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حسن روحاني

تولى الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني منصبه لمرتين متتاليتين بعد فوزه في الانتخابات عامي 2013 و 2017. قبل ذلك شغل روحاني عدة مناصب قيادية في بلاده من بينها تولي مسؤولية الملف النووي ورئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي.

حسن روحاني من مواليد 1948، ينتمي لعائلة متدينة ناضلت ضد شاه إيران. تولى روحاني رئاسة إيران من عام 2013 وحتى 2021. وخلال فترة حكمه تم التوصل بين إيران والدول العظمى + ألمانيا إلى اتفاق يقضي بتقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران. غير أن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عطل تنفيذ الاتفاق وأعاد الخلافات مع واشنطن إلى الواجهة.

flags of Algeria and Morocco painted on cracked wall

حوار الخميس: الجزائر والمغرب.. تصعيد محسوب بدقة أم حرب تلوح في الأفق؟ 11.11.2021

العلاقات الجزائرية المغربية متوترة منذ عقود، لكنها دخلت منعطفا خطيرا بعد مقتل سائقي شاحنات جزائريين قرب موقع بئر لحلو. فهل يكون ذلك شرارة حرب يحذر منها كثيرون؟ أم في الأمر مبالغة والتصعيد بين البلدين محسوب بدقة؟

08.05.2018, Iran, Teheran: Eine Frau geht mit ihrem Hund vor einem USA-kritischen Wandbild der Freiheitsstatue mit Totenkopf am Gebäude der ehemaligen amerikanischen Botschaft in Teheran vorbei. US-Präsident Trump hat angekündigt am 08.05.2018 seine Entscheidung zum Atomdeal mit dem Iran zu verkünden. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

طهران-واشنطن: صناديق بريد مشتعلة ورسائل كثيرة! 10.11.2021

أحداث متلاحقة وتصعيد ورسائل مشتعلة تبادلتها طهران مع واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط. فماذا ينتظر المنطقة؟ هل هي مقدمة لحلول مرتقبة أم لمزيد من التصعيد؟ أم تمهيد لإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة عبر تحجيم الدور الإيراني؟
FILE PHOTO: Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi speaks during a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel (not pictured) at the Chancellery in Berlin, Germany October 20, 2020. Stefanie Loos/Pool via REUTERS/File Photo

تنديد دولي واسع بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي 07.11.2021

تتوالى ردود الأفعال الغاضبة والمنددة دولياً وداخلياً بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد، وأجمعت الأطراف على أنها "عمل إرهابي". وتحقيقات فتحت لمعرفة الملابسات.
Supporters of Iraqi Shiite armed groups run from security forces after clashes during a protest against the election results in Baghdad, Iraq, November 5, 2021. REUTERS/Ahmed Saad

العراق: مصادمات بين قوات الأمن وأنصار فصائل مقربة من إيران 05.11.2021

قالت مصادر في الشرطة العراقية إن العشرات أصيبوا في اشتباكات ببغداد بين قوات الأمن ومؤيدي أحزاب مقربة من إيران تعترض على نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد محاولتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان.
Die iranische Nationalflagge weht auf dem Supertanker «Adrian Darya 1». Der iranische Öltanker «Adrian Darya-1» hält Kurs in Richtung Türkei. Das Schiff bewegte sich am Sonntagvormittag ostwärts. +++ dpa-Bildfunk +++

اتهامات متبادلة بين طهران وواشنطن.. ماذا يحدث في خليج عمان؟ 03.11.2021

أعلنت إيران أن البحرية التابعة لحرسها الثوري أحبطت محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط، الأمر الذي نفاه البنتاغون بشدة. يأتي ذلك في أوج توتر بين البلدين اللذين يتبادلان باستمرار الاتهامات "باستفزازت" في مياه الخليج.
Fighters loyal to Yemen's Saudi-backed government man a position near al-Jawba frontline facing Iran-backed Huthi rebels, in the country's northeastern province of Marib on October 30, 2021. - The Saudi-led military coalition in Yemen said that more than 218 Huthi rebels were killed in air strikes around Marib city, the internationally recognised government's last northern bastion. (Photo by AFP)

اليمن: اتهامات للحوثيين باستهداف مسجد ما أسفر عن مقتل مدنيين 01.11.2021

اتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الحوثيين باستهداف مسجد في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين مدنيا. يتزامن ذلك مع نداءات دولية لوقف الحرب والعمل على معالجة آثارها الإنسانية.
Saudi Arabia and Lebanon

الرياض: لا جدوى في التعامل مع لبنان في ظل هيمنة حزب الله 01.11.2021

أكدت الرياض أنه لا جدوى في التعامل مع لبنان في ظل "هيمنة وكلاء إيران" في إشارة إلى حزب الله، فيما ناشد رئيس الوزراء اللبناني وزير الإعلام جورج قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر في أسوأ أزمة بين بيروت ودول الخليج.
Britain's Prime Minister Boris Johnson, France's President Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose for a family photo prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

قمة العشرين- قلق إزاء نووي إيران واجتماع أمريكي تركي مرتقب! 30.10.2021

أعربت دول كبرى في مجموعة العشرين عن قلقها إزاء نشاطات إيران النووية، داعية طهران إلى العودة للمحادثات. وشهد اليوم الأول من القمة توافقاً على إصلاح ضريبي، فيما سيشهد اليوم الثاني اجتماعاً أمريكياً تركياً على هامش القمة.
George Kurdahi, libanesischer Informationsminister, spricht auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Ministerrats der neuen libanesischen Regierung im Präsidentenpalast zu den Medien. +++ dpa-Bildfunk +++

أبعد من قرداحي.. كيف يؤدي لبنان ثمن التوتر السعودي-الإيراني؟ 30.10.2021

ما يجري بين لبنان والسعودية لا يعود فقط لتصريحات جورج قرداحي ولا لوقف الرياض منذ مدة استيراد الخضر والفواكه من لبنان بسبب "تهريب المخدرات"، بل كذلك بسبب تنافس قديم-جديد بين السعودية وإيران على النفوذ في لبنان.
5. Juni 2019, Najaf, Irak, Iraqi Shiite cleric and political leader Moqtada al-Sadr delivers the Eid al-Fitr sermon during the Muslim holiday's morning prayer at the Grand Mosque of Kufa near the central Iraqi shrine city of Najaf, some 160 kilometres south of the capital Baghdad, on June 05, 2019. - Muslims worldwide are celebrating Eid al-Fitr marking the end of the fasting month of Ramadan. (Photo by Haidar HAMDANI / AFP) (Photo credit should read HAIDAR HAMDANI/AFP/Getty Images) Der irakische schiitische Kleriker und politische Führer Moqtada al-Sadr hält am 05. Juni 2019 während des Morgengebets des muslimischen Feiertags in der Großen Moschee von Kufa in der Nähe der zentralirakischen Schreinstadt Najaf, etwa 160 Kilometer südlich der Hauptstadt Bagdad, die Eid al-Fitr-Predigt. - Muslime auf der ganzen Welt feiern das Eid al-Fitr, das das Ende des Fastenmonats Ramadan markiert. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

الصدر يطالب دول الجوار بعدم التدخل في الشأن العراقي 24.10.2021

حذر مقتدى الصدر من تدخل الدول المجاورة في الشؤون الداخلية للعراق، ملوحا "باللجوء للطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك". فيما يحاول الإطار التنسيقي للقوى الشيعية احتواء أزمة خسارة كيانات سياسية الانتخابات.

30.10.2020 6372821 30.10.2020 Azeri border guards are on duty to protect the border with Iran at the Halafli border checkpoint in the Jabrayil region, Azerbaijan. The deadly confrontation between Azerbaijan and Armenia over the disputed Armenian-dominated region of Karabakh has been ongoing since late September. Alexey Kudenko / Sputnik

إيران وأذربيجان .. قرابة المذهب وعداء السياسة 21.10.2021

معادلات إقليمية ودولية تحكم جنوبي القوقاز. روسيا، تركيا وإيران لاعبون في المشهد بقوة هنا. واشنطن وتل أبيب كذلك.. والتوتر الإيراني الأذربيجاني يأتي انعكاساً لكثير التطورات. عوامل كثيرة تشي بوضوح بجمر تحت الرماد.

30.10.2020 6372821 30.10.2020 Azeri border guards are on duty to protect the border with Iran at the Halafli border checkpoint in the Jabrayil region, Azerbaijan. The deadly confrontation between Azerbaijan and Armenia over the disputed Armenian-dominated region of Karabakh has been ongoing since late September. Alexey Kudenko / Sputnik

إيران وأذربيجان .. قرابة المذهب وعداء السياسة 21.10.2021

معادلات إقليمية ودولية تحكم جنوبي القوقاز. روسيا، تركيا وإيران لاعبون في المشهد بقوة هنا. واشنطن وتل أبيب كذلك.. والتوتر الإيراني الأذربيجاني يأتي انعكاساً لكثير التطورات. عوامل كثيرة تشي بوضوح بجمر تحت الرماد.

ARCHIV - 11.10.2016, Libanon, Beirut: Hassan Nasrallah, Hisbollah-Chef, spricht am Aschura-Tag . Deutschland hat gegen die schiitische Hisbollah ein Verbot erlassen. Doch die Organisation bleibt mächtig. Foto: picture alliance / dpa |

نصر الله يهاجم جعجع ويصف أحداث بيروت بأنها خطيرة ومفصلية 18.10.2021

في أول تصريحات يدلي بها منذ أسوأ أعمال عنف في بيروت منذ ما يزيد على عشر سنوات، وجه زعيم جماعة حزب الله انتقادات حادة لحزب القوات اللبنانية المسيحي وزعيمه سمير جعجع، مكرراً اتهامات بحقه ومحذراً من مغبة الاصطدام بعناصره.
The Vienna office of the UN is reflected in a door with the sign of the International Atomic Energy Agency in the IAEA headquarters in Vienna on May 23, 2021. (Photo by ALEX HALADA / AFP) (Photo by ALEX HALADA/AFP via Getty Images)

"تفاؤل" أوروبي في استئناف المحادثات النووية مع إيران قريبا 18.10.2021

يأمل الاتحاد الأوروبي أن يجتمع دبلوماسيون من التكتل وإيران قريبا لمحاولة إحياء المحادثات النووية الإيرانية بعد توقف منذ أشهر. يأتي ذلك وسط تقارير عن نقل المحادثات إلى بروكسل، حيث يفترض عقد أول اجتماع الخميس القادم.
Symbolbild Iran Saudi Arabien

هل تتجه العلاقات السعودية-الإيرانية نحو انفراجة؟ 17.10.2021

تشير التطورات الأخيرة إلى بدء ذوبان جليد العلاقات بين السعودية وإيران في خطوة قد تقود إلى تطبيع العلاقات الثنائية، لكن يبقى من غير المحتمل أن يصل الأمر إلى مستوى بناء تحالف وثيق بين الرياض وطهران.

Hezbollah supporters listen to their leader Sayyed Hassan Nasrallah as he speaks via a video link during Ashoura, the Shiite Muslim commemoration marking the death of Immam Hussein, the grandson of the Prophet Muhammad, at the Battle of Karbala in present-day Iraq in the 7th century, in southern Beirut, Lebanon, Thursday, Aug. 19, 2021. The leader of the militant Hezbollah group Sayyed Hassan Nasrallah said Thursday that the first Iranian fuel tanker will sail toward Lebanon within hours warning Israel and the United States not to intercept it. (AP Photo/ Hassan Ammar)

هل وسع حزب الله دائرة نفوذ إيران في الشرق الأوسط؟ 15.10.2021

أعادت مشاهد تشييع حزب الله وحليفته حركة أمل سبعة قتلى، غالبيتهم من عناصرهما، سقطوا خلال اشتباكات عنيفة ذكرى سنوات الحرب الأهلية اللبنانية، الأمر الذي سلط الضوء مجددا على دور حزب الله في الأحداث الأخيرة وعلاقته مع إيران.

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