 حزب متطرف يرصد مكافأة مالية لمن يبلغه بمكان تواجد عائلة عراقية لاجئة | عالم المنوعات | DW | 10.07.2018

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منوعات

حزب متطرف يرصد مكافأة مالية لمن يبلغه بمكان تواجد عائلة عراقية لاجئة

وضع حزب ألماني متطرف مكافأة لمن يبلغه بمكان تواجد عائلة عراقية حاصلة على اللجوء الكنسي في دورتموند. راعي الكنيسة المانحة للجوء أشار إلى أن هذه "العائلة كانت قد تعرضت لرسائل تهديد بالعراق، وهو ما يحصل هنا بألمانيا أيضا".

Deutschland Demonstration gegen angeblichen Asylmissbrauch (picture alliance/dpa/ZB/P. Pleul)

صورة رمزية لليمين المتطرف في ألمانيا

كُتب على منشور عبارة (WANTED) "مطلوب"، بشكل مشابه للمنشورات التي تنشرها الشرطة أو المنشورات التي كانت منتشرة في القرن التاسع عشر في الغرب الأمريكي للبحث عن شخص معين تطالب به العدالة بعد ارتكابه جرما ما. الغريب في الأمر أن هذا المنشور لم يصدر من قبل الشرطة ولم يكن معروضا في فيلم سينمائي يتحدث عن عالم "الكاو بوي" الأمريكي، بل جاء من مجموعة يمينية متطرفة في مدينة دورتموند غربي ألمانيا. إذ نشره حزب "دي ريشته" (اليمين) على صفحته الرسمية، وكان المطلوب إحدى العائلات التي حصلت على لجوء كنسي في دورتموند.

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هل وصل الإرهاب اليميني المتطرف إلى برلين؟

ووضع الحزب اليميني المتطرف، والذي يصنف كمتطرف بشكل يفوق حتى حزب النازيين الجدد، مكافأة قدرها 500 يورو لمن يبلغ على مكان تواجد العائلة. ونقل موقع "دير فيستن" عن موقع "رور ناخريشتن" الإعلامي أن الحزب المتطرف وصف هذه العائلة بأنها "لاجئة غير شرعية".

مختارات

برأت محكمة إقليمية في ألمانيا لاجئاً كان قد رفض قرار ترحيله، عبر لجوئه للكنيسة واحتمائه بها، لكن في الوقت نفسه أوضحت المحكمة أن الاحتماء بالكنائس لا يحمي اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم من عمليات الترحيل. (03.05.2018)

ندد الرئيس الألماني شتاينماير بالتصريحات التي تقلل من شأن جرائم النازية والتي أدلى بها رئيس حزب البديل الألماني، مشيراً إلى ضرورة مواجهة اليمينيين المتطرفين الذين "يريدون عمداً إعادة فتح الندوب القديمة ونشر الكراهية". (03.06.2018)

وذكرت كنيسة المسيح التابعة للكنيسة البروتستانتية في منطقة لوتغين دورتموند، والتي منحت اللجوء الكنسي للعائلة العراقية، أنها لم تعلن وعن قصد عن مكان تواجد العائلة، إذ سبق للجماعة اليمينية المتطرفة أن حشدت في عام 2015 لمعرفة مكان تواجد عائلة أخرى كانت قد حصلت على اللجوء الكنسي في دورتموند.

من جانبه، قال راعي كنيسة المسيح إن هذا المنشور مزعج جدا وهو يضع مكافأة "للحصول على أشخاص هم ضحايا للعنف. وهذه العائلة كانت قد تعرضت لرسائل تهديد في العراق، وهو ما يحصل هنا في ألمانيا أيضا".

وذكرت العائلة أنها كانت ملاحقة من الميلشيات الشيعية في العراق، وأنها فقدت بعض أفراد العائلة والأصدقاء في العراق. ولا يمكن للوالدين مغادرة الكنيسة على الرغم من حصولهما على اللجوء الكنسي، لأنهما مهددان بالترحيل من قبل الشرطة. وذكر موقع "دير فيستن" أن العائلة تقدمت في هذه الأثناء بطلب للجوء، ولذلك لا يمكن ترحيل العائلة قبل البت في طلب لجوئها.

أما كاتب المنشور اليميني فيُعتقد أنه سوف لن يلاحق من قبل الشرطة بسبب منشوره. وذكرت الشرطة أنها سلمت ملف القضية لمؤسسة "حماية الدولة" الأمنية والتي سلمت بدورها ملف القضية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي، الذي ذكر من جانبه أن القضية لا تستوفي شروط البدء بمحاكمة.

 ز.أ.ب/ف.ي

  • Krieg in Syrien Aleppo ARCHIVBILD 2012 (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    هروب من الحرب والفقر

    في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

  • Syrien Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    البحث عن ملجأ على الحدود

    بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

  • Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Getty Images/M. Cardy)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    رحلة طويلة سيرا على الأقدام

    في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

  • Symbolbild Flüchtlingsboot Küste Libyen (Reuters/D. Zammit Lupi)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    محاولات يائسة لعبور البحر

    عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

  • Deutschland ungarische Soldaten schließen den Grenzzaun zu Serbien bei Roszke (picture-alliance/epa/B. Mohai)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    ضغط على الحدود

    الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    إغلاق باب كان مفتوحا

    يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Türkei Flüchtlinge in der Sanliurfa Provinz (Getty Images/AFP/A. Altan)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    توقيع اتفاق مع تركيا

    في بدايات العام 2016، وقع الاتحاد الاوروبي وتركيا اتفاقا يتم بموجبه إرجاع اللاجئين الذين يصلون اليونان إلى تركيا. الاتفاق تعرض لانتقادات من مجموعات حقوقية. وتبعه توتر كبير بين الطرفين التركي والأوروبي عقب قرار للبرلمان الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

  • Griechenland Flüchtlingsunterkünfte in Lagadikia (Getty Images/AFP/S. Mitrolidis)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    لا نهاية في الأفق

    مع تنامي المشاعر المعادية للاجئين في أوروبا، تكافح الحكومات من أجل التوصل إلى حلول توافقية لمعالجة أزمة اللجوء خاصة بعد الفشل الكبير لمحاولة إدخال نظام الحصص لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي. الحروب والأزمات في منطقة الشرق الأوسط لا تبدو قريبة الحل وأعداد اللاجئين الذين يموتون في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر في تزايد. الكاتبة: راشيل ستيوارت/ سهام أشطو


 

مختارات

كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

من عنف وحروب تتصاعد في الشرق الأوسط وافريقيا إلى سياسات لجوء غير متماسكة. دي دبليو تلخص في هذه الصور أهم مراحل أزمة المهاجرين وكيف وجد الاتحاد الأوروبي نفسه وسط أزمة اللجوء. (28.12.2016)  

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