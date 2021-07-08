حصل حزب اليسار في الانتخابات البرلمانية الألمانية 2017 على أكثر من 9 بالمائة من اصوات الناخبين. وينظر المراقبون إليه كحزب للمحتجين بسبب انتقاداته للسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي يعتبرها غير عادلة.

تأسس الحزب رسميا في عام 2007 من اندماج الشيوعيين واليساريين في شرق ألمانيا وغربها. تتركز أهدافه على العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل ورفع الأجور وفرض ضرائب عالية على الرأسماليين. وحزب اليسار هو الحزب الوحيد الذي يرفض مشاركة الجيش الألماني في النزاعات خارج ألمانيا. وينتمي أغلب ناخبيه إلى الطبقة العاملة والفئات المحدودة الدخل في ولايات شرق ألمانيا.