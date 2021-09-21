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حسني مبارك

توفي الرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط 2020 عن عمر 91 سنة. تولى الرئيس الراحل رئاسة مصر ثلاثة عقود (1981- 2011). غير أنه اضطر للتخلي عن منصبه بعيد اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 في القاهرة ومختلف أنحاء البلاد.

بعد سقوط مبارك تم الحكم عليه في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011. غير أن هذا الحكم تم إبطاله لاحقا بسبب أخطاء في المحاكمة ونقص في الأدلة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه. بعدها وفي مايو/ أيار 2015 حكمت عليه محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في قضية قصور الرئاسة. والرئيس مبارك من مواليد 1928.

Bildnummer: 53003080 Datum: 05.05.2009 Copyright: imago/UPI Photo Verteidigungsminister Robert M. Gates (re., USA) mit Verteidigungsminister Mohammed Hussein Tantawi (Ägypten) in Kairo - PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY, Personen; 2009, Kairo, Politik, Pressetermin, Gestik, Salut,; , quer, Kbdig, Gruppenbild, close, Randbild, Militaer, Staat, People Bildnummer 53003080 Date 05 05 2009 Copyright Imago UPi Photo Defence Minister Robert M Gates right USA with Defence Minister Mohammed Hussein Tantawi Egypt in Cairo PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY People 2009 Cairo politics Press call Gesture Salut horizontal Kbdig Group photo Close Edge image Military State Celebrities

وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي 21.09.2021

مصر تنعي وفاة المشير محمد حسين طنطاوي الذي تقلد مناصب رفيعة، أبرزها حكم مصر الفعلي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة 25 يناير، قبل أن يقيله الرئيس الراحل محمد مرسي.

FOTO VON 2005! epa02607567 (FILE) A file photograph dated 07 September 2005 shows the then Egyptian President and National Democratic Party candidate Hosni Mubarak (R) monitoring election returns with his wife, Suzanne (2-L) and son, Gamal (L) as Egyptians go to the polls in the country's first multi-party presidential elections. Egypt's attorney general Abdel Meguid Mahmoud ordered on 28 February 2011 a travel ban on former president Hosni Mubarak and his family. Mubarak, who stepped down on 11 February after 18 days of nationwide protests, is believed to have made a fortune for himself and his family during his nearly 30 years in power. EPA/STRINGER +++(c) dpa - Bildfunk+++

"أدت الغرض منها".. الاتحاد الأوروبي يلغي العقوبات على عائلة مبارك 12.03.2021

لم يعش الرئيس المصري السابق حسني مبارك حتى يعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر إلغاء العقوبات الصادرة بحقه وبحق عائلته بسبب "شبهات بشأن سرقة أموال الدولة". وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وعقوبات بحق تنقل الأفراد.
ARCHIV 2013 **** Political activist and coordinator of the April 6 Movement, Ahmed Maher and activist Ahmed Doma (R) show a T-shirt reading Dropping the law on demonstrations during his trial over an unlicensed and violent demonstration on December 8, 2013 in Cairo, Egypt. Ahmed Maher, Ahmed Douma and Mohamed Adel are the first secular activists to go on trial amid a massive months-long crackdown on Islamists following the military's July 3 overthrow of Morsi, the country's first democratically elected leader. AFP PHOTO/MAHMOUD KHALED (Photo credit should read MAHMOUD KHALED/AFP/Getty Images)

في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟ 25.01.2021

بعد مرور عقد على اندلاع ثورة يناير في مصر، والتي أطاحت بنظام حسني مبارك، يتساءل المرء عن وجوه تلك الثورة ولماذا اختفت من المشهد السياسي في البلاد. فمن هي أبرز تلك الشخصيات، وماذا حل بها؟
Egyptians carry a long national flag during a gathering in Tahrir square, Cairo, Egypt, 18 February 2011. More than one million people attended traditional Friday prayers in central Cairo's Tahrir Square to call on Egypt's military rulers to speed up reforms and their crackdown on corruption. Egyptians also celebrated the day marking one week after Egypt's president Hosny Mubarak was forced to step down by nation-wide mass protests. EPA/KHALED EL FIQI +++(c) dpa - Bildfunk+++

"عيش، حرية، عدالة اجتماعية".. ماذا تحقق من شعارات ثورة 25 يناير؟ 25.01.2021

عشر سنوات مرت على اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر. شهدت البلاد خلالها تقلبات شديدة حتى استقر الحكم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. فأين أصبحت شعارات "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" اليوم؟
epa02565374 (FILE) A file picture dated 20 October 2008 shows the then Egyptian Shura Council Speaker and National Democratic Party (NDP) Secretary General Safwat el-Sherif in Cairo, Egypt. Safwat el-Sherif has resigned from his post as secretary general of the ruling National Democratic Party (NDP), state media reported on 05 February 2011. Gamal Mubarak has also resigned from his post as a political head of the ruling National Democratic Party (NDP). Both will be replaced by Hossam Badrawi, a member of the Upper Chamber of Egyptian Parliament, known as the Shura Council. He is also a senior NDP member and part of the party's board of governors. EPA/KHALED ELFIQI +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/K. Elfiqi

رحيل صفوت الشريف – أحد أهم أركان نظام مبارك 14.01.2021

عن عمر ناهز 88 عاما، رحل وزير الإعلام وأمين عام الحزب الوطني في عهد مبارك، صفوت الشريف. حوكم الشريف في قضية انحراف المخابرات ويجري الربط بينه وبين الفنانة الراحلة سعاد حسني.

April 25, 2016 - In this April 25, 2016 file photo, ousted Egyptian President Hosni Mubarak waves to his supporters from his room at the Maadi Military Hospital, where he is hospitalized, as they celebrate Sinai Liberation Day that marks the final withdrawal of all Israeli military forces from Egypt's Sinai Peninsula in 1982, in Cairo, Egypt. Egypt's state news agency says prosecutor has ordered the release of ousted President Hosni Mubarak on Monday, March 13, 2017. (AP Photo/Amr Nabil, File) |

شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020 29.12.2020

ارتبط عام 2020 بأزمة وباء كورونا، التي تركت آثارها على شتى مجالات الحياة. لكن التاريخ سيذكر أن هذا العام أيضا كان شاهدا على رحيل العديد من الشخصيات العربية والعالمية. غيبهم الموت لكن ذكراهم ستظل حاضرة في أذهان الجميع.
Protesters clash with riot police during demonstrations, in Kasserine, Tunisia December 25, 2018. REUTERS/Amine Ben Aziza

عشر سنوات على "الربيع العربي" ..أحلام تراوح مكانها 17.12.2020

قبل عشر سنوات، انطلقت ثورات "الربيع العربي" وشهدت المنطقة انهياراً سريعاً لأنظمة بدا أن الخلاص منها مستحيلا، لكن تحولت الأحلام في بعض الدول إلى كوابيس ولم يمنع ذلك حدوث موجة احتجاجات ثانية. فماذا تبقى من "الربيع العربي"؟
A Sudanese woman holding a baby flashes the V for victory sign as protesters gather outside the military headquarters in the capital Khartoum demanding the instalment of civilian rule, on May 27, 2019. - Thousands of Sudanese men and women have held an around-the-clock sit-in at the site since April 6, initially to seek the military's support in toppling longtime autocrat Omar al-Bashir and later to remove the generals who seized power after his ouster. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

هل ألهم الربيع العربي القارة السمراء؟ 17.12.2020

قبل عشر سنوات فجر التونسي محمد البوعزيزي موجة احتجاجات أطاحت بالعديد من الحكام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالرغم من تشابه الظروف والأنظمة، لم يحدث "ربيع أفريقي". لماذا؟
epa04145984 Egyptian defendants stand behind bars during a trial session on charges related to the violence that erupted in July after the ouster of president Mohamed Morsi, in Alexandria, Egypt, 29 March 2014. Two Islamists were sentenced to death in Egypt on 29 March for killing young men by throwing them from the roof of a building in the northern city of Alexandria. The two were among 63 defendants on trial for the violence that erupted after the ouster of Morsi. The court will issue verdicts on the other 61 defendants on 19 May. EPA/HEBA KHAMIS

مصر- أحكام مشددة على أنصار مرسي ورفع الحظر عن أموال مبارك 05.11.2020

بعد حكم الإفراج عن 461 معتقلاً، أصدرت محكمة مصرية أحكام سجن مشددة على عشرات من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بتهم بينها تنظيم تجمع مسلح والمشاركة فيه. فيما تم إلغاء منع أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التصرف بأمواله.
Spiegel-Redakteur Volkhard Windfuhr am 12.10.2002 auf der Frankfurter Buchmesse. Volkhard Windfuhr führte zusammen mit seinem Kollegen Olaf Ihlau und Bernhard Zand das Spiegel-Interview (42/2002) mit dem irakischen Vizepräsidenten Ramadan. | Verwendung weltweit

60 عاما من الصحافة وعشق مصر.. رحيل الصحفي الألماني فيندفور 21.10.2020

من عصر ناصر إلى عهد السيسي عاش فولكهارد فيندفور في مصر، حتى أصبح بمثابة واحد من أبنائها، والآن فارق الحياة فيها وسيوارى جثمانه في ثراها. إنه ليس صحفيا عاديا وإنما حالة فريدة في عشق مصر من غير أبنائها. قصة صحفي مخضرم.

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علاء الأسواني: اصنع مصيرك بنفسك 29.09.2020

في مقاله* لـ DW عربية يستعرض علاء الأسواني نتائج المظاهرات الأخيرة في مصر.
Stichwort: Anti-Mursi proteste am Tahrir Platz Copyright: Kristen McTighe, DW mitarbeiterin, Kairo, June 2013

بعد سبع سنوات من الإطاحة بمرسي.. ماذا بقي من ميدان التحرير؟ 30.06.2020

في الفترة بين 2011 و2013 شهد ميدان التحرير بالقاهرة "ثورتين". إنه أحد أشهر الميادين في العالم، ويعد في مصر رمزا للمظاهرات ضد الحكام. فماذا بقي من هذا الميدان بعد سبع سنوات على الإطاحة بمرسي ومجيئ السيسي للحكم؟
epa02597549 Ahmed Ezz, the former parliament member and leading figure of the National Democratic Party of ousted president Hosni Mubarak, appears behind bars at a court in Cairo, Egypt, on 23 February 2011. The court endorsed the Egyptian attorney general's decision to freeze the assets of three former senior government officials. Egyptian authorities arrested late 17 February four senior officials including Ahmed Ezz, the former parliament member and leading figure of the National Democratic Party of ousted president Hosni Mubarak, former Tourism Minister Zuhair Garana, former Housing Minister Ahmed el-Maghrabi and former Interior Minister Habib el-Adly, on charges of misusing government funds. EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++

"زواج" المال بالسلطة في العالم العربي - مصالح لا تضمن نهاية سعيدة 20.06.2020

نزاعات مالية، أبرزها في سوريا، ومحاكمات قضائية، أحدثها في الجزائر، كلها نماذج لعلاقات جمعت رجال المال والسلطة معا في العالم العربي "بما لا يحقق الصالح العام". علاقة تجلب لأطرافها المال وكثيرا ما تنتهي بفضائح فساد؟
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: نص التحقيق السري مع حسني مبارك 03.03.2020

في مقاله* لـ DW عربية ينشر علاء الأسواني لأول مرة "نص التحقيق السري" مع حسني مبارك.

06.10.1974 FILE - In this Sunday, Oct. 6, 1974 file photo taken by Harry Koundakjian, Egypt's Air Force commander Hosni Mubarak reviews a military parade in Cairo. Koundakjian a retired Associated Press photographer and photo editor died Monday, April 21, 2014, in New York. He was 83. (AP Photo/Harry Koundjakjian, File) |

محطات في حياة مبارك.. الطيار الحربي الذي حكم مصر 30 عاماً 25.02.2020

بوفاة الرئيس المصري حسني مبارك تطوى صفحة ثلاثين عاما من حكم مصر، إذ كان حكمه الأطول بين رؤساء مصر، لتنتهي بثورة شعبية أطاحت به ولتصبح سنواته الأخيرة سلسلة من المحاكمات.
Former Egyptian President Hosni Mubarak testifies during a court case accusing ousted Islamist president Mohamed Mursi of breaking out of prison in 2011, in Cairo, Egypt, December 26, 2018. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

ثلاثة عقود على رأس السلطة – بداية حقبة مبارك ونهايتها في صور 25.02.2020

توفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن 91 عاماً، بعد أن قضى نحو 30 عاماً رئيساً ليبقى على رأس السلطة في مصر لفترة أطول من أي رئيس مصري آخر.
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