حزب يميني جديد في إسرائيل من منشقين عن "البيت اليهودي"

أعلن وزيران في حكومة اليمين الحاليّة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو تشكيل حزب جديد قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات العامّة المبكرة. وقال وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة العدل آيليت شاكيد في مؤتمر صحافي عقداه مساء السبت (29 ديسمبر/ كانون الأول 2018) في تلّ أبيب إنّهما غادرا الحزب الديني اليميني "البيت اليهودي" لإطلاق حزبهما الجديد الذي يحمل اسم "اليمين الجديد" أو "هايمين هحداش".

وأكّد الوزيران أنّ الحزب الجديد يتوجّه إلى المتديّنين وغير المتديّنين "في إطار شراكة فعليّة". وسمّيت آيليت شاكيد غير المتديّنة نائبةً لرئيس الحزب.

و"البيت اليهودي" هو حزب صهيوني ديني تأسّس عام 2013 وله ثمانية نوّاب في الكنيست من أصل 120، إلا أنّه لم يتمكّن من تحقيق ما سبق أن وعد به رئيسه نفتالي بينيت بجذب الإسرائيليين غير المتديّنين.

ويعتبر برنامج عمل حزب "اليمين الجديد" مشابهًا جدًا لبرنامج حزب "البيت اليهودي"، بخاصّة لجهة معارضة إقامة دولة فلسطينية. ويعتبر محللون أنّ قادة الحزب الجديد يسعون إلى تقديم خيار جديد لليمين غير المتديّن لجذب أصوات اليمين الوسط.

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من حل البرلمان، بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 9 نيسان/أبريل. وقالت شاكيد خلال المؤتمر الصحفي في تل أبيب: "حاولنا إقامة شراكة حقيقية بين العلمانيين والدينيين، لكننا لم ننجح، لذلك فإننا اليوم نشكل حزبا جديدا"، وأضافت: "لقد حققنا العديد من الإنجازات وأوقفنا التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية وأوقفنا إطلاق سراح المزيد من الإرهابيين (من السجن)".

"المتدينون مع نتانياهو مهما كان"

من جانبه، قال بينيت إن حزب البيت اليهودي بلغ ذروته ومنذ ذلك الحين "فقد القدرة على التأثير بشكل كبير". وأضاف أن المعسكر الوطني "لا يمكن ان يكون أسيراً لشخص واحد" في إشارة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكرت شاكيد أنها تأمل من خلال الحزب الجديد في "زيادة الكتلة اليمينية بشكل كبير".

وزيرة العدل آيليت شاكيد غير متدينة وأصبحت نائبة لرئيس حزب "اليمين الجديد"

واعتبر بينيت في المؤتمر الصحافي ضمنًا أنّ الناخبين الصهاينة المتدينين، وهم القاعدة الانتخابية لحزب البيت اليهودي، باتوا غير قادرين على تحسين وضع الحزب انتخابيًا بسبب ولاء عدد كبير من أنصاره لحزب ليكود برئاسة نتانياهو.

وقال بينيت "لقد فهم نتانياهو أنّ المجموعة الصهيونية المتديّنة مضمونة له، وأنّ الأمر سيبقى كذلك بمعزل عن طريقة معاملته لأبنائها، فهم في نهاية المطاف يقفون دائمًا إلى جانبه".

ص.ش/و.ب (أ ف ب، د ب أ)