 حظر النقاب في أوروبا.. خارطة تتسع لتصل الدنمارك | معلومات للاجئين | DW | 31.07.2018

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معلومات للاجئين

حظر النقاب في أوروبا.. خارطة تتسع لتصل الدنمارك

قرر البرلمان الدنماركي حظر النقاب في الأماكن العامة، وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من آب/ أغسطس. وإلى جانب الدنمارك هناك دول أوروبية أخرى تعتمد قانوناً مماثلاً منذ عدة سنوات، فما هي؟

Deutschland Salafismus Frauen (picture alliance/dpa/B. Roessler)

يشير حظر التغطية عادة إلى تلك الأغطية التي تخفي جزءاً كبيراً من الوجه أو بالكامل، وتدخل من ضمنها أيضاً الأقنعة أو بعض الخوذات. لكن في بعض الدول الأوروبية فإن الحظر يشمل بالأخص ارتداء ملابس دينية مثل النقاب و البرقع. لذلك يقصد في كثير من الأحيان من حظر التغطية أيضاً حظر البرقع. البرقع هو عبارة عن حجاب كامل للجسم، بما في ذلك العينين أيضاً واللاتان تخبئان وراء نوع من القماش يشبه الشبكة وذلك للسماح لمن ترتديه بالرؤية. في حين أن النقاب هو عبارة عن حجاب أو غطاء للوجه، ولا يغطي العينين. فيما يلي قائمة بالبلدان الأوروبية، التي تحظر تغطية الوجه أو بالأحرى النقاب:

حظر النقاب في أوروبا بدأ من فرنسا

فرنسا كانت أول دولة أوروبية تحظر ارتداء البرقع والنقاب. وقد بدأ العمل بقانون منذ شهر نيسان / أبريل عام 2011. وتفادياً للاتهامات بالتمييز، لا يشير النص القانوني بشكل صريح إلى الحجاب الديني، وإنما جاء في صياغة مفتوحة : "لا يُسمح لأحد بارتداء قطعة ملابس في الأماكن العامة والتي تعمل على تغطية الوجه ".

مختارات

منتقدة محاولات وصم التقصي عن ممارسات مثل الزواج المبكر أو النقاب على نحو زائف "بالعنصرية أو الإسلاموفوبيا أو الاستعمار الحديث"، طالبت منظمة الأحزاب في البرلمان الألماني بالعمل على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. (04.04.2018)

يمكن أن يكون لقرار حظر النقاب، الذي اتخذ في بلد تحكمه أحزاب وسطية منذ الحرب العالمية الثانية، تداعيات في بلدان أوروبية أخرى. بحيث يشجع ساسة وأحزابا متشددة، على التشدد أكثر تجاه الإسلام والمهاجرين. (11.10.2017)

و منذ عام 2004 يحظر القانون في المدارس ارتداء أي قطعة ملابس دينية، بما في ذلك ارتداء الحجاب. ووفقاً للتقديرات، فإن ألفي امرأة فقط تأثرن بقانون حظر ارتداء البرقع والنقاب في فرنسا. إذ أن من بين الخمسة ملايين مسلم في فرنسا، تبلغ نسبة مرتديات النقاب أو البرقع حوالي ألفي امرأة.

 بلجيكا تحذو حذو فرنسا

منذ شهر تموز/ يوليو عام 2011 ، تحظر بلجيكا هي الأخرى النقاب في الأماكن العامة. ومن لم تلتزم بالقانون، عليها توقع العقوبات والتي قد تبدأ من دفع غرامات وصولاً إلى أحكام بالسجن قد تصل إلى سبعة أيام. وعلى غرار فرنسا، يؤثر قرار الحظر على عدد قليل جدًا من النساء. إذ بحسب التقديرات، فإن نسبة مرتديات النقاب أو البرقع في بلجيكا تبلغ حوالي 300 امرأة، من نسبة مليون مسلم في البلاد.

هولندا تقر حظراً محدوداً على النقاب

 كما حظر البرلمان الهولندي النقاب في عام 2016. لكن منذ ذلك الحين، لم يتم حظر الحجاب الكامل للجسم وحجاب الوجه المقصود به النقاب في جميع أنحاء البلاد، ولكن الحظر اقتصر فقط على المباني الحكومية ووسائل النقل العام والمدارس والمستشفيات. وتصل غرامة انتهاك قانون حظر النقاب في هذه الأماكن المذكورة إلى 400 يورو. وكما هو الحال في كل من فرنسا وبلجيكا، فإن نسبة مرتديات البرقع والنقاب في هولندا منخفضة للغاية. وتقدرها الحكومة بحوالي 100 امرأة.

Deutschland Salafismus Frauen (picture alliance/dpa/U. Deck)

قانون حظر النقاب في الدنمارك سيدخل حيز التنفيذ في الأول من آب / أغسطس 2018

 استثناءات في بلغاريا

على خطى هولندا، أقرت بلغاريا حظر النقاب في عام 2016. كما وضعت أيضاً عقوبات ضد انتهاك قانون الحظر، ولكن الغرامة في بلغاريا كانت أعلى بكثير منها في باقي الدول والتي وصلت إلى حوالي 750 يورو أو أكثر. غير أن قانون حظر النقاب في بلغاريا لم يشمل جميع الأماكن العامة. وظلت هناك استثناءات شملت أماكن الرياضة والعمل والأماكن المخصصة للصلاة.

حظر النقاب في النمسا

 دخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في النمسا منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017 عام. وبموجب قانون حظر تغطية الوجه، المصطلح عليه بشكل مختصر بـ AGesVG يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة للعيان انطلاقاً من الذقن إلى خط الشعر. وفي حالة لم تكن كذلك، يجب دفع غرامة مالية قد تصل إلى 150 يورو.

الدانمارك تلحق بالركب مؤخراً

 ابتداء من الأول من آب/ اغسطس 2018، يمنع الانتقاب الكامل في الدنمارك. وفي نهاية شهر أيار/ مايو 2018 مرر البرلمان الدنماركي قانون منع ارتداء النقاب بأغلبية 75 صوتاٍ، مقابل 30 صوتاً معارضاً للقانون. ويُلزم القانون المخالفات بدفع غرامة تصل الى 135 يورو للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة، ترتفع الغرامة بمعدل عشرة أضعاف.

 محط نقاش في دول أخرى

حظر النقاب كان محط نقاش في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج. وفي إسبانيا، كان هناك حظر محلي لارتداء النقاب في أجزاء معينة من كاتالونيا، لكن سرعان ما تم إلغاؤه. أما في إيطاليا، لا يوجد نقاش حول حظر الحجاب الكامل أو النقاب، إذ كان هناك حظر عام على ارتداء الملابس التي تجعل من الصعب تحديد الهوية منذ سبعينات القرن الماضي.

 ماركو مولر/ إ. م

  • Frankreich Zwei Frauen tragen Burkini am Strand

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    قررت ثلاث مدن فرنسية منع لباس "البوركيني" للسباحة الذي ترتديه بعض المسلمات والذي يغطي كامل الجسم. ومن بين هذه المدن مدينة "كان" التي وقع محافظها ديفيد ليسنار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي قرارا يلزم بأن تحترم ملابس البحر "الأخلاق الحميدة" وتحترم "فصل الدين عن الدولة"، وكذلك قوانين النظافة وأمن السباحة في سواحل الريفييرا.

  • Frankreich - Niqab Verbot

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010. ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.

  • Belgien Brüssel Stadtteil Molenbeek nach Terroranschlägen in Paris

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة. ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.

  • Schweiz Burkaträgerin in Zürich

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2016.

  • Bildergalerie Amsterdam

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    الحكومة الهولندية بدورها قررت العام الماضي فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.

  • München Frauen mit Kopftüchern

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    بعد مرور ست سنوات على استصدار فرنسا لقانون منع النقاب، وصل النقاش حول النقاب أو البرقع إلى ألمانيا. وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون حظرا شاملا له، إلا أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية الألمانية.

  • Deutschland Niqab - Trägerin in Bad Godesberg

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    ترى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن البرقع (النقاب) يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع. وقالت ميركل في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر الجمعة (19 آب/ أغسطس): "من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أية فرصة للاندماج".

  • Berlin Innenministerkonferenz Thomas de Maiziere

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير دعا الجمعة (19 آب/ أغسطس 2016) في ختام اجتماع مع وزراء داخلية الولايات إلى منع جزئي للنقاب ولاسيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دي ميزيير "إننا متفقون على رفض النقاب، كما أننا متفقون على فرض مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا في مجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية (...).

    الكاتب: ع.ش


مختارات

مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

بعد قرار بعض المدن الفرنسية حظر الـ"بوركيني" أو إعلان اعتزامها فرض منعه، تجدد النقاش حول "اللباس الإسلامي" في أوروبا، خاصة مع احتدام الجدل في ألمانيا حول منع النقاب بشكل كلي ومدى توافق ذلك مع مبادئ الدستور الألماني. (19.08.2016)  

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