حزب ميركل المسيحي الديمقراطي يختار أرمين لاشيت زعيما جديدا له

فاز رئيس حكومة ولاية شمال الراين- ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، بجولة الإعادة في الانتخابات التي جرت عبر الإنترنت على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، متفوقاً على منافسه فريدريش ميرتس.

ولا يزال يتعين تأكيد القرار رسمياً عن طريق التصويت عبر البريد.

وحصل لاشيت على أغلبية تمثلت بـ 521 صوتا من أصل 1001 مندوب تمت دعوتهم للتصويت، متقدما بذلك على فريدريش ميرتس (466 صوتا) المنافس التاريخي للمستشارة والمؤيد لتوجيه الحزب إلى خط اليمين المحافظ حسب نتائج الاقتراع الداخلي.

وفي الجولة الأولى تقدم فريدريش ميرتس بـ 385 صوتا فيما حصل لاشيت على 380 صوتا ونوربرت روتغن حل ثالثا بحصوله على 224 صوتا، وبذلك انحصرت المنافسة في الجولة الثانية بين لاشيت وميرتس.

وأصبح لاشيت في موقع يسمح له بقيادة المعسكر المحافظ للانتخابات العامة في أيلول/سبتمبر المقبل.

حسم لاشيت المنافسة لصالحه ضد ميرتس وروتغن.

لاشيت يشيد بإنجازات ميركل

وأشاد لاشيت، المعروف بتأييده لاستمرار سياسيات ميركل، بالإنجازات التي حققتها المستشارة الألمانية طوال السنوات الماضية. وقال اليوم السبت في خطاب ترشحه لرئاسة الحزب خلال مؤتمره العام المنعقد عبر الإنترنت، إن مكانة المستشارة يمكن تلخيصها في كلمة واحدة، ألا وهي: "الثقة".

في المقابل ذكر لاشيت أن الناخبين لن يدلوا بأصواتهم لصالح الحزب المسيحي الديمقراطي نظير إنجازات الماضي، واصفا العقد الزمني الجديد بأنه "عقد التحديث"، مؤكدا ضرورة أن يصبح الحزب مجددا "مصنعا للأفكار". وأضاف لاشيت أن الحزب ليس "عرضا يقدمه شخص واحد"، مشيرا إلى أن القطاع العريض للمجتمع لم يعد معكوسا في الحزب، معلنا رغبته في قيادة الحزب كـ"قائد لفريق".

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منافسة قوية من ميرتس

وكان فريدريش ميرتس الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، قد أعلن بشكل غير مباشر أنه يعتزم الترشح للمنافسة على منصب المستشارية حال فوزه برئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

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وقال ميرتس (65 عاما) في خطاب ترشحه لرئاسة الحزب خلال مؤتمره العام المنعقد عبر الإنترنت، إنه يتطلع "لقيادة هذا الحزب، ولكن أيضاً لقيادة بلدنا"، وأضاف: "بصفتنا مسيحيون ديمقراطيون ألمان، نحن عازمون على قيادة الحكومة الاتحادية الألمانية القادمة مرة أخرى".

ودعا ميرتس الحزب إلى غرس الشجاعة والثقة في المواطنين في ألمانيا في ظل جائحة كورونا، مضيفا أن ألمانيا بلد مبتكر للغاية، وقال: "يمكننا البحث والتطوير"، مشيرا إلى أنه تم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في ألمانيا، مؤكدا أنه سيكون هناك مخرج من أزمة كورونا.

وللمرة الثانية خلال عامين يفشل السياسي المحافظ فريدريش ميرتس في الفوز بزعامة الحزب المسيحي الديمقراطي.

ع.ح/أ.ح (د ب أ، ا ف ب)