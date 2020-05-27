حساسية الإنسولين السبب وراء بروز الكرش

غالبًا ما تكون دهون البطن غير صحية وعنيدة ويصعب التخلص منها سريعاً حتى مع ممارسة الرياضة والحمية الغذائية. في دراسة حديثة قد تساعد كثيراً على حلّ هذه المعضلة، تمكن فريق أبحاث ألماني من التوصل إلى علاقة بين تكوّن الدهون في منطقة البطن وبين حساسية الإنسولين في الدماغ.

فقد نجح باحثون من المركز الألماني لأبحاث السكري (DZD)، بالتعاون مع مركز هيلمهولتز في ميونيخ والمستشفى الجامعي في مدينة توبنغن، بفك الشفرة بين توزيع الدهون في الجسم وحساسية الإنسولين في الدماغ، أي مدى تقبل وتعاطي الدماغ مع هذا الهرمون.ونشرت نتائج هذه الدراسة مؤخرًا في مجلة "Nature Communications" الشهيرة.

لماذا لا تنفع الحمية؟

من نتائجها المثيرة، أنه كلّما زادت شدة حساسية الدماغ تجاه الإنسولين، كلّما استطاع الإنسان الحفاظ على وزنه الطبيعي أو التخلص سريعا من الوزن الزائد تحديدا في منطقة البطن. أي كلّما رفض الدماغ تقبل الإنسولين، استجاب جسم الإنسان للتغذية السليمة والحركة، وتحققت النتائج المرجوة.

في المقابل كلّما قلّ تفاعل الدماغ مع الإنسولين، كلما سارع الجسم إلى تخزين الدهون وعلى وجه الخصوص الدهون الحشوية وهي أشد أنواع دهون الجسم خطرا على صحة الإنسان لكونها تلتف حول الأعضاء الداخلية وتهدد سلامتها.

بزيادة نسبة الدهون الحشوية، تتكاثر جزيئات الإشارة التي تنتجها الهرمونات، والتي هي عادة ما تكون السبب في ارتفاع ضغط الدم وحدوث التهابات داخل الجسم، الأمر الذي يفسر العلاقة بين الدهون الحشوية وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض الشرايين والأوعية، وحتى خطر الإصابة بالسرطان.

الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه! معمل كيميائي يثير حيرة العلماء في بطن كل إنسان معمل كيميائي عالي التخصص، يُدهش العلماء مراراً وتكراراً بعمله على إزالة السموم وإنتاج الهرمونات والمساعدة في هضم الدهون لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية والتحكم بمستويات السكر في الدم. إنه الكبد الذي يعلّم حتى جهازنا المناعي على التمييز بين الصديق والعدو وبنحو 500 عملية استقلابية يحمي الكبد أعضاء الجسم ويضمن ديمومة عافيتها.

الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه! عادات غذائية سيئة لكن هذا العضو وبكل ما يمنحه لديمومة الحياة، يعاني ببطء، بسبب العادات الغذائية السيئة تتزايد أعداد المصابين بما يسميه الأطباء "الكبد الدهني" أو "تدهن الكبد". وتقول الإحصائيات إن كل ثالث شخص بالغ في الدول الصناعية المتقدمة يعاني من "الكبد الدهني غير الكحولي" المتأتي من التغذية الخاطئة وزيادة الوزن وقلة الحركة.

الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه! ما هي الأعراض؟ مرض الكبد الدهني من الأمراض الصامتة عموماً، ليست له أعراض، وخصوصاً في مراحله الأولى. ومع تقدم المرض يمكن أن تظهر بعض الأعراض مثل التعب وفقدان الشهية والضعف والغثيان وتأثر القدرة على اتخاذ القرارات ومشاكل التركيز. وفي حالات أخرى: أوجاع البطن، خصوصاً في الجانب الأيمن العلوي منه، وظهور بقع داكنة في بعض أماكن الجسم، خصوصاً على الرقبة ومنطقة تحت الإبطين.

الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه! علاقة وثيقة بمرض السكري ويتحدث الأطباء عن الـ "كبد الدهني" فقط عندما يخزن العضو أكثر من خمسة بالمائة من وزنه من الدهون. ويرتبط هذا المرض ارتباطاً وثيقاً بمقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2. وفي أسوأ الحالات يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.

الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه! سيد التجديد لا توجد أدوية تقلل من تراكم الدهون على الكبد، لكن الكبد نفسه هو سيد التجديد، كما تقول الدراسات العلمية، إذ يمكن له يتعافى تماماً حين يغير المصابون بهذا المرض نمط حياتهم في الوقت المناسب.

الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه! هكذا يذوب دهن الكبد العلاج الأكثر فعالية لمرض الكبد الدهني في مراحله البسيطة هو: فقدان الوزن. والقليل منه يأتي نتائج كبيرة، فإنقاص الوزن بنسبة 5 بالمئة فقط يمكن أن يكون كافياً لتقليل نسبة الدهون من 20 إلى 30 بالمئة، كما جاء في دراسة لمستشفى توبينغن التعليمي. وينصح الأطباء بـ "إنقاص الوزن المؤهل" المعتمد على تغيير غذائي طويل الأجل، يُستغنى فيه عن الفركتوز والكربوهيدرات والأحماض الدهنية المشبعة.

الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه! مرضى السكري أما المرضى الذين يعانون من مرض السكري فيجب أن يُدعمون بأدوية السكر في الدم والتي تساعد أيضاً في إنقاص الوزن. عن ذلك يقول اختصاصي أمراض الكبد أندرياس فريتشه: "عندما يجتمع السكري والكبد الدهني، نفضل وصف أدوية انقاص الوزن مثل نظائر GLP-1 ومثبطات SGLT-2".

الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه! المكسرات بدلا من الكعك.. والخضروات بدلا من الشوكولاتة الحلوة بمجرد أن يصبح الكبد في صحة جيدة يستطيع هذا العضو المهم تنفيذ مهامه الأيضية مرة أخرى دون قيود، ما ينعكس على كافة أعضاء جسم الإنسان، فتتحسن حساسية الكبد للأنسولين وينخفض معدل السكر في الدم وتتراجع نسبة الدهون في الدم. ولتحقيق ذلك يجب جعل المكسرات بديلاً عن المعجنات والابتعاد عن كل ما يحتوي على معدلات عالية من السكر، مقابل تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والأطعمة منخفضة الدهون.



ورغم كثرة الدراسات حول أعراض وأسباب تكون الدهون الحشوية في البطن، إلا أنها لم تجب عن سؤال يحيّر الكثيرين: لماذا يبتلي بهذا النوع من الدهون شخص دون آخر؟! ويبدو أن الدراسة الجديدة قدمت أول المفاتيح عبر التركيز على مدى تأثير هرمون الإنسولين على الدماغ.

طفرة في العلاج؟

وما قد يبدو صادما للبعض، أنه وبعد مقارنة بيانات المشاركين في الدراسة على مدى تسع سنوات، تبيّن أن الأشخاص بحساسية شبه منعدمة تجاه هرمون الإنسولين، لم يفقدوا من كمية الدهون الحشوية إلا في الأشهر الأولى من اتباع الحمية الغذائية، لكنهم سرعان ما عادوا إلى المربع الأول بعد انقضاء المهلة، وذلك رغم مواصلة الحمية والرياضة، حسبما نقل موقع "هايلبراكسيس" الألماني عن الدكتورة شتيفاني كولمان، إحدى الساهرات على الدراسة.

ويمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة بالقول: إن حساسية الدماغ تجاه مادة الإنسولين هي المسؤولة عن ظهور الدهون الحشوية في البطن، وبالتالي فإن الإنسولين هو المسؤول عن التكرش، بينما خلايا الدهون أسفل الجلد لا علاقة لها بهذا الهرمون. هذه النتيجة من شأنها أيضا إحداث طفرة في علاج الأمراض الناجمة عن الدهون الحشوية كمرض السكري من الفئة الثانية وضغط الدم وغيرها.

و.ب/ أ.ح