف تسويق صورة بصرية أكثر نعومة وعلمانية للمملكة، بحسب ما نشر موقع انسايدر. بل إن بعض وسائل الإعلام الغربية اتهمت غيتا ومن شاركوا من الفنانين في الحفل بالمشاركة في "غسيل سمعة النظام السعودي ومحاولة التغطية على سجلها السيء في استغلال العمالة الاجنبية والإساءة للنساء":

سباق الفورمولا 1 وجاستن بيبر

ومؤخراً، استضافت السعودية سباق الفورمولا 1 واثنين من بينالي الفن. ففي أواخر نوفمبر، تعرض نجم البوب ​​الكندي جاستن بيبر لانتقادات شديدة بسبب مشاركته في فعاليات سباق الفورمولا 1 في السعودية.

وقالت هيومن رايتس ووتش في ذلك الوقت إن المملكة كانت تستغل الحدث الرياضي "لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع" ودعت من خلال تويتر تحت هاشتاغ # Bieberfans4humanrights لثني نجم البوب ​​الكندي عن المشاركة في الفعاليات لكن دون جدوى.

كما تم افتتاح مدينة ملاهي ضخمة كجزء من رؤية السعودية 2030، والتي تعد إطارًا استراتيجيًا لتنويع مصادر دخل الدولة بعيداً عن النفط والتوجه نحو الترفيه والسياحة.

ويحاول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ عام 2017 تطبيق فكرة الانفتاح الاجتماعي للمملكة المحافظة لعدة أسباب منها جذب السياحة. نتيجة لذلك، تم إلغاء الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات منذ عقود ، وتم السماح بإقامة الحفلات الموسيقية بمشاركة النساء والرجال، وهو ما حدث في مهرجان ساوند ستورم، الذي أقيم لأول مرة في عام 2019.

وقبل انطلاق فعاليات المهرجان، دعا فينزل ميكالسكي، مدير هيومن رايتس ووتش في ألمانيا - عبر تغريدة على تويتر - الفنانين الذين قرروا السفر إلى السعودية إلى التفكير فيما إذا كانوا يريدون دعم سياسة قادة هذا البلد بمشاركتهم في المهرجان:

ومع ذلك ، تزامنت "الإصلاحات" مع حملة قمع ضد منتقدي النظام السعودي والذي تصاعدت الانتقادات ضده بشكل كبير بعد واقعة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في واقعة يشتبه أن الفرقة المنفذة لها كانت تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عماد حسن