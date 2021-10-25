شكل حسان دياب حكومة لبنانية جديدة من التكنوقراط بعد اندلاع احتجاجات شعبية ضد الفساد والنخبة الحاكمة. غير أن دياب قدم استقالة حكومته بعد الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت وقبل أن يحقق وعوده بالإصلاح الاقتصادي.

حسان دياب من مواليد 1959 وهو استاذ جامعي باختصاص هندسة الكومبيوتر في الجامعة الأمريكية. شغل عدة مناصب في الجامعة وعلى الصعيد السياسي تولى منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي بين عامي 2011 و 2014. الجدير ذكره أن حسان دياب لا ينتمي إلى حزب سياسي معين ويوصف بأنه رجل علم وصاحب كفاءة.