توفي الرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط 2020 عن عمر 91 سنة. تولى الرئيس الراحل رئاسة مصر ثلاثة عقود (1981- 2011). غير أنه اضطر للتخلي عن منصبه بعيد اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 في القاهرة ومختلف أنحاء البلاد.

بعد سقوط مبارك تم الحكم عليه في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011. غير أن هذا الحكم تم إبطاله لاحقا بسبب أخطاء في المحاكمة ونقص في الأدلة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه. بعدها وفي مايو/ أيار 2015 حكمت عليه محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في قضية قصور الرئاسة. والرئيس مبارك من مواليد 1928.