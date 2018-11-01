حزب ميركل يبدأ مشاورات داخلية لاختيار رئيس جديد

بدأت قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا مشاورات داخلية تتعلق بالإجراء الخاص باختيار رئيس جديد للحزب خلفا للمستشارة أنغيلا ميركل. وتبدأ المشاورات بعقد رؤساء الروابط الاتحادية للحزب اجتماعا في مقر الحزب في العاصمة برلين مساء الأحد (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر).

وستعقد رئاسة الحزب لقاء في وقت لاحق وتمثل هذه الرئاسة المستوى القيادي الأقرب لميركل، على أن يبدأ الاجتماع المغلق لمجلس إدارة الحزب في وقت مبكر من مساء اليوم ويستمر لمدة يومين، وسيتم إعداد المشاورات الفنية الخاصة بمؤتمر الحزب الذي سينعقد مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل في هامبورغ.

من جانبه، قال باول تسيمياك، رئيس شباب الحزب المسيحي عند وصوله إلى مبنى أديناورهاوس، مقر الحزب المسيحي:" نحن بحاجة إلى نقاش واسع النطاق داخل الحزب. وعن المؤتمرات الإقليمية المزمع عقدها للحزب، قال تسيمياك:" عندما يقدم كل المتقدمين أنفسهم للأعضاء، فستكون هذه فكرة جيدة".

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من دوائر حزبية أن قيادة الحزب المسيحي تخطط لعقد ما يتراوح بين 9 إلى 10 مؤتمرات إقليمية بحيث يتمكن المرشحون لرئاسة الحزب خلالها من تقديم أنفسهم للأعضاء. وصرح أوتو فولف، رئيس اتحاد الجيل القديم في الحزب:" نحن نحاول أن ننفذ إجراء جيدا".

وقال إنه سيرحب بأن يتوصل المرشحون الرئيسيون لحل فيما بينهم و"ربما سيكون ذلك هو الحل الأفضل". وطالب المرشحين بإعلان تصورهم عن طريقة تقديم أنفسهم للأعضاء.

يذكر أن الراوبط الاتحادية للحزب تضم اتحاد العاملين المسيحيين الديمقراطيين واتحاد الشركات المتوسطة والاتحاد السياسي للبلديات واتحاد النساء.

وفي أعقاب إعلان ميركل اعتزامها عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب، أعلن كل من انغريت كرامب-كارنباور، الأمينة العامة للحزب، وينس شبان وزير الصحة وفريدريش ميرتس الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين غير معروفين، ترشحهم لخلافة ميركل.

وأعلنت ميركل بعد ظهور نتائج انتخابات ولاية هيسن عزمها عدم الترشح مجددا لرئاسة حزبها المسيحي والانسحاب من الحياة السياسية بالكامل بحلول عام 2021.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ)