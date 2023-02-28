حظر تطبيق تيك توك على أجهزة المفوضية والبرلمان الأوروبيين

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (28 فبراير/شباط) إن البرلمان الأوروبي قرر حظر تطبيق تيك توك الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة على هواتف أعضائه لأسباب أمنية، ليصبح بذلك أحدث مؤسسة في التكتل تتخذ هذه الخطوة.

وأوضح المسؤول أن الحظر سينطبق أيضاً على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى. وتم إبلاغ أعضاء البرلمان الأوروبي عبر البريد الإلكتروني أنه يجب حذف التطبيق من أجهزة البرلمان بحلول 20 مارس، وفق ما أكد متحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)

وحظرت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تيك توك أيضاً على هواتف الموظفين المرتبطة بالخدمة، مما يؤكد المخاوف المتزايدة إزاء الشركة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية وما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية استغلال التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو خدمة مصالحها. وسيدخل الحظر اعتبار من اعتبارًا من منتصف مارس القادم.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت من قبل أن الوكالات الحكومية لديها 30 يوماً لضمان عدم استخدام التطبيق الالكتروني على الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى.

وتيك توك محظور على الأجهزة المملوكة للحكومة التي يستخدمها موظفو مجلس الشيوخ الأمريكي. واتخذت كندا قراراً مشابهاً أمس الاثنين كما حظرت الهند التطبيق.

وتنفي بكين مراراً وجود مثل هذه النوايا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في بكين إنه "يجب على الحكومة الأمريكية أن تحترم بجدية مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة"، مضيفة أنه يجب "إنهاء القمع غير المبرر للمؤسسات ذات الصلة، وخلق بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات من جميع أنحاء العالم".

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)