 حزب ماكرون يخسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.06.2022

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أخبار

حزب ماكرون يخسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية

خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

Emmanuel Macron

يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخسارة أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) وكذا السيطرة على أجندته الإصلاحية وذلك بعدما أظهرت توقعات أولية لأربع مؤسسات لاستطلاع الرأي أن نتيجة الانتخابات التي جرت اليوم الأحد (19 حزيران/يونيو 2022) لن تسفر عن حصول أي حزب على الأغلبية.

مختارات

فوز الرئيس إيمانويل ماكرون بشق الأنفس على مارين لوبان جعل أوروبا تتنفس الصعداء. لكن هذه النتيجة جرس إنذار للقادم من الأيام، إذ اقترب اليمين المتطرف أكثر من أي وقت مضى من أبواب الإليزيه وفق معلقين ألمان وأوروبيين.

من سيفوز في جولة الحسم من الانتخابات البرلمانية الفرنسية؟ تحالف اليسار قد يصنع مفاجأة وينتزع الأغلبية من حزب الرئيس ماكرون، ما يضعه في مأزق في البرلمان الجديد. لماذا تراجعت شعبية حزب ماكرون؟ وما السيناريوهات المتوقعة؟

وتوقع منظمو استطلاعات الرأي أن يحصد معسكر ماكرون أكبر عدد من المقاعد، تليه الكتلة اليسارية بزعامة جان-لوك ميلونشون.

والعدد المطلوب لتحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان هو 289 مقعدا، وبينما تباينت توقعات منظمي الاستطلاعات الأربعة، اتفق الجميع على أن ماكرون وحلفاءه لن يصلوا إلى ذلك الحد.

وأظهرت التوقعات المنفصلة لمؤسسات آيفوب وأوبينيان واي وإيلاب وإبسوس أن تحالف ماكرون (معا) سيفوز بعدد يتراوح بين 200 و260 مقعدا بينما تحصل الكتلة اليسارية على عدد يتراوح بين 149 و200 مقعد.

وإذا حدث ذلك، فإن عدم تحقيق أي حزب للأغلبية من شأنه أن يكون بداية لفترة من عدم اليقين السياسي تتطلب درجة من تقاسم السلطة بين أحزاب لم تكن لها خبرة في الحياة السياسية الفرنسية خلال العقود الماضية، أو قد يؤدي إلى شلل مطول وربما إعادة للانتخابات البرلمانية.

"تسونامي" يميني متطرف

وأشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني المتطرف بالنتيجة التي حققها حزبه الأحد في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرا أنها "تسونامي". وقال جوردان بارديلا لقناة "تي اف1": "إنها موجة زرقاء في كل أنحاء البلاد. إن امثولة هذا المساء أن الشعب الفرنسي جعل ايمانويل ماكرون رئيس أقلية". وافادت التوقعات الأولى أن التجمع الوطني حاز ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية في إنجاز تاريخي.

خ.س/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Eiffel Tower (FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    مغناطيس السياح

    منذ 31 مارس 1889، يقع برج إيفل في الطرف الشمالي الغربي من تشامب دي مارس - ويثير إعجاب سبعة ملايين سائح يأتون كل عام لزيارته. هذا ما يجعله أكثر مناطق الجذب للسياح في العالم.

  • Eiffel Tower (picture-alliance/imageBROKER/K. F. Schöfmann)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    التميز

    عند افتتاحه، كان برج إيفل أطول مبنى في العالم بارتفاع 300 متر. صممه المهندس الفرنسي غوستاف إيفل، وبني بمناسبة المعرض الدولي في باريس عام 1889. كان من المخطط الحفاظ على البرج لمدة 20 عاماً قبل تفكيكه، لكن استخدامه كمحطة اتصالات لاسلكية سمح ببقائه.

  • Eiffel Tower (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    الجرأة

    تحمل المهندس غوستاف إيفل، معظم تكاليف البناء البالغة 7.8 مليون فرنك. كما طرح أصوله الشخصية كضمان لافتتاح المعرض العالمي في الوقت المناسب. ومع ذلك، كان قادرا على تعويض نفقاته في السنة الأولى بعد الافتتاح بسبب اقبال الزوار.

  • Eiffel Tower (picture-alliance/chromorange/H. Czizek)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    "بازل" كبير

    18000 قطعة حديدية ، 2500000 مسمار و وزن يصل إلى 10.010 طن. يحتاج هذا البرج إلى طبقة جديدة من الطلاء كل سبع سنوات. تستغرق عملية طلائه ما يقرب من عام ونصف، إذ يتطلب ذلك نوعا خاصا من الطلاء الذي يتم تطبيقه يدويا على مساحة سطحه البالغة 250.000 متر مربع.

  • Eiffel Tower under construction ( Getty/The Paper Time Machine)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    اعتراض الفنانين

    استغرقت أعمال البناء في برج إيفل عامين وشهرين. انتقد الفنانون الباريسيون على وجه الخصوص البناء الحديدي وشكله الذي صوروه بأنه يبدو كمبنى يشبه مدخنة مصنع عملاقة كئيبة. مع الافتتاح في 31 مارس 1889، توقف الاحتجاج بالكامل تقريبًا.

  • Eiffel Tower (picture-alliance/Godong/P. Lissac)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    الأيقونة الوطنية

    20 ألف مصباح يضئ البرج الشهير ليتألق كل ليلة. في المناسبات الخاصة، يتألق إيفل أيضًا - في اليوم الوطني في 14 يوليو ، بعد وفاة المطرب الفرنسي المحبوب جوني هاليداي، "الفيس" الفرنسي، وكرمز وطني بعد الهجمات الإرهابية في عام 2016.

  • Cyclist going up the Eiffel Tower (picture-alliance/dpa/AFP/Meyer)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    تحدى برج ايفل

    يسعى سائقو الدراجات الجبلية مثل الفرنسي هيوغيس ريتشارد، ومتسلقو الجبال وسائقو الدرجات النارية وغيرهم إلى تحدي برج إيفل وصعوده بالدراجة لتحقيق أرقام قياسية جديدة.

  • Eiffel Tower (picture-alliance/dpa/N. Schmidt)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    بين السماء والأرض

    الزوار الذين ينظرون من أعلى برج إيفل ليسوا في باريس إنما هم فوقها.. لذلك، يخطو الزوار من مختلف بقاع الأرض حوالي 1700 خطوة من برج إيفل - أو يتجمعون في المصاعد البالغ عددها خمسة ليشاهدوا أجمل الإطلالات فوق البرج الشهير.

  • Eiffel Tower (picture-alliance/dpa/N. Schmidt)

    برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130

    برج ايفل - "مون آمور"!

    يمكن الاستمتاع بأحد أجمل المناظر لبرج إيفل عند غروب الشمس من سطح متجر "برينتيمبس" على شرفة الزوار. باريس بدون برج إيفل؟ لا يمكن تصورها بعد 130 سنة. فريدريك موللر/ س.إ

    الكاتب: سارة إبراهيم


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