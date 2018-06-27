 حضور باهت للمرأة في اللوائح الانتخابية في موريتانيا | ثقافة ومجتمع | DW | 18.07.2018

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ثقافة ومجتمع

حضور باهت للمرأة في اللوائح الانتخابية في موريتانيا

على الرغم من أن المرأة الموريتانية قد قطعت أشواطا متقدمة في مجال المشاركة السياسية، إلا أن تمثيلها في اللوائح الانتخابية لبعض الأحزاب للانتخابات القادمة جاء باهتا. وزيرة سابقة تتحدث عن أسباب ذلك وتقدم بعض المقترحات.

Wahl-Veranstaltung von Wiamm Party in Mauretanien (Mauretanien News Agency/A.Abiah)

أظهر الإعلان عن لوائح ترشيحات لبعض الأحزاب والقوى السياسية الموريتانية التي ستخوض معركة الانتخابات البلدية والتشريعية ومجالس الولايات، المقرر إجراؤها في الأول من أيلول/ سبتمبر 2018 ضعفا على مستوى تمثيل النساء في هذه اللوائح .

وستشهد هذه الاستحقاقات المقبلة أكبر مشاركة سياسية عرفها البلد، بعد إعلان أحزاب المعارضة المشاركة في هذه الانتخابات، بعد أن قاطعتها على مدى ثلاث استحقاقات متتالية سابقة. وتأتي هذه الانتخابات قبيل فترة وجيزة من انتهاء آخر ولاية دستورية للرئيس الموريتاني الحالي محمد عبد العزيز.

تمثيل ضعيف جدا

"تمثيل النساء كان ضعيفا جدا ولم يحترم نصوص الحزب الداخلية ولا أهداف الألفية ولا توصيات القمة الإفريقية"، هذا ما صرحت به السيدة بطريقة هاشم الناشطة في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، حيث ترشح الحزب في كل الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني البالغة 219 بلدية وكان حظ النساء منها 8 سيدات فقط.

Seniya Sidi Haiba, ehemalige Ministerin in Mauretanien (Seniya Sidi Haiba)

وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السابقة السنية منت سيدي هيبة

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السابقة السنية منت سيدي هيبة متحدثة إلى DW عربية، "أن التعامل الحزبي مع المرأة في موريتانيا لايزال بعيدا عما تطمح إليه النساء من إشراك فعلي في القرار والتنفيذ والترشيح".

في الوقت الذي تعد غالبية المنخرطين في عضوية الأحزاب الموريتانية من النساء، إلا أن تمثيلهم ما زال ضعيفا في اللوائح الانتخابية، حيث أن أغلب اللاتي وردت أسماؤهن فيها كان بفعل قانون " الكوتا" النسوية، وليس بسبب الإرادة السياسية من قبل الأحزاب الموريتانية. يشار إلى أن عدد الأحزاب السياسية في البلد وصل إلى أكثر من مئة حزب، منها سبعة تقودها نساء.

وتضيف منت سيدي هيبة، أن اعتماد الأحزاب السياسية في ترشيحاتها على الأطر القبلية وسيطرة العقليات والصور النمطية التي يرسمها المجتمع للمرأة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر والأمية في صفوف النساء، تسببت جميعا في ضعف تمثيل المرأة.

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ما هي تحديات طلاب موريتانيا؟

استحداث نظام الكوتا

من جهته، يرى الدكتور محمد بباه ولد عبد الله، الباحث الاجتماعي والأستاذ في جامعة نواكشوط، أن المرأة الموريتانية قطعت أشواطا متقدمة في مجال المشاركة السياسية مقارنة بنظيراتها في الدول العربية وبشهادة منظمات دولية وهيئات عليا، حيث تقلدت مناصب كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجل، فقد تقلدت المرأة في فترة قريبة رئاسة الدبلوماسية الموريتانية، في سابقة في العالم العربي، كما شغلت عددا معتبرا من الوزارات و مناصب الأمناء العامون للوزارات ورئاسة إدارات مؤسسات عمومية .

مختارات

بعد تصريح مسؤول حزبي بأن موريتانيا جزء من المغرب، أكد رئيس الحكومة المغربية أن هذه التصريحات غير مسؤولة ولا تتماشى مع ثوابت الدبلوماسية المغربية. هذا فيما قرر الحزب الحاكم في موريتانيا قطع صلاته بحزب الاستقلال المغربي. (28.12.2016)

رغم حظر العبودية رسمياً في موريتانيا منذ 1981 إلا أنها مازالت تشهد حالات ممارسة للعبودية. وقبل نحو ثلاثة أعوام تبنت موريتانيا قانوناً جديداً يشدد العقوبة على مرتكبي تلك الجريمة، وطُبق الآن على رجلين وامرأة. (30.03.2018)

وكان البرلمان قد صادق في عام 2006 على منح نسبة كوتا تتكون 20 % للنساء من مقاعد البرلمان، وسمح لهن بترأس أحزاب. و كان من المرجح، يضيف الباحث الاجتماعي والأستاذ في جامعة نواكشوط، أن تكون الفرصة مواتية للوصول لعدد أكبر من المرشحات، نظرا لكفاءتهن ونظرا لقوة إقبال العنصر النسائي على الترشح، فالمرأة تشكل نسبة (52%) من حجم الناخبين، وكذلك بسبب القانون النسبي الذي من المفروض أن تجري الانتخابات المقبلة على أساسه.

جهود مشتركة

يرى الباحث الموريتاني ولد عبد الله، أنه لا يكتمل بناء الوطن إلا إذا كانت هناك جهود مشتركة بين الرجل والمرأة، حيث يستفيد الوطن من طاقة المرأة الإيجابية. وفي نفس السياق، اعتبرت منت سيدي هيبة أن مشاركة المرأة في القرار السياسي وفي رسم السياسات العامة ضرورة لا محيد عنه، حيث تعطي القوانين الموريتانية فرص متكافئة للمرأة والرجل في كافة المجالات، كان آخرها في مجال القضاء الذي سمح مؤخرا بعمل المرأة به، ما سمح بتعيين قاضيتين .

توسيع المشاركة

وترى الوزيرة السابقة أن العمل على توسيع مشاركة المرأة السياسية يستدعي "التزام السلطات العمومية بترقية المرأة من خلال تمكينها من التعليم والتكوين المستمر وتمويل النشاطات الاقتصادية التي تؤمن للمرأة استقلال القرار السياسي".

واقترحت الوزيرة السابقة فرض نسب معتبرة للنساء في الوظائف العامة، من خلال سن قانون يوسع مشاركة المرأة بنسبة تصل إلى 50 بالمائة في جميع وظائف الدولة.

جهود كبيرة تبذلها المرأة الموريتانية لفرض مكانتها اللائقة في المشهد السياسي من جهة، وعجز كبير عن تمثيل مقبول لها في بعض اللوائح الانتخابية من جهة أخرى، يجعلها معلقة بين طموحات الوصول وإكراهات الواقع.

اتفرح أحمد دوله

  • Wrapped in a vibrant pink scarf, Schweda, sits on the ground with one of her children

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    مولودة بالأغلال

    ولدت شفيده في موريتانيا ووجدت نفسها تحت وطأة العبودية كما هو حال إخوتها. وبعد أن نجح أخوها معطى الله في تحرير نفسه، أنقذها مع أطفالها في مارس/ آذار 2013.

  • A boy sits in rubbish along the side of a road

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    الفقر المدقع

    بعد ربع قرن من الجفاف الذي شهدته موريتانيا تحول مجتمع البدو الرحل إلى مجتمع مستقر.غير أن هذا التحول المجتمعي كان صعبا، حيث أصبح معدل البطالة في البلاد 40 في المئة، والكثير من الناس اضطروا للعيش بأقل من دولار واحد في اليوم.

  • A young boy stands in front of a makeshift house

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    العيش في "غيتو"

    على مشارف العاصمة نواكشوط توجد الأحياء الفقيرة، حيث يعيش عبيد سابقون، بالإضافة إلى سكان الأرياف الفقراء في غيتو على شاكلة أكواخ الصفيح.

  • Dressed in a patterned scarf, Mbarka sits holding a young boy

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    مبادرات المجتمع المدني

    العبودية في موريتانيا لا تشكل الاستثناء. فمباركة ولدت كأمة، وكانت مجبرة على خدمة إحدى العائلات الغنية في نواكشوط. في عام 2011 وبدعم من الناشط بيرام عبيد ومنظمته "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق في موريتانيا" استطاعت مباركة أن تتحرر.

  • Portrait of Messaoud Boubacar and former slave Matallah

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    النضال من أجل الحرية

    مسعود ابوبكر (يسار) هو ناشط في منظمات غير حكومية لمناهضة العبودية، وهو الذي ساعد معطى الله (يمين) وأخته وأطفالها التسعة في الانعتاق من براثن العبودية. ينتمي الاثنان إلى أثنية الحراطين، أي الأفارقة السود، وهي الإثنية التي يتم استعبادها من قبل بعض البيض في موريتانيا سواء من العرب أو الأمازيغ.

  • A woman stands in a doorway to a makeshift shack

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    أرقام مخيفة

    يعيش الحراطين في أسف السلم الاجتماعي والاقتصادي ولا توجد إحصائيات موثقة حول توزيع السكان. ولكن المنظمات الحقوقية تقدر نسبة العبيد في المجتمع الموريتاني بين 10 إلى 20 بالمائة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة.

  • A young girl wearing a dress stands alone in a makeshift house

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    مجتمع خال من الآباء

    "في مجتمع العبودية لا يوجد آباء"، كما يقول مسعود أبو بكر الناشط في مجال مناهضة العبودية. يغيب دور الأب تماما، حيث أن المستعبِدين "يمتلكون" النساء، وعندما يصبحن حوامل ويصبح لديهن أطفال، يتم بيعهن أو يفعلون بهن ما يشاؤون.

  • Portrait of Yarg, a boy of 11

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    العدالة الغائبة

    في يمين الصورة يظهر الطفل يرق البالغ من العمر 11 عاما، وهو من العبيد القلائل الذين نجحوا في تقديم مستعبديهم إلى المحاكمة . تم الحكم على الرجل بسنتين سجنا، في جريمة من المفروض أن يكون أخف حكم فيها هو عشر سنوات سجنا.

  • Men ride donkey carriages through a rubbish-filled street

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    الهوة بين الفقراء و الأغنياء

    موريتانيا واحدة من أغنى بلدان غرب افريقيا، ومع ذلك فأن مداخيل الصيد البحري والموارد المعدنية لا تجد طريقها إلى كافة شرائح الشعب الموريتاني.

  • A woman sits on a dirt floor caring for a child

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    استعادة الكرامة

    يعيش معطى الله اليوم رفقة زوجته وابنه في فقر مدقع، ولكن بالرغم من كل التحديات التي ينبغي أن يواجهها، إلا أنه استعاد كرامته الإنسانية والأمل في مستقبل أفضل.

    الكاتب: روبرت آشر/ صفاء فاقي/ ريم نجمي


مختارات

العبودية في موريتانيا: واقع مرير

ما تزال العبودية في موريتانيا حاضرة بقوة في المجتمع الموريتاني، فحوالي عشرين بالمئة من السكان البالغ عددهم ثلاث ملايين ونصف يعيشون تحت وطأة العبودية، في مجتمع تجذرت فيه التفرقة الإثنية والعنصرية. (14.09.2013)  

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ما هي تحديات طلاب موريتانيا؟  

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