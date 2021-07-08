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حزب اليسار

حصل حزب اليسار في الانتخابات البرلمانية الألمانية 2017 على أكثر من 9 بالمائة من اصوات الناخبين. وينظر المراقبون إليه كحزب للمحتجين بسبب انتقاداته للسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي يعتبرها غير عادلة.

تأسس الحزب رسميا في عام 2007 من اندماج الشيوعيين واليساريين في شرق ألمانيا وغربها. تتركز أهدافه على العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل ورفع الأجور وفرض ضرائب عالية على الرأسماليين. وحزب اليسار هو الحزب الوحيد الذي يرفض مشاركة الجيش الألماني في النزاعات خارج ألمانيا. وينتمي أغلب ناخبيه إلى الطبقة العاملة والفئات المحدودة الدخل في ولايات شرق ألمانيا.

Bildkombo im Uhrzeigersinn: Sahra Wagenknecht, Thilo Sarazzin, Hans-Georg Maaßen, Boris Palmer

ألمانيا- ساسة "مشاغبون ومحرجون" لا تستطيع أحزابهم التخلص منهم! 08.07.2021

في الأحزاب الألمانية أعضاء بارزون يتصرفون بطريقة مبالغ فيها لاستمالة شريحة من الرأي العام، ويتفوهون بتصريحات شائنة ومثيرة للجدل أحيانا مثلما كان يفعل دونالد ترامب، فيتسببون في إحراج أحزابهم. فلماذا لا تتخلص أحزابهم منهم؟
01.08.2019, Sachsen, Leipzig: Polizeibeamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. 45 abgelehnte Asylbewerber wurden mit dem Sonderflug in Afghanistans Hauptstadt Kabul abgeschoben.(zu dpa-Story: Abschiebeflug nach Afghanistan) Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا... انخفاض في عمليات ترحيل طالبي اللجوء عام 2020 19.12.2020

رحلت ألمانيا 8802 شخص خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2020، مقابل 22 ألفاً في كل العام الذي سبقه. هذا ما صرحت به وزارة الداخلية الألمانية. ما هي الدول الرئيسية التي تم الترحيل إليها؟ وما أسباب التراجع؟
Sitzung des deutschen Bundestags Deutschland, Berlin - 25.10.2019: Im Bild ist Amira Mohamed Ali Die Linke während der Sitzung des deutschen Bundestags zu sehen. Berlin Bundestag Berlin Deutschland *** Session of the German Bundestag Germany, Berlin 25 10 2019 The picture shows Amira Mohamed Ali Die Linke during the session of the German Bundestag Berlin Bundestag Berlin Germany

نائبة ألمانية ذات أصول مصرية تترشح لرئاسة كتلة حزبها في البرلمان 03.11.2019

نائبة حزب اليسار، أميرة محمد علي ذات الأصول المصرية تعتزم الترشح لرئاسة الكتلة النيابية للحزب في البرلمان الألماني (بوندستاغ). وهي تعمل كمحامية ومتحدثة باسم الكتلة لشؤون حماية المستهليكن والحيوان.
From left, Sigmar Gabriel, Chairman of the German Social Democrats, German Chancellor Angela Merkel, Horst Seehofer, Chairman of the German Christian Social Union and German Labor Minister Andrea Nahles address the media during a press conference in Berlin, Germany, Thursday, April 14, 2016 on the results of a meeting of the heads of the German government coalition. (AP Photo/Michael Sohn) |

استقالة نالس تضع حكومة ميركل في مهب الريح من جديد 02.06.2019

زلزال سياسي في ألمانيا: رئيسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي تستقيل من منصبيها. كيف كانت ردة فعل ميركل و"الاتحاد المسيحي" شريك الاشتراكيين بالائتلاف الحاكم؟ وماذا عن أحزاب المعارضة، خاصة حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي؟
Startender Flieger am Köln Bonn Airport. Köln, 15.07.2018 | Verwendung weltweit

الدول المغاربية دول منشأ "آمنة".. لعبة القط والفأر في ألمانيا 18.01.2019

تعيد الحكومة الألمانية الكرّة في محاولتها تصنيف الجزائر والمغرب وتونس دول منشأ "آمنة". وكما في المرة السابقة حققت الحكومة نجاحاً جزئياً متوقعاً بتمرير مشروع القانون في بوندستاغ، ولكن ماذا عن المرحلة الأصعب: بوندسرات.
ARCHIV - Polizisten begleiten abgelehnte Asylbewerber am 24.11.2015 auf dem Flughafen Leipzig-Halle im sächsischen Schkeuditz. Zwangsmaßnahmen gegen ausreisepflichtige Asylbewerber und der Verbraucherschutz stehen am Dienstag (10.00 Uhr) auf der Tagesordnung der Staatsregierung in Dresden. (zu dpa «Abschiebehaft und Verbraucherschutz im Kabinett» vom 08.01.2018) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تقرير: عدد ضئيل من اللاجئين في ألمانيا مُنحوا حق اللجوء دون وجه حق 20.08.2018

ذكرت صحيفة ألمانية أن غالبية قرارات اللجوء الإيجابية التي تمت مراجعتها، كشفت أن اللاجئين كانوا يستحقون منح حق اللجوء بالفعل، وذلك استناداً إلى إحصائيات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
21.03.2018, Berlin: Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD, geht im Bundestag als erster Redner in der Generalaussprache an Horst Seehofer (l-r, CSU), Bundesminister für Inneres, Heimat und Bau, Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorbei. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

استطلاع: تراجع اليمين الشعبوي وتقدم الاتحاد المسيحي والخضر 12.08.2018

في أحدث استطلاع للرأي فقد حزب البديل لأجل ألمانيا المناهض للاجئين بعضا من شعبيته وتأييد المواطنين ليحل في المركز الرابع. هذا في وقت حقق كل من حزب ميركل وحزب الخضر تقدما طفيفا مقابل تراجع الديمقراطيين الاشتراكيين.
09.08.2016 Brandschäden an einem Flüchtlingsheim und ein davor hängendes NPD-Plakat sind am 09.08.2016 in Berlin-Buch zu sehen. Nach dem Brand am frühen Morgen des 08. August 2016 geht die Polizei inzwischen von vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Foto: Jörg Carstensen/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا.. هجمات أقل على اللاجئين ونزلهم مع استمرار "التحريض" 12.08.2018

مقارنة بالعام الماضي والذي سبقه انخفض عدد الاعتداءات على اللاجئين ونزلهم. بيد أن حزب اليسار حذر من "النتائج الوخيمة" للشحن السياسي ضد المهاجرين مشيراً بإصبع الاتهام إلى حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب البافاري.
ARCHIV - Ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien wird am 05.04.2017 von Bundespolizisten am Flughafen Leipzig/Halle (Sachsen) in Empfang genommen. Mehrere aus Deutschland abgeschobene Tunesier sind nach ihrer Rückkehr nach Tunesien wegen Terrorverdachts inhaftiert worden. Gegen etwa zehn Personen seien entsprechende Ermittlungen eingeleitet worden. (zu dpa «Mehrere abgeschobene Tunesier wegen Terrorverdachts im Gefängnis» vom 22.04.2017) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تصنيف الدول المغاربية كآمنة.. هل تنجح حكومة ميركل هذه المرة؟ 18.07.2018

أقرت الحكومة الألمانية مجدداً مسودة قرار لتصنيف تونس والجزائر والمغرب على أنها "بلدان آمنة". ما هي الحيثيات التي استندت إليها الحكومة في قرارها الجديد؟ وكيف قوبل؟ وما هي الجهات التي قد تجهضه هذه المرة أيضاً ومبرراتها؟
ARCHIV - ILLUSTRATION - Abgelehnte Asylbewerber steigen am 24.02.2015 am Baden-Airport in Rheinmünster (Baden-Württemberg) im Rahmen einer landesweiten Sammelabschiebung in ein Flugzeug. Niedersachsen wird Ministerpräsident Weil (SPD) zufolge in diesem Jahr voraussichtlich unter den Bundesländern die höchste Rückführungsquote bei Flüchtlingen haben. (zu dpa Weil: Niedersachsen mit höchster Rückführungsquote bei Flüchtlingen vom 20.12.2016) Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

سياسية من "حزب اليسار": ألمانيا أدخلت في نوع من هستيريا الترحيل 25.11.2017

ذكرت صحيفة أنه في التسعة أشهر الأولى من العام بلغ عدد من غادر ألمانيا طواعية أو رُحل منها من المرفوضة طلبات لجوئهم 39 ألفاً. وتعليقاً على ذلك قالت سياسية من حزب اليسار إن "ألمانيا أدخلت في نوع من هستيريا الترحيل".

ARCHIV - Polizisten begleiten einen straffällig gewordenen Asylbewerber am 24.11.2015 zum Flughafen Leipzig-Halle in Schkeuditz (Sachsen) zu seinem Abflug nach Belgrad (Serbien). (zu dpa «Viele Abschiebungen von Asylbewerbern scheitern» vom 03.03.2017) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا: نصف الملزمين بمغادرة البلاد طالبو لجوء مرفوضون 06.11.2017

في رد على استجواب لنائبة من حزب اليسار الألماني المعارض، كشفت الحكومة الألمانية أن نصف الأجانب الملزمين بمغادرة البلاد طالبو لجوء رفضت طلباتهم. وحسب بيان الحكومة فإن أكثر من مائة ألف طالب لجوء مرفوض ملزم بمغادرة ألمانيا.
#ألمانيا_تختار - لقاء خاص مع سارة فاغنكنشت

#ألمانيا_تختار - لقاء خاص مع سارة فاغنكنشت 01.07.2017

في هذه الحلقة تجيب مرشحة وزعيمة حزب اليسار الألماني سارة فاغنكنشت على أسئلة رئيسة تحرير DW إنيس بول ومقدم البرامج جعفر عبد الكريم.
DW Interview Sahra Wagenknecht und Jaafar Abdul-Karim

زعيمة حزب اليسار الألماني لـDW: دور السعودية في سوريا بائس 29.06.2017

في فاتحة لسلسة مقابلات مع رؤوساء الأحزاب الألمانية بمناسبة الانتخابات المقبلة، انتقدت رئيسة حزب اليسار دور السعودية في سوريا وسياسة المستشارة في ملف اللجوء. كما دعت إلى انسحاب الجيش الألماني من المشاركة في كل الحروب.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy treffen sich am Mittwoch (20.07.2011) in Berlin zur Gipfelvorbereitung im Kanzleramt. Bei einem Sondertreffen der Staats- und Regierungschefs der 17 Euro-Länder geht es am Donnerstag (21.07.2011) in Brüssel um einen zweiten Rettungsplan für Griechenland. Foto: Jörg Carstensen dpa/lbn

ألمانيا تريد تعديل الاتفاقيات الأوروبية لحل أزمة الديون 08.12.2011

تواجه دول الاتحاد الأوروبي أصعب أزمة منذ إدراج اليورو كعملة موحدة. وتفيد الحكومة الألمانية أن سبب الأزمة يعود بالأساس إلى المديونية العالية والنقص في القوة التنافسية لبعض الدول، وهذا ما أجمعت عليه ألمانيا وفرنسا.
Gregor Gysi, rechts, der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, und Oskar Lafontaine, links, der Parteivorsitzende der Partei Die Linke, winken am Freitag, 25. September 2009, in Berlin bei der Abschlusskundgebung ihrer Partei vor der Bundestagswahl auf der Buehne. (AP Photo/Gero Breloer) --- Gregor Gysi, right, Chairman of The Left Party's Parliamentary Group, and Oskar Lafontaine, left, Chairman of The Left Party, wave to the crowd during the final rally before the German general elections in Berlin, on Friday, Sept. 25, 2009. (AP Photo/Gero Breloer)

حزب اليسار: رفض الحروب و"عسكرة" السياسة الخارجية وإلغاء حلف الناتو 24.09.2009

رغم تجنب الأحزاب الألمانية الأخرى التحالف مع حزب اليسار، نظرا لخلفيته الشيوعية، إلا أن هذا الأخير أستطاع أن يفرض نفسه كلاعب في الساحة السياسية الألمانية، وأن يغير من ملامح خارطة التحالفات الحزبية، لكنه مازال يثير الجدل.
Der Schauspieler Peter Sodann, links, informiert im Bundestag in Berlin am Dienstag, 14. Oktober 2008, nach seiner Nominierung als Kandidat der Linken fuer das Amt des Bundespraesident, die Medien. Sodann tritt damit am 23. Mai 2009 gegen den amtierenden Bundespraesidenten Horst Koehler und die Kandidatin der SPD Gesine Schwan an. (AP Photo/Markus Schreiber )--- German actor Peter Sodann addresses a news conference in Berlin, Germany, Tuesday, Oct. 14, 2008. Germany's new Left Party has nominated prominent television actor Peter Sodann as its candidate in next year's presidential election on May 23, 2009.(AP Photo/Markus Schreiber)

حزب اليسار الألماني يرشح ممثلا شهيرا لمنصب الرئيس 15.10.2008

وقع اختيار حزب اليسار على الممثل الشهير بيتز زودان ليكون مرشح الحزب لمنصب الرئيس الألماني. زودان اشتهر بدور المحقق القضائي في مسلسل تليفزيوني شهير، لكنه حظوظه في الفوز أمام الرئيس الحالي كولر محدودة.