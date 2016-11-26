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حصار حلب

نجحت القوات الحكومية السورية في نهاية تموز 2016 بالسيطرة على طريق الكاستيلو الحيوي والتلال المشرفة عليه بعد أشهر من المعارك والقصف الجوي، لتنجح في عزل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وفرض حصار حلب.

تصاعدت وتيرة حصار الأحياء الشرقية في حلب، حيث تمركزت التنظيمات المسلحة والجهادية المعارضة لحكومة الرئيس بشار الأسد في يونيو/ حزيران 2016. جاء ذلك بعدما شنت المقاتلات الروسية والسورية غارات مكثفة ضد هذه التنظيمات، ما مهد للجيش الحكومي السوري شن هجوم كبير نجح فيه على معظم محاور الأحياء التي سيطرت عليها المعارضة.

A man eats food that was distributed as aid in a rebel-held besieged area in Aleppo, Syria November 6, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail

نزوح للمدنيين مع تقدم قوات النظام السوري شرق حلب 26.11.2016

سيطرت قوات النظام السوري على حي مهم في شرق حلب الخاضع للمعارضة، بعد معارك ضارية، بينما قالت المعارضة إن الضربات الجوية المكثفة ونقص المستشفيات تسببا في انهيار جبهتها الأمامية.
17.10.2016 *** People walk near a damaged vehicle after an air strike Sunday in the rebel-held besieged al-Qaterji neighbourhood of Aleppo, Syria October 17, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail

روسيا: "الهدنة الإنسانية" الخميس في حلب ستستمر 11 ساعة 19.10.2016

أعلن الجيش الروسي تمديد "الهدنة الإنسانية" المقررة يوم غد الخميس في حلب إلى إحدى عشرة ساعة بدلا من ثماني ساعات. كما أعلنت وزارة الخارجية السورية عن سحب الجيش السوري قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب.
30.9.2016 *** TOPSHOT - Syrian volunteers carry an injured person on a stretcher following Syrian government forces airstrikes on the rebel held neighbourhood of Heluk in Aleppo, on September 30, 2016. Syrian regime forces advanced in the battleground city of Aleppo, backed by a Russian air campaign that a monitor said has killed more than 3,800 civilians in the past year. / AFP / THAER MOHAMMED (Photo credit should read THAER MOHAMMED/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/T. Mohammed

الجيش السوري يعلن تقليص ضرباته على أحياء المعارضة في حلب 05.10.2016

يخوض الجيش السوري منذ أسبوع معارك عنيفة ضد فصائل المعارضة المسلحة في مدينة حلب على ثلاثة محاور في شمال ووسط المدينة وجنوبها، وتمكن من تحقيق تقدم على أطراف الأحياء الشرقية، ليعلن الأربعاء تقليص ضرباته على تلك الأحياء.

08.06.2016 ALEPPO, SYRIA - JUNE 8: Smoke rises over the wreckage of buildings after a helicopter belonging to the Syrian army carried out barrel bomb attacks on Beyan hospital and a bazaar in Aleppo, Syria on June 8, 2016. Ibrahim Ebu Leys / Anadolu Agency (c) picture-alliance/AA/E. Leys

تجدد القصف على حلب واستهداف أكبر مستشفى بها 01.10.2016

ضمن سلسلة القصف المتتالية التي تشهدها مدينة حلب، أكدت منظمة طبية عن تعرض أكبر مستشفى في الأحياء الشرقية للقصف. وكانت الأمم المتحدة قد أدانت قصف المستشفيات في حلب، وقالت إنها تشكل جريمة حرب.

17.02.2016++++ A convoy of humanitarian aid waits in front of the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) offices before making their way into the government besieged rebel-held towns of Madaya, al-Zabadani and al-Moadhamiya in the Damascus countryside, as part of a U.N.-sponsored aid operation, in Damascus, Syria, Wednesday, Feb. 17, 2016. A similar convoy is headed to the villages of Foua and Kfraya in the northern Idlib province, which are besieged by rebels. The convoys represent the third humanitarian aid delivery to the besieged communities after two similar efforts last month. (AP PHOTO) (c) picture-alliance/AP Photo

مناشدة أممية للأسد بإدخال مساعدات إلى حلب قبل فسادها 22.09.2016

تتعرض مساعدات غذائية تحملها شاحنات عالقة في المنطقة العازلة بين تركيا وسوريا للفساد. وناشدت الأمم المتحدة الرئيس السوري بالسماح بدخولها إلى حلب. ومن جانبه نفى الأسد مسؤولية روسيا عن استهداف قافلة مساعدات قرب حلب.
10.1.2016 *** A girl carrying a baby inspects damage at a site hit by what activists said were airstrikes carried out by the Russian air force in the town of Douma, eastern Ghouta in Damascus, Syria in this January 10, 2016 file photo. To match MIDEAST-CRISIS/SYRIA REUTERS/Bassam Khabieh/Files Copyright: Reuters/B. Khabieh

حلب وأخواتها في الحصار..كابوس سوريا الإنساني! 14.09.2016

دخلت هدنة هشة حيز التنفيذ في سوريا مساء يوم الاثنين. قد تخفف هذه الهدنة معاناة وآلام السوريين، الذي تُركوا طوال سنوات نهباً للحرب والجوع والمرض. إنها مأساة كبيرة، ولاسيما في المدن والمناطق المحاصرة.
Syrian men carry injured children amid the rubble of destroyed buildings following reported air strikes on the rebel-held neighbourhood of Al-Mashhad in the northern city of Aleppo, on July 25, 2016. Air strikes and barrel bomb attacks killed 16 civilians in rebel-held parts of Aleppo province, with rebel rocket fire onto government areas killing three more, the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said. / AFP / Baraa Al-Halabi (Photo credit should read BARAA AL-HALABI/AFP/Getty Images) Getty Images/B.Al-Halabi

حلب - تقديم المساعدات الطبية رهن بوقف الاشتباكات 08.08.2016

ما هي الصورة الحقيقة الحالية للوضع الإنساني عموماً والطبي خصوصاً في حلب؟ وما هو الدور الذي تضطلع به المنظمات الدولية هناك؟ وهل سيتم التوصل إلى آلية جديدة لإسكات المدافع ولو لفترة قصيرة حتى يتنفس الناس الصعداء؟
07.08.2016 +++++++ ALEPPO, SYRIA - AUGUST 7: A damaged vehicle is seen after a helicopter belonging to Syrian army hit the residential area with barrel bombs, which have explosive hoses, in Aleppo's Darat Izza district, Syria on August 7, 2016. Copyright: picture-alliance/AA/Alm Aldeen Al Sabbagh

قوات النظام تدخل مساعدات إلى أحياء حلب الغربية عبر الكاستيلو 08.08.2016

تمكنت قوات النظام السوري من إدخال مساعدات إلى الأحياء الغربية من حلب وفق ما أفاد المرصد السوري، بعد أن سلكت جزءا من طريق الكاستيلو، فيما قصفت طائرات مقاتلي فصائل المعارضة بعد اختراقها حصار حلب.
Rebel fighters gather in an artillery academy of Aleppo, Syria, August 6, 2016. REUTERS/Ammar Abdullah

فصائل معارضة مقاتلة تعلن فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية 07.08.2016

قال مقاتلو المعارضة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي المعارضة اخترقوا السبت الحصار على المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شرق حلب في هجوم على مجمع عسكري كبير يهدف لإنهاء الحصار المفروض منذ شهر.
A general view shows rising smoke from burning tyres, which activists said are used to create smoke cover from warplanes, in Aleppo A general view shows rising smoke from burning tyres, which activists said are used to create smoke cover from warplanes, in Aleppo, Syria August 1, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail © Reuters/A. Ismail

وجهة نظر: معركة حلب تنبئنا بمستقبل السوريين 06.08.2016

تمثل حلب بالنسبة لسكانها في هذه الأيام جحيما لا يطاق. في تعليقه التالي يرى راينر هيرمان، الخبير بشؤون الشرق الأوسط في صحيفة "فرانكفورتر ألغمانيه"، أن وحشية القتال تقول كل شيء عن مستقبل من يغادرون الآن سوريا.
Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

حلب.. بقايا مدينة بين فكي الموت! 03.08.2016

بعد أن كانت الحاضرة الاقتصادية لسوريا تحولت حلب إلى شبه صحراء تنتشر فيها راحة الموت ويسمع في جنباتها أنين الأطفال والأرامل، وتغطيها أكوام الحطام. مرت الحرب الضارية من هنا وتركت بصماتها. وللأسف لا تزال مقيمة وتأبى الرحيل.
26.07.2016+++Aleppo, Syrien+++ Smoke billows from buildings during an operation by Syrian government forces to retake control of the rebel-held district of Leramun, on the northwest outskirts of Aleppo, on July 26, 2016. Copyright: Getty Images/AFP/G. Ourfalian

صحف ألمانيّة: كارثة حلب أفظع مما حصل في سريبرنيتسا 03.08.2016

ألقت بعض الصحف الألمانية الضوء على الوضع المأساوي في مدينة حلب السورية. واعتبرت بعض الصحف وجود تشابه مع الأوضاع الكارثية التي شهدتهما البوسنة والشيشان قبل عقود قليلة.
12.07.2016+++Aleppo, Syrien+++ Syrians queue up to buy bread in a rebel held neighbourhood in the northern city of Aleppo on July 12, 2016. Since mid-2012, Aleppo has been roughly divided between government control in the west and rebel control in the east, and has suffered enormous destruction in the war that has killed more than 280,000 people nationwide. Last week, a government advance brought regime troops within firing range of the Castello Road, the only remaining supply route into the opposition-held east, effectively severing rebel neighbourhoods from the outside world. With their route to the outside world cut, there is no new flour coming to the city's bakeries, and fuel to light their ovens is also now hard to find. / AFP / KARAM AL-MASRI Copyright: Getty Images/AFP/K. Al-Masri

منظمات إنسانية تطالب بحماية أممية للمحاصرين بشرق حلب 03.08.2016

طالبت نحو 40 منظمة غير حكومية الأمم المتحدة بضمان أمن وحماية الأشخاص الذين يقررون مغادرة المناطق المحاصرة في شرق حلب السورية. واعتبرت عرض النظام السوري لما يسمى "ممرات آمنة" غير ملائم على الصعيد الإنساني.
BG Humanitäre Katastrophe in Aleppo Bildergalerie ALEPPO, SYRIA - JULY 25: A Syrian man inspects the damage at the site of a barrel bomb attack staged by Syrian army in the opposition-controlled Mashhad district of Aleppo, Syria on July 25, 2016. Beha el Halebi / Anadolu Agency | (c) picture-alliance/abaca/B. el Halebi

وجهة نظر: رسالة إلى الشعب السوري.. لا تعوِّل إلا على نفسك! 01.08.2016

حقيقة ناصعة أظهرتها الحرب القذرة الدائرة رحاها في سوريا. ثمّة جزارين كُثر وضحية واحده وهي الشعب السوري ـ هذا الشعب عليه ألا ينتظر العون من الخارج، وإنما أن يعوّل على ذاته فقط، كما يرى ناصر شروف في تعليقه التالي.
Syrien Aleppo Frau in Trümmern

هل يحول حصار حلب المدينة إلى "سربرينتسا" الشرق الأوسط؟ 04.03.2016

حذر عدد من المنظمات غير الحكومية والإنسانية في واشنطن من أن نية قوات النظام السوري ومليشيات تابعة لها فرض حصار مطبق على مدينة حلب قد يعني أن تتعرض لما تعرضت له مدينة سربرنيتسا البوسنية عام 1995.
08.08.2015 *** Bildunterschrift:Rebel fighters walk through the rubble following an alleged bombing by Islamic State (IS) group in Marea, northern Aleppo on April 8, 2015. The toll from two alleged Islamic State group car bombings overnight of rebels in Syria's Aleppo province has risen to at least 32 people, the Britain-based Observatory said. AFP PHOTO / AMC / ZEIN AL-RIFAI (Photo credit should read ZEIN AL-RIFAI/AFP/Getty Images)

خبيرة ألمانية: "اتفاق ميونيخ إجراء تجميلي لحل عسكري روسي" 12.02.2016

ترى الخبيرة الألمانية في الشؤون السورية بيترا بيكر أن اتفاق مؤتمر ميونيخ لن يساهم في تخفيف حدة الصراع في سوريا. بالعكس من ذلك سيؤدي إلى توسيع النزاع ويحمل إشارات بأن حصار حلب أصبح وشيكا.