تولى الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني منصبه لمرتين متتاليتين بعد فوزه في الانتخابات عامي 2013 و 2017. قبل ذلك شغل روحاني عدة مناصب قيادية في بلاده من بينها تولي مسؤولية الملف النووي ورئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي.

حسن روحاني من مواليد 1948، ينتمي لعائلة متدينة ناضلت ضد شاه إيران. تولى روحاني رئاسة إيران من عام 2013 وحتى 2021. وخلال فترة حكمه تم التوصل بين إيران والدول العظمى + ألمانيا إلى اتفاق يقضي بتقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران. غير أن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عطل تنفيذ الاتفاق وأعاد الخلافات مع واشنطن إلى الواجهة.