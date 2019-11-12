 حصيلة ثقيلة وسط استمرار الغارات الإسرائيلية في غزة | أخبار | DW | 13.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

حصيلة ثقيلة وسط استمرار الغارات الإسرائيلية في غزة

استمر التصعيد لليوم الثاني على التوالي مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق صواريخ على اسرائيل، ومع ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 22، فيما أعلنت إسرائيل مواصلتها لضرب حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

Israel - Palästina - Konflikt l Raketenangriffe auf Israel (picture alliance/AA/A. Amra)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء (13 نوفمبر/ تشرين ثاني 2019) عن ارتفاع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 22 منذ أمس في غارات إسرائيلية على القطاع. وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم، إن 22 شخصا بينهم سيدة قتلوا منذ يوم أمس فيما أصيب 69 آخرون بجروح مختلفة. وأوضحت الوزارة أن 12 شخصا قضوا في غارات إسرائيل منذ صباح اليوم.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة أنه رصد أكثر من 50 غارة جوية و21 اعتداء قصف بالمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة موضحا أن 48 منزلا تضررت كليا وجزئيا بفعل الغارات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه "موجة واسعة من ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة كثف فيها من وتيرة الغارات ونوعية الأهداف".

مختارات

وسط أجواء مشحونة تنذر بتصعيد خطير بين قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، قررت إسرائيل غلق المعابر من وإلى غزة حتى إشعار آخر، فيما قالت مصادر طبية في غزة إن رضيعة قتلت جراء غارة إسرائيلية على القطاع. (04.05.2019)

هل يريد ترامب حقاً تصفية القضية الفلسطينية؟ هذا ما يعتقده الفلسطينيون على الأقل، مبررين ذلك بإلغاء ترامب مساعدات مالية كانت مخصصة للفلسطينيين في ميزانية الولايات المتحدة منذ عقود. فهل هذه خطوة أخرى على طريق تصفية القضية؟ (26.08.2018)

وذكر بيان صادر عن الجيش أنه تم استهداف مصنع لإنتاج رءوس حربية لقذائف صاروخية في جنوب قطاع غزة، ومقر قيادة لواء خانيونس للجهاد الإسلامي ومخزن أسلحة في منزل. وأضافت أن البحرية الإسرائيلية هاجمت قطعة بحرية تابعة للقوة البحرية للجهاد تم استخدامها للتدريب استعدادًا لتنفيذ عمليات مستقبلية في المجال البحري بالإضافة إلى مجمع عسكري لتدريب القوة البحرية للحركة يستخدم أيضًا كمخزن أسلحة.

وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء في مستهل جلسة الحكومة "نواصل ضرب الجهاد الإسلامي بعدما قضينا على قائده الكبير في قطاع غزة، ولذا أمامهم خيار واحد إما الكف عن شن الهجمات أو تكبد المزيد من الضربات. هذا هو الخيار أمامهم".

وأضاف نتانياهو "أعتقد بأن هذه الرسالة باتت تستوعب لدى الجهاد الإسلامي وهم يدركون بأننا سنستمر في ضربهم بلا رحمة وبأن قوة إسرائيل كبيرة وبأن إرادتنا كبيرة جدا".

وبدأ أمس الثلاثاء أسوأ قتال منذ شهور بعد أن قتلت إسرائيل بهاء أبو العطا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي متهمة إياه بأنه العقل المدبر لهجمات على إسرائيل في الآونة الأخيرة وبأنه كان يخطط لشن المزيد.

وردا على مقتل أبو العطا وزوجته، أطلق مسلحون من حركة الجهاد الإسلامي نحو 200 صاروخ على إسرائيل أمس، واستأنفوا إطلاق الصواريخ صباح اليوم.

ينتظر ان يصل مبعوث الامم المتحدة الخاص نيكولاي ملادينوف الى القاهرة لإجراء محادثات من أجل وقف التصعيد كما قال مصدر دبلوماسي، لكن مصدرا مقربا من المحادثات حذر من أن مخاطر حصول تصعيد اضافي لا تزال عالية.

وقال مصعب البريم المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي لوكالة رويترز "لا حديث عن وساطات وليس من المناسب الحديث عنها مع احترامنا لأي جهد عربي وعند استكمال رسالة الرد يمكن الحديث عن الهدوء".

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 01:52

تصاعد حدة التوتر في قطاع غزة وجنوب اسرائيل

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تصاعد حدة التوتر في قطاع غزة وجنوب اسرائيل  

مواضيع ذات صلة

Palästina Baha Abu Al-Ata bei israelischem Angriff getötet

ألمانيا تدين إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل 12.11.2019

دعت برلين إلى نزع فتيل التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين على خلفية مقتل قيادي بـ"حركة الجهاد الإسلامي" وإطلاق أكثر من مائة صاروخ على إسرائيل. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية "إنه لا يوجد مبرر للعنف ضد المدنيين الأبرياء"

Palästina Baha Abu Al-Ata bei israelischem Angriff getötet

تفاقم حصيلة الضحايا وسط تواصل التصعيد بين إسرائيل وغزة 13.11.2019

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين، الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، إلى 12 شخصا، بينما أصيب 45 آخرون بجراح. وتجددت المواجهات مع بزوغ فجر الأربعاء بقصف على غزة، فيما هرع الاسرائيليون إلى الملاجئ.

Gaza-City Rauch nach Luftangriffen aus Israel

مسائيةDW : التصعيد بين "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل.. إلى أين؟ 12.11.2019

بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في استهداف إسرائيلي لمنزله في قطاع غزة.. الحركة الفلسطينية تتحدث عن إعلان حرب وتطلق صواريخ على مدن إسرائيلية وإسرائيل ترد.. إلى أين يتجه التصعيد الجديد بين الجانبين؟ وهل تتدخل قوى إقليمية لاحتوائه؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  