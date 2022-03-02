حسابات بوتين الخاطئة تُغير عقيدة ألمانيا الدبلوماسية

الرد الألماني ومعه الغربي، على الغزو الروسي لأوكرانيا جاء كاسحا وغير متوقع في حجمه وأشكاله من خلال حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وحتى رياضية بشكل لم يسبق له مثيل. وسيبقى يوم الأحد (27 فبراير/ شباط 2022) بلا شك نقطة تحول تاريخية في سياسة ألمانيا الخارجية والدفاعية.

فخلال جلسة برلمانية استثنائية بكل المقاييس، أكد المستشار أولاف شولتس أن الغزو الروسي لأوكرانيا أجبر ألمانياعلى الدخول في "حقبة جديدة". كلمات شولتس كانت مفاجئة للرأي العام الألماني، وفق عدد من المعلقين الألمان، خصوصا وأن المستشار اتهم منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية بالتباطؤ وكبح كل المبادرات الغربية لجهة تشديد العقوبات ضد روسيا. تهور الرئيس فلاديمير بوتين دفع ألمانيا لهذه الخطوة وهي التي خرجت من الحرب العالمية الثانية مثقلة بمشاعر الذنب بسبب مسؤوليتها عن فظائع حرب عانت من تداعياتها أوروبا والعالم. لكل هذه الاعتبارات تبنت ألمانيا عقيدة هادئة على الساحة الدولية تقوم على الدبلوماسية كأداة لحل النزاعات.

صحيفة "نويه تسوريخر تسايتونغ" الصادرة في سويسرا (28 فبراير/ شباط 2022) كتبت بهذا الشأن معلقة "لم تكن برلين تولي أهمية كبرى لما تعنيه إعادة تسلح روسيا بالنسبة لأوروبا. هذا الفشل يحمل عنوانا جذابا: نورد ستريم (...) تعاني ألمانيا، بصفتها أكبر مستورد للغاز الروسي، من مشكلة الطاقة. فقبل بضعة أسابيع، كانت برلين لا تزال تعتقد أنها ستتمكن قريبًا من التخلص التدريجي من الفحم والطاقة النووية وتحديد مسار انتقال في مجال الطاقة بأقصى سرعة. الآن يتعين عليها بحث مخاوف الناس من التكاليف المرتفعة للتدفئة في الشتاء المقبل".

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الموقف الألماني الجديد لا يعني، مع ذلك البحث عن التصعيد العسكري. فقد استبعد المستشار شولتس تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) العسكري في الأزمة الأوكرانية، وقال (الثاني من مارس/ آذار 2022) خلال زيارته الأولى لإسرائيل "لن نتدخل عسكريا. هذا ينطبق على الناتو، فهو لن يفعل ذلك ... سيكون ذلك خطأ في ظل هذا الوضع... ما نقوم به هو الدعم". وذكر شولتس على وجه التحديد المساعدات المالية وإمدادات الإغاثة. واستطرد موضحا "هذا ما يمكننا القيام به"، مشيرا إلى أن العقوبات حققت تأثيرا بالفعل، مضيفا أن هذا يدل على صحة الموقف بين الحزم والحذر اللازم، وقال "أعتقد أن هذه هي القرارات الصحيحة". صحيفة أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية (28 فبراير/ شباط) حاورت كارلو مازالا، الخبير الأمني في جامعة "بوندسفير" (الجيش الألماني) حول إعادة تنظيم السياسة الخارجية، واعتبر أنه "يجب إعطاء إشارات مبكرة إلى أن هناك حدودًا معينة لا يجب تجاوزها، وأننا أقوياء بما يكفي (..) هناك عملية إعادة تنظيم لسياستنا نراها جارية الآن. هذا لا يعني أن العالم سيصبح أفضل وأكثر سلاما. لكن هذا يضعنا في موقع لا يسمح بأن نصبح ضحية لتطورات غير متوقعة".

ألمانيا ـ قطيعةمع ثوابت ما بعد الحرب العالمية

أجمعت النخب السياسية والإعلامية في ألمانيا على وصف جلسة يوم الأحد في البوندستاغ بالمنعطف التاريخي. قرار الحكومة كان مفاجئا، لأنه ولآخر لحظة قاومت برلين ضغوطات حلفائها الغربيين كما مطالب الحكومة الأوكرانية، مستبعدة تسليم الأسلحة لأوكرانيا. وقد دعا أندريه ميلنيك، السفير الأوكراني في ألمانيا مرارا إلى تسليم بلاده أسلحة دفاعية وفعل ذلك أحيانًا بلغة غير دبلوماسية. غير أنه تم استقباله الأحد في البرلمان من قبل النواب الألمان (باستثناء نواب حزب البديل الشعوبي) بالوقوف والتصفيق تضامنا مع الشعب الأوكراني. الضغط كان قويا أيضا من قبل شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. تحول موقف برلين تمت ترجمته فورا برفع حظر تصدير الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا. وهكذا تم الإعلان عن تسليم أوكرانيا ألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض-جو من نوع "ستينغر" من مخزون الجيش الألماني. ألمانيا ستعمل أيضا على تعزيز قواتها في شرق أوروبا ضمن حلف الناتو، لا سيّما في سلوفاكيا.

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التحول الثاني الذي تضمنه إعلان المستشار شولتس يتعلق برصد استثمارات دفاعية خلال العام الجاري قدرها مائة مليار يورو والعمل على تخصيص 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الدفاع خلال السنوات المقبلة، وهو السقف الأدنى الذي يفرضه حلف شمال الأطلسي على الدول الأعضاء، وهو ما لم تكن برلين تلتزم به، وكان مصدر خلافات دائمة مع واشنطن خصوصا خلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وإلى جانب ألمانيا، أجمعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وحتى الأمانة العامة للأمم المتحدة، على أن غزو روسيا لجارتها الشرقية، خرق صارخ لمبادئ النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية. صحيفة "واشنطن بوست" (28 فبراير/ شباط) كتبت أن خطاب شولتس كان "دراماتيكيا أمام البرلمان (..) تغييرات غير عادية في السياسة الخارجية والأمنية لألمانيا بعد الحرب العالمية. شولتس أوضح بشكل جريء أن حرب بوتين كانت "حدثًا فاصلاً" يجب على ألمانيا أن تتكيف معه بسرعة. التصفيق الذي أعقب كلمات شولتس تعبير عن ديمقراطية ناضجة لأكبر وأغنى قوة في أوروبا، إنها هزيمة استراتيجية لجهود الكرملين التي استمرت عقودًا لاستمالة (ألمانيا)".

بعد طول صبر شولتس يقلب الطاولة على بوتين

تحت عنوان "خضوع ألمانيا" لروسيا كتبت صحيفة "فيلت" (27 فبراير/ شباط 2022) معلقة على هذا "الزلزال" السياسي والأمني الذي ضرب أوروبا وموقع ألمانيا فيه وقالت "السماح بسلوك استبدادي وعدواني لروسيا في أوروبا لفترة طويلة له علاقة أيضًا بسياسة ألمانيا. من ينظر إلى الأعوام الخمسة عشر الماضية، فلن يجد دولة أخرى تسامحت مع بوتين بالقدر الذي فعلته ألمانيا. إنها قصة فشل تاريخي. فحين خاضت موسكو الحرب على جورجيا في خريف عام 2008، اجتمعت النخبة السياسية والاقتصادية الألمانية في السفارة الروسية في برلين لحضور حفل فخم قدم فيه الكافيار والشمبانيا على أنغام الموسيقى. حينها علق أحد الزوار قائلا: ليس لدى روسيا ما تخشاه من برلين. إنه حفل لم يتوقف في الواقع أبدا بالنسبة لألمانيا".

مشاهدة الفيديو 52:23 مسائيةDW : "حرب بوتين" على أوكرانيا.. قصف متواصل وعقوبات غربية جديدة

صحيفة "تاغس-أنتسايغر" الصادرة في زيورخ كتبت (الأول من مارس / آذار) أن المستشار أولاف شولتس "قلب السياسة الخارجية والأمنية الألمانية بأكملها رأساً على عقب (..) بات الأمر يتعلق الآن بالدفاع عن السلام والديمقراطية في أوروبا (..) ألمانيا تستعد لتحمل المزيد من المسؤولية في العالم بما فيها المسؤولية العسكرية. غير أن مشاكل شولتس لا تزال في بدايتها، فمن المرجح أن تضر العقوبات الصارمة ضد روسيا بألمانيا أيضا، خصوصا من حيث حاجتها لإمدادات الغاز الروسي وإرسال الجيش الألماني إلى شرق أوروبا ودول البلطيق، إضافة إلى ضرورة التكيف مع مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين. كما أن التحول في مجال الطاقة أصبح أكثر صعوبة (..) ولا ننسى أن المستشار شولتس تولى منصبه منذ 83 يوما فقط ".

حزب الخضر ـ صدمة أوكرانيا تكرس الواقعية السياسية

من المثير جدا أن التحول السياسي المعلن عنه في برلين جاء في ظل حكومة "إشارة المرور" التي يشكل فيها حزب الخضر ركيزة أساسية. حزب الخضر ناهض على الدوام وبشراسة تصدير الأسلحة. وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك المنتمية للحزب أوضحت أن ألمانيا ربما ستكون مضطرة إلى "التخلي عن نوع خاص وفريد من ضبط النفس على صعيد السياستين الخارجية والأمنية (..) إذا تغيّر عالمنا يجب أن تتغيّر سياستنا". فحتى الخضر فهموا أن سياسة ألمانيا الخارجية خلال العقود الماضية تشبه إلى حد بعيد سياسة "سويسرا كبرى" محايدة تنأى بنفسها عن النزاعات أو تحاول المساهمة في حلها بالوسائل الدبلوماسية. نهج يبدو اليوم أنه لا يخلو من السذاجة أمام تصميم بوتين العدواني وفق العديد من المعلقين الألمان.

"فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" (الأول من مارس / آذار 2022) سألت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر إيرينه ميهاليتش التي اعتبرت أن الأزمة الأوكرانية لها دينامية تتغير باستمرار وكان على الحكومة التحرك بحزم، قالت "أعتقد أنها فعلت ذلك بطريقة مثيرة للإعجاب. لقد كان واضحًا للكثيرين منا أن الأشياء يجب أن تتغير، وأنه لا يمكن الآن التمسك بالمعتقدات القديمة، وأن السياسة يجب أن تتغير أيضًا. كثير من الناس مستاؤون جدا من الأحداث في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن حزب الخضر سيواصل مناقشة القضايا العسكرية بشكل نقدي".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون مواليد وأمهاتهم في قبو المستشفى أطفال مرضى وحيدثو الولادة وبجانبهم أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف، لحمايتهم من عمليات القصف التي ينفذها الجيش الروسي على العاصمة الأوكرانية، ولم تسلم منها المستشفيات، مثل المستشفى المركزي في قلب المدينة الذي تعرض لقصف يوم فاتح مارس آذار، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون أطفال ضمن القتلى والجرحى تشهد العاصمة كييف قصفا شديدا ورغم حديث الجيش الروسي عن عمليات قصف "دقيقة" لمواقع استراتيجية حسّاسة، فقد طالت الهجمات مدنيين، كما تقول السلطات الأوكرانية. في مستشفى بكييف يرقد هذا الطفل الذي أصيب يوم 28 فبراير/ شباط في هجوم أصيبت فيه سيارة كان على متنها مع عائلته وقتل فيها شقيقه ذو الست سنوات.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون خاركيف تحت القصف الروسي في خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا، أعلن حاكم المقاطعة في ثاني مارس آذار، مقتل 21 شخصا وإصابة 112 آخرين في هجمات صاروخية للجيش الروسي. كما نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية صورا ومقطع فيديو لهجوم صاروخي على ساحة مركزية في خاركيف. ويظهر هنا استهداف المبنى الرئيسي لمقاطعة الشرطة في قلب المدينة التي يسكنها 1,4 مليون نسمة والواقعة قرب الحدود مع روسيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون قصف برج التلفزيون في كييف، استهدفت القوات الروسية برج التلفزيون في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء (الفاتح من مارس/ آذار)، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بحسب خدمات الطوارئ، وأظهرت صورة نشرتها الداخلية الأوكرانية البرج مغطى بدخان رمادي كثيف لكنه ما زال قائما. وبعد ساعة على الهجوم، عادت معظم القنوات الأوكرانية إلى العمل بشكل طبيعي. بيد أن القوات الروسية تضع ضمن أهدافها قصف المراكز الحسّاسة وضمنها الإعلامية.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون فارون من جحيم الحرب ينتظرون دورهم على حدود أوكرانيا آلاف النازحين من مناطق أوكرانية مختلفة يقفون في طابور طويل على معبر شيهايني الحدودي مع بولندا. في نقطة تفتيش من جانب الحدود الأوكرانية، الآلاف ينتظرون دورهم لعبور الحدود إلى بولندا. كما تنتظر سيارات وشاحنات على امتداد 26 كيلومترا. بعض العائلات تنتظر منذ أسبوع، ورغم مظاهر الإرهاق والمعاناة التي تبدو على النازحين كل شيء يتم في إطار هادئ. وتصف تقارير أجواء وروح تضامن ومساعدة كبيرة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون لاجئون وصلوا إلى بولندا في معابر الحدود مع بولندا يتدفق عشرات آلاف اللاجئين من أوكرانيا. المعبر الحدودي في كورتشوفا يستقبل لاجئين فارين من ويلات الحرب بأوكرانيا. متطوعون بالمئات من بولندا ومن دول أوروبية يهبّون لمساعدة اللاجئين، بتوفير المواد الغذائية والأغطية والملابس، وتزويدهم بالإرشادات القانونية والمعلومات المناسبة لمساعدتهم على الوصول إلى مقاصدهم.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون مظاهرات في ألمانيا.."التضامن مع أوكرانيا - السلام في شرق أوروبا الشرقية" تظاهر آلاف الألمان مساء السبت 27 فبراير/ شباط في العاصمة الألمانية وعدد من المدن الأخرى احتجاجا على الهجوم الروسي على أوكرانيا. في برلين تظاهر زهاء نصف مليون شخص في الشوارع والساحات وأمام جادة بوابة براندنبورغ التاريخية، احتجاجاً على الهجوم الروسي على أوكرانيا. وشهدت ميونيخ ودوسيلدورف وفرانكفورت مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف تحت شعار "التضامن مع أوكرانيا - السلام في شرق أوروبا الشرقية".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون مسيرة سلام بدلا عن فعاليات كرنفال الراين نزل عشرات الآلاف من الأشخاص الاثنين (28 فبراير/ شباط) إلى شوارع مدينة كولونيا في تظاهرة شبه كرنفالية من أجل السلام في أوكرانيا. وسار المتظاهرون على طول الطريق ضمن فعاليات "روزنمونتاغ" (اثنين الورود) حيث خاطبت فيها عمدة المدينة هنرييت ريكير المشاركين وقالت "لدي إعجاب لا حدود له بكل الروس الشجعان الذين خرجوا إلى شوارع بلادهم منذ يوم الجمعة"، في إشارة إلى المظاهرات المناوئة للغزو الروسي لأوكرانيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون نصب الجندي السوفييتي المجهول بلون علم أوكرانيا في صوفيا عاصمة بلغاريا قام متضامنون مع أوكرانيا بصباغة النصب التذكاري للجندي المجهول الذي يرمز للسوفييت، بلون علم أوكرانيا، وذلك اجتجاجا على الغزو الروسي. وبلغاريا مثل عدد من دول الاتحاد الأوروبي - جمهورية التشيك وإستونيا وألمانيا وبولندا - قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية، مما أجبر الطائرات الروسية المتجهة غربًا على القيام بعمليات تحويل هائلة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون تضامن من جماهير ليفربول وتشيلسي في ملعب ويمبلي اللندني الشهير، رفعت جماهير فريقي ليفربول وتشيلسي لافتات ولوحات تضامنية مع أوكرانيا. كما رفعت خلال أطوار المباراة المثيرة، شعارات مناهضة للحرب وللغزو الروسي. وكانت مباراة نهائية دراماتيكية استمرت قرابة 3 ساعات على ملعب ويمبلي، حسمت بضربات ترجيحية وتوج فيها ليفربول بطلا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون حرب شوارع في خاركيف قال الحاكم المحلي لمدينة خاركيف الأوكرانية أوله سينغوبوف إن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروسية في شوارع المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا. وأضاف سينغوبوف "مركبات خفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف بما في ذلك وسط المدينة".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون مهاجمة منشأة للنفط والغاز قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية هاجمت منشآت نفط وغاز في أوكرانيا مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة. لكن الشركة التي تدير خط أنابيب الغاز في أوكرانيا أعلنت في وقت لاحق أن مرور الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل طبيعي وإنه لم تحلق أي أضرار بخط الأنابيب جراء أي انفجارات.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون بولندا تستقبل اللاجئين قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إن بلاده مستعدة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين بسبب الحرب في أوكرانيا. وصرح مورافيسكي: "سنستقبل من يحتاجون إلى ذلك". وأكد مورافيسكي أن بولندا "مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف ومئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين". ووفقا للحكومة البولندية، وصل أكثر من 110 آلاف لاجئ أوكراني إلى بولندا منذ بدء الغزو الروسي يوم الخميس الماضي.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون قوات روسية تقترب من كييف في اليوم الثاني للحرب انتشرت دبابات أوكرانيا بعد أن باتت قوات روسية من العاصمة كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية بحسب الجيش الأوكراني، فيما تدور معارك الجمعة داخل العاصمة غداة هجوم كثيف باشرته روسيا التي قال وزير خارجيتها أنها مستعدة لحوار مع السلطات ما إن "تلقي القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون موجة نزوح قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن إمدادات الوقود والأموال والمستلزمات الطبية تتناقص في أجزاء من أوكرانيا بعد الغزو الروسي، مما قد يدفع ما يصل إلى خمسة ملايين للنزوح إلى الخارج.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون اتهامات بقصف مناطق سكنية من جانبها تحدثت كييف عن ضربات صاروخية روسية لمناطق سكنية في العاصمة كييف، فيما نفت روسيا هذه الاتهامات، وفقا لما نقلت وكالات أنباء روسية عن مصدر بوزارة الدفاع، الذي قال أيضا بأن الطائرة التي أُسقطت فوق كييف صباح اليوم الجمعة كانت مقاتلة أوكرانية سقطت بنيران صديقة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون المدنيون يتوجهون إلى المخابئ أُطلقت صفارات الانذار صباح الخميس 24 فبراير شباط 2022، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف التي تعرضت لغارات روسية على مستوى مواقع عسكرية قريبة منها وعدة مدن أخرى. المدنيون في كييف هرعوا إلى المخابئ ومحطات الميترو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون العاصمة كييف تحت القصف ألسنة اللهب تشتعل في سماء كييف نتيجة فصف بالصواريخ لمواقع عسكرية ومطارات قرب العاصمة الأوكرانية ومدينتي كارخيف ودنيبرو. الغارات الروسية شملت عدة مدن جيث سُمع دوي انفجارات في كييف وماريوبول وكراماتورسك وخاركيف وأوديسا، ومناطق أخرى.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون بداية الهجوم الروسي فجر الخميس 24 فبراير شباط 2022، دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا من اتجاهات عدة، بعد قليل من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد دعما للإنفصاليين في شرق أوكرانيا. الهجوم الروسي استهدف إقليم الدونباس، وبدأ باقتحام دبابات ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون الرئيس الأوكراني يناشد العالم "لإجبار روسيا على السلام" في خطاب للأمة أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد. وقال للأوكرانيين "لا داعي للهلع" مؤكدا "سننتصر". وبعد خطابه الذي ألقاه مباشرة بعد بدء الهجوم الروسي على بلاده، دعا زيلينسكي العالم لإنشاء "تحالف مناهض لبوتين" من أجل "إجبار روسيا على السلام".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون عقوبات غربية جديدة أدان أمين عام حلف الناتو بشدة الهجوم الروسي ووصفه بأنه "تهديد خطير للأمن الأورو- أطلسي"، مؤكدا مواصلة دعمه لأوكرانيا والدول الأعضاء في شرق أوروبا وفي البلطيق. الإتحاد الأوروبي أعلن أن العقوبات الجديدة التي يعتزم فرضها على روسيا تتضمن منع وصول البنوك الروسية لأسواق المال الأوروبية. وتجميد الاصول الروسية في الاتحاد وحظر دخول القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية والأسواق.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون الرئيس بايدن يوقع على عقوبات أمريكية الرئيس الأمريكى جو بايدن يوقع أول مجموعة من العقوبات على روسيا وذلك ردا على "بدء فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة". الولايات المتحدة تفرض "دفعة أولى" من العقوبات على روسيا وتستهدف مؤسستين ماليتين ووصول موسكو إلى مصادر التمويل الغربية فضلا عن "النخب الروسية"، بالاضافة إلى عقوبات على الدين السيادي الروسي. بايدن أعلن أنه سيتم تغيير أماكن انتشار قوات أمريكية متمركزة في أوروبا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون حقبة جديدة بعد اعتراف روسيا بسيادة الانفصاليين على إقليمي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة. وقال إشينغر على تويتر: "سيبقى هذا اليوم (الثلاثاء 22 فبراير/ شباط 2022) طويلا في الذاكرة، ففيه انتهى الأمل في أوروبا بهيكل أوروبي موحد". في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون إدانة أممية للقرار الروسي أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة". واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون بوتين يتحدى الغرب وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي الإقليمين، كما أمر بوتين جيشه بدخول الإقليمين الانفصاليين.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون التحذير من عقوبات على روسيا قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود الغربية لردع الجانب الروسي، وأعلن في 13 شباط/فبراير، اتفاقه مع نظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون تعليق المصادقة على تشغيل "نورد ستريم 2" وبالفعل أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون ماكرون يقوم بمسعى دبلوماسي مع بوتين تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون بعد تردد.. ألمانيا تشدد لهجتها مع روسيا بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى كييف وموسكو. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون الأوكرانيون يستعدون للأسوأ بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّر عدد متزايد منهم تدريبات احتمالا للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون عدة دول تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبت من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفاراتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون البنتاغون ينقل مقاتلات إف 16 إلى رومانيا أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة برومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى بريطانيا للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل البنتاغون ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء الناتو بشرق أوروبا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون جونسون يتوعد بعقوبات غير مسبوقة توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون أصل التوتر يعود للحشود العسكرية الروسية وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون روسيا ترفع درجة التنسيق العسكري مع بيلاروسيا ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون جذور الأزمة تعود لضم شبه جزيرة القرم عام 2014 وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).



تسليح أوكرانيا ـ كيف وحد بوتين الأوروبيين

خطوة بوتين الجنونية، دفعت الأوروبيين بشكل علني ومفتوح لتسليم كميات كبيرة ونوعية من الأسلحة لأوكرانيا. فقد أعلنت غالبية الدول الأوروبية توفير أسلحة لأوكرانيا لصدّ الهجوم الروسي، بعد مطالب من مسؤولين في كييف بهذا الشأن. وأجازت ألمانيا بدورها تسليم ألف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات ومئات الصواريخ من طراز ستينغر (أرض / جو). كما قررت فرنسا تسليم مزيد من المعدات العسكرية، وأكدت بلجيكا إمداد الجيش الأوكراني بألفي رشاش و3800 طن من الوقود.

وأفادت هولندا أنها "أرسلت قسما من المعدات الموعودة ولا سيما بنادق فائقة الدقة وخوذات"، وتعهدت بتأمين "مئتي صاروخ أرض-جو ستينغر". وصادقت الجمهورية التشيكية على منح كييف أربعة آلاف قذيفة مدفعية، وسترسل آلاف البنادق والذخائر. كما أكد مسؤولون أوروبيون أن هناك دينامية أوروبية لبلورة سياسة دفاعية مشتركة تطمح لأن توفر لأوروبا مستقبلا إمكانية الدفاع عن نفسها.

موقع "بيزنس إنتسايدر" الاقتصادي الألماني (28 فبراير/ شباط) كتب بهذا الشأن موضحا "بينما تواصل روسيا حربها العدوانية على أوكرانيا، ضاعف الاتحاد الأوروبي من ضغوطه العسكرية والاقتصادية على موسكو. وسيتم دعم القوات المسلحة الأوكرانية بنصف مليار يورو لتزويدها بالأسلحة والمعدات. وسيتم نقل المواد والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا عبر قاعدة لوجستية في بولندا". فخلال أقل من أسبوع، ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بتبعاته ليس فقط على ألمانيا ولكن أيضا على مجمل النظام العالمي، ما أعاد خلط أوراق الخارطة الجيوسياسية العالمية، وجعل روسيا- بوتين منبوذة دوليا.

حسن زنيند