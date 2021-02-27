 حسابات أردوغان في حظر ″حزب الشعوب″ الموالي للأكراد | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.06.2021

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سياسة واقتصاد

حسابات أردوغان في حظر "حزب الشعوب" الموالي للأكراد

وافقت المحكمة الدستورية التركية بالإجماع على النظر في قضية تتعلق بطلب لحظر نشاط حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد. هل ذلك مجرد تكتيك انتخابي؟ وكيف يلعب رجب طيب أردوغان وشريكه دولت بهتشلي على تقسيم المعارضة؟

Türkei Erdogan droht USA wegen Kurden-Hilfen mit Konsequenzen

كيف يلعب رجب طيب أردوغان بورقة حظر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد؟

صدمت المأساة التي وقعت الأسبوع الماضي في مكتب حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، في إزمير العديد من الأتراك، حيث اقتحم متطرف يشتبه بأنه يميني يبلغ من العمر 27 عاماً المبنى، مسلحاً ببندقية كلاشينكوف، وفتح النار. قتلت موظفة تبلغ من العمر 38 عاماً، وكانت الشخص الوحيد الموجود هناك.

كان يمكن للهجوم أن يوقع المزيد من الأرواح؛ إذ كان من المفترض عقد اجتماع بمشاركة سياسيين معروفين من حزب الشعوب الديمقراطي. ولكن لحسن الحظ تم تأجيل الاجتماع قبل المأساة، وتم تفادي مذبحة.

قال الجاني في وقت لاحق في محضر الشرطة: "لقد خططت منذ طفولتي لقتل أعضاء حزب العمال الكردستاني. كان هدفي إصابة العديد من الأشخاص هناك، لكن لم يكن هناك سوى شخص واحد".

حزب العمال الكردستاني محظور في تركيا، وتربطه الحكومة والصحافة الموالية لها، على الغالب بلا أساس، مع حزب الشعوب الديمقراطي.

أوقع الهجوم على مكتب حزب الشعوب الديمقراطي ضحية

أوقع الهجوم على مكتب حزب الشعوب الديمقراطي ضحية

زرع الكراهية

يلقي ثالث أكبر حزب تركي، حزب الشعوب الديمقراطي، باللوم على الحكومة. ويتهمها بأنها هي من هيَّأت الأرضية الخصبة للهجوم: "إن الإشارة إلى أخطاء حزب ما شيء وشيطنته شيء آخر. إذا ما دأبت من الصباح إلى المساء على القول إن حزباً ما مؤيد للإرهاب، فلا ينبغي أن تتفاجأ إذا مهد كلامك الطريق أمام شخص يكره حزب الشعوب الديمقراطي لشن هجوم (بالسلاح) عليه"، يقول خبير استطلاعات الرأي والخبير السياسي، إبراهيم أوسلو.

مختارات

بعد يومين من تقديم التماس للمحكمة الدستورية بحل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، شنت السلطات التركية حملة اعتقال واسعة بأوساط قيادة الحزب. كما احتجزت أيضا أوزتورك توركدوغان، رئيس أكبر جمعية لحقوق الإنسان في تركيا.

هل يتم حظر منظمة "الذئاب الرمادية" في ألمانيا أيضاً؟ توجه جديد من البرلمان الألماني لدراسة حظر هذه المنظمة، غير أن أنقرة لن تنظر إلى الخطوة بعين الرضا، خاصة لارتباط الحركة بحزب الحركة القومية حليف الرئيس رجب طيب أردوغان.

يثير موقع دولت بهتشلي في السياسة التركية انقساماً بين من يصفه بصانع ملوك ومن يقول إنّه صاحب القرار في مجال السياسات الأمنية، فيما يرى مراقبون أنّه رجل الكواليس الذي يحرّك حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

على وجه الخصوص، تعرض حزب الحركة القومية المتطرف، الشريك في الحكم مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي، لانتقادات شديدة بعد الهجوم. نشر الجاني قبل الهجوم صورة له على إنستغرام وهو يؤدي"تحية الذئب"، رمز "الذئاب الرمادية"، وهي حركة يمينية متطرفة قريبة من حزب الحركة القومية. لكن بدلاً من النَّأي بنفسه عن الهجوم، يخفف دولت بهتشلي من حدة الجريمة: الضحية كانت في وقت سابق من الميليشيات.

حزب على وشك الحظر

في الماضي القريب كثفت أنقرة ضغطها على الحزب عن طريق وصمه بأنه "حزب إرهابي" وتعالت أصوات ممثلي الحكومة لحظر الحزب. وقدم الادعاء العام في آذار/مارس الماضي دعوى بهذا الشأن. وقبلت المحكمة الدستورية الدعوى هذا الأسبوع. وبررت المحكمة قبولها الدعوى بأن أعضاء الحزب ينوون بأفعالهم وأقوالهم تقويض وحدة الدولة ووجود أنشطة إرهابية. وفي معظم الحالات، تكون قرائن التهم المنسوبة هزيلة وتعسفية.

هل يفلح أردوغان في شق المعارضة؟

يعتقد العديد من المراقبين الأتراك أن التعاطي المتسم بالقسوة المتزايدة مع الحزب مدفوع بتكتيكات انتخابية: "تقوم سياسة الحكومة على محاولة تقسيم المعارضة. وكلما زاد تهميشها لحزب الشعوب الديمقراطي، زاد من قدرتها على تقسيم المعارضة". يقول الصحفي ليفينت جولتكين، مضيفاً أن ذلك من شأنه أن يضمن بقاء الائتلاف الحاكم في السلطة.

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لماذا تنتقد أوروبا رئيس تركيا رجب طيب إردوغان بانتظام؟

تضم المعارضة التركية بالإضافة إلى حزب الشعوب الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري (الكمالي الأتاتوركي)، وحزب "الخير" الوسطي الليبرالي. ويقوم تكتيك الائتلاف الحاكم على تخويف المصوتين للحزبين من غير الأكراد من التصويت لحزب الشعب الجمهوري وحزب "الخير" لتحالفهم مع حزب الشعوب الذي تصفه الحكومة بـ"الإرهابي".

"تكتيك انتخابي"

يعيد التصعيد الحكومي ضد حزب الشعوب الديمقراطي إلى الأذهان ما حصل في عام 2015، عندما صوت العديد من الناخبين لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في الانتخابات البرلمانية قبل الأخيرة في حزيران/ يونيو 2015، ودخل البرلمان بنسبة 13 في المائة لأول مرة. في المقابل كانت نتائج حزب العدالة والتنمية الأسو في تاريخه.

ردت حكومة أردوغان على الفور، إذ أصبحت نبرة الخطاب أكثر قومية، وبدأت عملية عسكرية ضد الميليشيات الكردية في مدن جنوب شرق الأناضول. سخنت الأجواء، وشن متطرفون من حزب العمال الكردستاني أو ميليشيا "داعش" الإرهابية هجمات في مدن تركية.

مناصر لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا

مناصر لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا

أدت الاضطرابات الشبيهة بالحرب الأهلية إلى توق أجزاء كبيرة من الشعب التركي للاستقرار والقيادة القوية. وعندما جاءت الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة مرة أخرى. وبالنظر إلى أن استطلاعات الرأي الحالية ليست في مصلحة الحكومة، فمن المتوقع أن يستخدم أردوغان نفس الحيلة مرة أخرى.

ما البدائل المتوفرة بيد الناخبين الأكراد؟

حتى الآن، لم تصدر ردود فعل عدوانية من الجانب الكردي ضد الحظر الوشيك للحزب، وليس هناك مؤشرات على حدوث تصعيد. وحتى لو نجح أردوغان فعلياً في سحق الحزب الكردي، فهذا لا يعني بالضرورة ميزة تنافسية في الانتخابات المقبلة.

ما يقرب من ستة ملايين صوت كردي لن تضيع؛ إذ يمكن ببساطة تشكيل حزب كردي جديد. ومن الممكن أيضاً أن يتحول الناخبون الأكراد إلى حزب المعارضة الأكبر، حزب الشعب الجمهوري، الذي انفتح مؤخراً على حزب الشعوب الديمقراطي ويمكن أن يصبح بديلاً قريباً.

دانيال ديريا بيلوت/باتو بوزكورك/خ.س

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    كل إنسان له الحق في محاكمة عادلة وحماية القانون (6،8،10،12). وهو بريء مادام لم تُثبت إدانته. (11) جميع الناس سواسية أمام القانون. ولا يحق سجن أحد بعشوائية واحتجازه أو طرده خارج البلاد. (الصورة أنقرة: اعتقال متظاهرين أكراد)

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    يا إنسان: أين هي حقوقك!

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    الحماية من الزواج الإجباري

    النساء والرجال في سن الزواج يتمتعون في فترة زواجهم وبعدها بنفس الحقوق. الزواج "لا يمكن عقده إلا بتوافق حر وكامل للزوجين". العائلة لها الحق في الحماية من جانب المجتمع والدولة. (الصورة: لاهور باكستان، رجل يعرض صورة زوجته التي راحت ضحية جريمة شرف).

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    الحق في الملكية

    لكل شخص الحق في الملكية منفردا او في مجموعة. لا يحق تجريد أي شخص بصفة عشوائية من ملكيته. الصورة: داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. سكان أصليون يتظاهرون ضد مشروع مد أنبوب نفط في محمية ستاندينغ روك)

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    الحق في حرية الرأي

    لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين(18). لكل شخص حرية التفكير والتعبير (19). جميع البشر لهم الحق في التجمع السلمي. (الصورة: إسطنبول، تركيا، احتجاج ضد إغلاق صحيفة Özgür Gündem)

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    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في تقرير المصير

    لكل شخص الحق في المساهمة في بلورة الشؤون العامة لبلاده بصفة مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين. هناك "حق في الأمن الاجتماعي" وأحقية في حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية تُعتبر ضرورية لكرامته. (الصورة: طفل في حي عشوائي في لواندا، 12 سبتمبر 2016)

  • Deutschland Jobcenter Arbeitslose stehen Schlange in Gelsenkirchen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في العمل

    كل إنسان له الحق في العمل. كل إنسان له الحق في الحصول على أجر متساو مقابل نفس العمل. الشخص الذي يعمل له الحق في أجر عادل ومرض، وله الحق في الانضمام إلى نقابة. ولكل إنسان الحق في وقت فراغ. (الصورة: عاطلون عن العمل في مكتب العمل بمدينة غيلزنكيرشن، ألمانيا، 5 يناير 2016).

  • Äthiopien Frauen mit Kindern (Reuters/T. Negeri)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حياة كريمة

    كل إنسان له الحق في مستوى عيش يضمن له ولعائلته الصحة والرفاهية بما في ذلك التغذية واللباس والسكن والتطبيب والخدمات الاجتماعية الضرورية. الأمهات والأطفال لهم أحقية خاصة في العناية والدعم. (الصورة: نساء وأطفال ينتظرون الحصول على ماء، إثيوبيا، 26 يناير 2016).

  • Frankreich Flüchtlingslager Calais - Warten auf die Räumung (DW/D. Pundy)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في التعليم

    كل إنسان له الحق في التعليم. التعليم الأساسي إجباري للجميع وبدون رسوم. التعليم يجب أن ينبني على الانفتاح الكامل للشخصية البشرية وعلى احترام حقوق الإنسان. (الصورة: مدرسة مؤقتة في مخيم اللاجئين العشوائي بكاليه الفرنسية قبل إخلاءه، 13 أكتوبر 2016).

  • YouTube gegen GEMA (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحقوق في الفنون والعلوم

    كل إنسان له الحق في مشاركة المجموعة البشرية في الحياة الثقافية والتمتع بالفنون والمشاركة في التقدم العلمي. وكل إنسان يملك الحماية القانونية للملكية الفكرية في إنجازات العلوم والأدب أو الفنون. والانتشار الرقمي لكثير من الإنجازات يبقى اليوم محل جدل كبير.

  • Syrien Krieg - Kämpfe in Aleppo (Reuters/A. Ismail)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حقوق غير قابلة للتجزئة

    كل إنسان له الحق في نظام اجتماعي ودولي تتحقق فيه جميع الحقوق والحريات (28). لكل إنسان واجبات تجاه المجموعة. ولا يحق لأي دولة أو مجموعة أو شخص أن يستمد من ذلك حق تقييد حقوق الإنسان العامة (30). (الصورة: دمار الحرب، حلب، سوريا، 23 نوفمبر 2016). الكاتب: جيبسن هيله/م.ا.م


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