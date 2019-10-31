حزب ميركل يرفض إجراء تصويت على مرشحه لمنصب المستشار

رفض حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، إجراء تصويت مباشر من قبل الأعضاء على مرشح الحزب لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وجاء تصويت أغلبية كبيرة من المندوبين ضد طلبات بهذا الشأن اليوم السبت (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) خلال المؤتمر العام الثاني والثلاثين للحزب، والذي انعقد في مدينة لايبتزغ على مدار ثلاثة أيام.
وكان شباب الحزب المسيحي في طليعة المؤيدين لإجراء التصويت على مرشح الحزب للمستشارية، وهو الاقتراح الذي اعتبر أنه يمثل إهانة لوزيرة الدفاع أنغريت كرامب-كارنباور التي تولت رئاسة الحزب المسيحي خلفاً لميركل، خصوصاً وأن رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي يتمتع باستحقاق تقليدي للترشح لمنصب المستشار.
وكانت كرامب-كارنباور أكدت أمس الجمعة على حقها في القيادة، ولم يكن تم تقديم طلب بعد للتصويت على مرشح الحزب للمستشارية.
ويعد فريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا)، من أقوى منافسي كرامب-كارنباور. وأكد ميرتس، المنافس السابق لكرامب-كارنباور على رئاسة الحزب، على ولائه لرئيسة الحزب ولم يبد موقفا محدداً حيال قضية الترشح للمستشارية.
وكان ماركوس زودر، رئيس الحزب المسيحي البافاري، قد حذر الشقيق الأكبر لحزبه من إجراء تصويت على مرشح المستشارية. كما رفضت غالبية المندوبين طلبات مماثلة قدمتها دوائر حزبية لاختيار مرشح الحزب للمستشارية عن طريق استصدار قرار من الأعضاء أو إجراء استطلاع بين الأعضاء أو الانتخاب المباشر.
ومن المرجح أن يعتمد الحزب مستقبلاً على المؤتمرات الإقليمية لاختيار الأشخاص للمناصب المهمة، وبينها مرشح الحزب المستشارية، وذلك على غرار ما تم في العام الماضي من سباق المرشحين على رئاسة الحزب، حيث تم تقديم طلب بهذا الخصوص من دائرة الحزب في رافنسبورغ لتعزيز إشراك الأعضاء في مثل هذه القرارات عبر المؤتمرات الإقليمية، وقد أحيل الطلب إلى لجنة للنظام الأساسي تابعة للحزب.
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)
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حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب
الصورة التي تصدرت محور الاهتمام!
تصدرت هذه الصورة وسائل الإعلام الألمانية اليوم، ففي حضور المستشارة أنغيلا ميركل، قام عمدة برلين ونائب رئيس مجلس الولايات (بوندسرات)، ميشائيل مولر، بتسليم آنيغريت كرامب- كارينباور (على يسار الصورة)، أوراق تعيينها كوزيرة للدفاع خلفا لأورسولا فون ديرلاين (وسط الصورة)التي ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية. تولي نساء هذه المناصب القيادية كان محور معظم التعليقات على الصورة.
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حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب
نساء على رأس قيادة الجيش الألماني
تسير آنيغريت كرامب-كارنباور، بخطوات واثقة في حياتها المهنية، إذ تولت الرئيسة السابقة لحكومة ولاية سارلاند، رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لميركل. السياسية المعروفة اختصارا في ألمانيا بـ "أ.كا.كا"، تعتبر من المقربات للمستشارة ميركل وتولت بشكل مفاجئ وزارة الدفاع الألمانية خلفا لأورزولا فون دير لاين.
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حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب
مناصب سياسية رفيعة وسبعة من الأبناء!
أصبحت أورزولا فون دير لاين أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية، كما كتبت اسمها في التاريخ كأول وزيرة للدفاع في ألمانيا. تولت السياسية والأم لسبعة أبناء، قبل ذلك عدة حقائب وزارية، كما كانت عضوة في البرلمان عن ولاية سكسونيا السفلى.
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حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب
وزيرة في عطلة أمومة
بروز الوجوه النسائية على الساحة السياسية بجانب ميركل، كان واضحا خلال السنوات الماضية. السياسية الألمانية الشابة كريستينا شرودر تولت في الفترة بين عامي 2009 و 2013 منصب وزيرة الأسرة الالمانية، وهي لم تتجاوز الثالثة والثلاثين من العمر. أخبار زواج وإنجاب الوزيرة ودخولها في عطلة أمومة، كانت من الأنباء المتداولة بشدة وقتها خاصة في المناقشات حول الجمع بين العمل والحياة العائلية.
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حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب
امرأة على رأس الحزب الاشتراكي للمرة الأولى
آندريا ناليس..أول امرأة تتولى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (استقالت في حزيران/يونيو 2019)، كما كانت أول امرأة تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للاشتراكيين لنحو عامين تقريبا.
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حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب
الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء
رغم أن المشهد الذكوري هو المهيمن عادة على الأحزاب اليمينية الشعبوية، إلا أن دراسة ألمانية أظهرت مؤخرا زيادة استقطاب تلك الأحزاب بشكل متزايد للنساء ليس كعضوات فحسب، بل للأدوار القيادية أيضا. آليسا فايدل، الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، اسم بارز في هذا السياق.
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حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب
تواجد نسائي على قمة المناصب السياسية ولكن!
رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.
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حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب
روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية
السياسية الألمانية البارزة في حزب الخضر، كثيرا ما انتقدت قرارات سياسية لميركل، لكنها أقرت للمستشارة في الوقت نفسه بأنها "سياسية غير ملتصقة بكرسي السلطة". تولت كلاوديا روت رئاسة حزب الخضر للمرة الأولى خلال حقبة المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم عادت مرة أخرى لقيادة الحزب قبيل وصول ميركل لكرسي المستشارية. وتتولى روت منذ عام 2013 منصب نائب رئيس البرلمان الألماني.
الكاتب: ابتسام فوزي