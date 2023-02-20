حزب حركة النهضة

تعد حركة النهضة حزب إسلامي يتبع منهجا قريبا من منهج حزب العدالة والتنمية التركي. وقد أعلنت الحركة بعد الثورة التونسية 2011 التزامها بديمقراطية قائمة على تداول السلطة واحترام حقوق الإنسان ومنح المرأة حقوقا واسعة.

يعود تاريخ حركة النهضة التونسية إلى أوائل سبعينات القرن الماضي عندما تأسست تحت اسم "الجماعة الإسلامية". ومن أبرز مؤسسيها رئيسها الحالي راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو. تعرضت الحركة للاضطهاد إبان حكم نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبعد سقوط النظام في عام 2011 تم الاعتراف بالحركة كحزب سياسي أصبح من أقوى الأحزاب في تونس.