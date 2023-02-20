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حزب حركة النهضة

تعد حركة النهضة حزب إسلامي يتبع منهجا قريبا من منهج حزب العدالة والتنمية التركي. وقد أعلنت الحركة بعد الثورة التونسية 2011 التزامها بديمقراطية قائمة على تداول السلطة واحترام حقوق الإنسان ومنح المرأة حقوقا واسعة.

يعود تاريخ حركة النهضة التونسية إلى أوائل سبعينات القرن الماضي عندما تأسست تحت اسم "الجماعة الإسلامية". ومن أبرز مؤسسيها رئيسها الحالي راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو. تعرضت الحركة للاضطهاد إبان حكم نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبعد سقوط النظام في عام 2011 تم الاعتراف بالحركة كحزب سياسي أصبح من أقوى الأحزاب في تونس.

تونس ـ استدعاء الغنوشي مجددا للاستجواب ودعوات لاحتجاجات جديدة

تونس ـ استدعاء الغنوشي مجددا للاستجواب ودعوات لاحتجاجات جديدة 20.02.2023

قالت المتحدثة باسم حزب النهضة في تونس إن الشرطة استدعت زعيم الحزب راشد الغنوشي لاستجوابه. يأتي ذلك عقب موجة اعتقالات استهدفت منتقدين بارزين للرئيس قيس سعيد، ما دفع الاتحاد العام للشغل لتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية.

برلين تعرب عن قلق بالغ إزاء حملة توقيف معارضين في تونس

برلين تعرب عن "قلق بالغ" إزاء حملة توقيف معارضين في تونس 17.02.2023

انضمت الحكومة الألمانية إلى الأمم المتحدة وحكومات غربية أخرى، في إبداء قلقها البالغ إزاء حملة توقيفات طاولت مؤخراً معارضين في تونس. ومنذ السبت تم اعتقال عشر شخصيات بغالبيتهم معارضون ينتمون لحزب النهضة وحلفائه.
عقب حملة اعتقالات.. الأمم المتحدة تدين تفاقم القمع في تونس

عقب حملة اعتقالات.. الأمم المتحدة تدين "تفاقم القمع" في تونس 14.02.2023

دانت الأمم المتحدة "تفاقم القمع" ضد معارضين في تونس، وذلك إثر حملة اعتقالات طالت سياسيين وقضاة معزولين. ومحامون يطالبون القضاء بتوضيح خليفات هذه الاعتقالات، التي تقول وسائل إعلام إنها تتعلق بتهم "التآمر على أمن الدولة".
السلطات التونسية تعتقل المزيد من منتقدي قيس سعيد

السلطات التونسية تعتقل المزيد من منتقدي قيس سعيد 14.02.2023

اعتقلت الشرطة التونسية المدير العام لإذاعة "موزاييك إف.إم" واسعة الانتشار ومعارضين اثنين بارزين، في استمرار لموجة اعتقالات تستهدف سياسيين معروفين وشخصيات أخرى، فيما يواجه الرئيس قيس سعيد غضبا متزايدة.
تونس: بدء التصويت في جولة ثانية للانتخابات في ظل دعوات للمقاطعة

تونس: بدء التصويت في جولة ثانية للانتخابات في ظل دعوات للمقاطعة 29.01.2023

بدأ الناخبون التونسيون الإدلاء بأصواتهم في جولة ثانية لانتخابات برلمانية جرت الشهر الماضي، وتعد نسبة المشاركة اليوم هي المقياس الأساسي لنجاح الاستحقاق الذي تقاطعه المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
بعد اتفاق تيغراي.. وزيرتا خارجية ألمانيا وفرنسا في إثيوبيا

بعد اتفاق تيغراي.. وزيرتا خارجية ألمانيا وفرنسا في إثيوبيا 12.01.2023

على وقع أزمة غذائية يتوقع الخبراء أن تزيد حدتها وجفاف شديد بسبب عدم سقوط الأمطار لخمس مواسم متوالية، تجري وزيرتا خارجية ألمانيا وفرنسا مباحثات في إثيوبيا، تهدف أيضا للاطلاع على اتفاق السلام الجديد في إقليم تيغراي.

القضاء التونسي يوقف رئيس الحكومة السابق والقيادي بالنهضة علي العريض

القضاء التونسي يوقف رئيس الحكومة السابق والقيادي بالنهضة علي العريض 20.12.2022

أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في ما يعرف باسم "قضية التسفير" والمتهم فيها أيضاً راشد الغنوشي رئيس الحزب وتتعلق بتسفير جهاديين إلى سوريا والعراق وليبيا.
أقل من 9 بالمئة .. نسبة مشاركة متدنية للغاية في الانتخابات البرلمانية التونسية

أقل من 9 بالمئة .. نسبة مشاركة متدنية للغاية في الانتخابات البرلمانية التونسية 17.12.2022

يبدو أن الانتخابات البرلمانية التونسية سجلت إقبالا ضعيفا جدا بعد حلول الموعد المقرر لإغلاق مراكز الاقتراع، الذي قاطعته معظم الأحزاب السياسية بعد أن انتقدته بوصفه تكليلا لسعي الرئيس قيس سعيد نحو حكم الرجل الواحد.
اتفاق مبدئي بين تونس وصندوق النقد حول حزمة إنقاذ بملياري دولار

اتفاق مبدئي بين تونس وصندوق النقد حول حزمة إنقاذ بملياري دولار 15.10.2022

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع تونس بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرًا، لمساعدتها على استعادة استقرار اقتصادها وتنفيذ إصلاحات، وذلك بالتزامن مع مظاهرات ضد الرئيس سعيد وتدهور الوضع الاقتصادي.
مثول الغنوشي والعريض للتحقيق في قضية تسفير مقاتلين إلى سوريا

مثول الغنوشي والعريض للتحقيق في قضية تسفير مقاتلين إلى سوريا 19.09.2022

تجمع متظاهرون أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة تونس، احتجاجا على استجواب زعيم النهضة راشد الغنوشي ونائبه، في القضية المعروفة بـ "تسفير جهاديين لسوريا". قيادي في النهضة قال إن السلطات منعت محامين من مرافقتهما إلى التحقيق.
تونس ـ استدعاء الغنوشي للتحقيق في قضية إرسال جهاديين إلى سوريا

تونس ـ استدعاء الغنوشي للتحقيق في قضية "إرسال جهاديين إلى سوريا" 18.09.2022

قال مصدر من حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس إن زعيم الحركة راشد الغنوشي سيمثل للتحقيق بشأن القضية المرتبطة بشبكات التسفير للقتال في سوريا. الحركة تتهم الرئيس قيس سعيّد بتلفيق "قضايا كيدية" ضد المعارضة.
تونس- جبهة الخلاص تعلن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية

تونس- جبهة الخلاص تعلن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية 07.09.2022

قبيل إعلان القانون الانتخابي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني التي تضم حزب النهضة وقوى معارضة أخرى، أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري. الجبهة اتهمت الرئيس التونسي بالانفراد بصياغة قانون انتخابي.
فيضانات السودان تودي بحياة عشرات الأشخاص

فيضانات السودان تودي بحياة عشرات الأشخاص 14.08.2022

أعلنت السلطات السودانية أن الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددا من ولايات البلاد أودت بحياة نحو 52 شخصا. وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين أيار/ مايو وتشرين الأول/ أكتوبر وهي فترة تشهد خلالها البلاد سيولا خطيرة.
إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة الثالثة من ملء سدّ النهضة

إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة الثالثة من ملء سدّ النهضة 12.08.2022

قالت الحكومة الإثيوبية إنها أكملت المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل الأزرق، في عملية لا تزال تثير غضب جارتيها، دولتي المصب مصر والسودان.
إثيوبيا تخطط لملء سد النهضة ومصر تحتج لدى مجلس الأمن

إثيوبيا تخطط لملء سد النهضة ومصر تحتج لدى مجلس الأمن 30.07.2022

يستمر النزاع حول سد النهضة، وقالت مصر إنها تقدمت باعتراض إلى مجلس الأمن على خطط إثيوبيا بعدما أبلغتها أديس أبابا نيتها ملء السد في موسم الفيضانات. يتزامن ذلك مع زيارة وساطة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي.
تونس.. مشاركة ضعيفة واتهامات لسعيّد بخرق الصمت الانتخابي

تونس.. مشاركة ضعيفة واتهامات لسعيّد بخرق الصمت الانتخابي 25.07.2022

بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع للاستفاء على الدستور الجديد أبوابها، أعلن التلفزيون الرسمي أن نسبة المشاركة بلغت 25% وأنّ 92,3% منهم صوتوا بالموافقة. وكانت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية اتهمت الرئيس سعيّد بخرق الصمت الانتخابي.
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